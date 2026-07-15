Polski rynek nieruchomości komercyjnych wchodzi w drugą połowę roku z impetem, jakiego inwestorzy nie widzieli od dawna. Po pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku łączny wolumen transakcji sięgnął 3 miliardów euro, a rynek najmu instytucjonalnego zaliczył transakcję, która na nowo ustawiła układ sił w segmencie PRS.

3 mld € wolumen inwestycyjny H1 2026 (+77% r/r) 66 zamkniętych transakcji 575 mln € największa transakcja (PRS, Resi4Rent → Vantage Development) 4 sektory z transakcjami powyżej 100 mln €

Wynik pierwszego półrocza dorównuje najlepszym okresom odnotowanym w Polsce w ostatniej dekadzie. We wszystkich głównych sektorach — handlowym, magazynowym, biurowym i mieszkaniowym (PRS) — zawarto transakcje przekraczające 100 mln euro, a największą z nich, wartą 575 mln euro, zrealizowano na rynku najmu instytucjonalnego. Rośnie przy tym średnia wartość pojedynczej transakcji, choć ogólna płynność rynku jest niższa niż rok wcześniej — sygnał, że kapitał koncentruje się na mniejszej liczbie, za to większych i bardziej selektywnych transakcji.

Motorem ożywienia okazał się sektor handlowy, napędzany transakcjami portfelowymi i odpowiadający za 34% całkowitego wolumenu. Sektor magazynowy utrzymał stabilne tempo wzrostu zainteresowania portfelami nieruchomości oraz transakcjami typu sale & leaseback. Na rynku biurowym zamknięto pięć transakcji nieruchomościami klasy prime, z których największa dotyczyła kapitału polskiego.

Wolumen inwestycyjny wg sektorów — H1 2026 (mln €) Suma trzech ujętych sektorów (2 406 mln €) nie wyczerpuje całego wolumenu rynku (3 000 mln €) — pozostałą część stanowią m.in. transakcje sektora PRS, dla którego raport nie podaje łącznego wolumenu sektorowego, a jedynie wartość pojedynczej, największej transakcji. Źródło: Avison Young, „Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w H1 2026″.

Sektor handlowy: dojrzałość rynku sprzyja transakcjom portfelowym

Z wolumenem 1,03 mld euro i udziałem 34% w całkowitym rynku, sektor handlowy zanotował najwyższy wynik pierwszego półrocza od 2018 roku. Złożyło się na to 20 sfinalizowanych transakcji, z czego pięć największych — w tym przełomowa sprzedaż 70% udziałów w centrum handlowym Posnania — odpowiadało za 73% wolumenu sektora. Wszystkie te akwizycje należały do kapitału z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), który łącznie odpowiadał za 79% wolumenu sektora.

Rosnąca dojrzałość polskiego rynku handlowego widoczna jest w liczbie transakcji portfelowych. Auchan i Ceetrus sprzedały grupie Adventum portfel ośmiu centrów handlowych, Star Capital Finance rozszerzyło portfel o sześć obiektów Vendo Park przy udziale Avison Young jako pośrednika, a Ares Management wraz ze Slate sfinalizowały — nabywając ostatnie dziewięć aktywów — zakup portfela obejmującego łącznie 36 obiektów Vendo Park. Popytem cieszyły się również pojedyncze aktywa: regionalne centra handlowe, parki handlowe, wolnostojące nieruchomości handlowe oraz projekty przebudowy.

Polski sektor handlowy nadal wykazuje dużą atrakcyjność dla inwestorów. Jego zróżnicowana oferta możliwości inwestycyjnych przyciąga szerokie spektrum kapitału, od mniejszych inwestorów krajowych po duże międzynarodowe instytucje. Artur Czuba, Director, Investment Department, Avison Young

Sektor magazynowy: solidny i stabilny wzrost

Sektor magazynowy wypracował 782 mln euro, co odpowiada 26% całkowitego wolumenu inwestycyjnego. Wynik ten zawdzięcza w dużej mierze dwóm istotnym transakcjom portfelowym — nabyciu portfela SIM przez Ares Management oraz sprzedaży portfela Raben firmie W. P. Carey w formule sale & leaseback — które razem odpowiadały za 46% wolumenu sektora. Cztery z 18 zrealizowanych w sektorze transakcji miały charakter portfelowy.

W strukturze kapitału zdecydowanie dominowali inwestorzy z USA, odpowiadający za ponad 60% wolumenu inwestycji magazynowych — obok wspomnianych transakcji portfelowych złożyły się na to również sprzedaż Panattoni BSH w Rzeszowie oraz transakcja sale & leaseback w Łodzi. Blisko 40% wolumenu sektora zrealizowano poza rynkami tzw. Wielkiej Piątki, co potwierdza, że zainteresowanie inwestorów obejmuje cały kraj, a nie tylko główne aglomeracje.

Aktywa zabezpieczone długoterminowymi umowami najmu pozostają bardzo atrakcyjne dla inwestorów poszukujących stabilnych i przewidywalnych źródeł dochodu. Transakcje sale & leaseback nadal stanowią poszukiwany produkt inwestycyjny. Bartłomiej Krzyżak, Co-Head of Investment Department, Avison Young

Sektor biurowy: polski kapitał z apetytem na nieruchomości prime

Rynek biurowy wygenerował 594 mln euro wolumenu, a właściciela zmieniło łącznie 23 obiekty, w tym pięć nieruchomości klasy prime. Za około 50% wolumenu sektora odpowiadali inwestorzy polscy, którzy nabyli trzy z pięciu transakcji dotyczących nieruchomości prime. Dziesięć z 23 transakcji zrealizowano w Warszawie.

Do największych transakcji sektora, każda o wartości przekraczającej 100 mln euro, należały nabycie budynku Central Point przez polskiego inwestora Lewandpol oraz zakup obiektu Royal Wilanów w Warszawie przez Wood & Company — transakcji, w której Avison Young świadczyła kompleksowe usługi doradcze inwestycyjne i techniczne. Wśród rynków regionalnych najwyższy wolumen odnotował Kraków, za sprawą sprzedaży dwóch budynków prime w kompleksie Brain Park inwestorom z Polski i Francji oraz nabycia obiektu The Park Kraków przez estońską firmę Summus Capital.

Biorąc pod uwagę transakcje znajdujące się obecnie na zaawansowanym etapie negocjacji, przewidujemy, że wolumen inwestycji w sektorze biurowym w 2026 roku może utrzymać się na poziomie ubiegłego roku lub nawet go przekroczyć. Marcin Purgal, Co-Head of Investment Department, Avison Young

Liczba transakcji wg sektorów — H1 2026 Suma transakcji w trzech głównych sektorach (61) nie wyczerpuje łącznej liczby 66 transakcji odnotowanych w całym H1 2026 — różnicę stanowią transakcje w sektorze PRS oraz innych segmentach, dla których raport nie podaje odrębnej liczby. Źródło: Avison Young.

PRS: przełomowa transakcja portfelowa zmienia układ sił

Pierwsza połowa 2026 roku zapisze się w historii polskiego rynku najmu instytucjonalnego jako moment przełomowy. Resi4Rent sprzedała 18 nieruchomości spółce Vantage Development za 575 mln euro — to nie tylko największa transakcja analizowanego okresu, ale też największa zrealizowana na polskim rynku nieruchomości komercyjnych od 2022 roku.

Zasoby lokali w polskim sektorze PRS przekroczyły już 23 tysiące jednostek. Po latach dominacji Resi4Rent transakcja z Vantage Development wyraźnie przetasowała układ sił na rynku — Vantage Development stał się jego niekwestionowanym liderem, kontrolując 37% istniejących lokali PRS, podczas gdy trzej najwięksi operatorzy odpowiadają łącznie za około 60% całkowitych zasobów sektora.

Struktura kapitału inwestycyjnego wg pochodzenia — kluczowe sektory H1 2026 Udział procentowy dominującego pochodzenia kapitału w wolumenie danego sektora. Sektor magazynowy: inwestorzy z USA odpowiadali za „ponad 60%” wolumenu — na wykresie ujęto jako 60%. Źródło: Avison Young.

Co dalej dla polskiego rynku?

Polska utrzymuje pozycję kraju postrzeganego przez inwestorów jako stabilny gospodarczo, z przewidywalnym otoczeniem prawnym oraz bezpiecznym, przejrzystym i płynnym rynkiem nieruchomości. Kapitał z regionu CEE — Czech, Węgier oraz krajów bałtyckich — pozostaje silnie obecny, ponieważ rynki rodzime tych inwestorów są relatywnie ograniczone. Pojawiają się też pierwsze sygnały ożywienia aktywności inwestorów azjatyckich, a rosnące zainteresowanie zgłaszają podmioty z Europy Zachodniej, zwłaszcza z Francji.

W ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie wzrosła również aktywność kapitału krajowego — nie tylko pod względem liczby transakcji, ale i ich skali. Utrzymuje się przy tym wysokie zainteresowanie parkami handlowymi i obiektami convenience, co potwierdzają kolejne transakcje portfelowe w tym segmencie.

Sektor Wolumen H1 2026 Udział w rynku Dominujący kapitał Handlowy 1,03 mld € 34% CEE — 79% Magazynowy 782 mln € 26% USA — ponad 60% Biurowy 594 mln € ~20% Polska — ~50% PRS nie podano łącznie (transakcja: 575 mln €) — —

Rok 2026 rozpoczął się dla polskiego rynku nieruchomości komercyjnych najlepiej od dekady — wyższe wolumeny przy mniejszej liczbie, ale większej wartości transakcji sygnalizują powrót inwestorów typu core, skupionych na aktywach klasy prime. Dla inwestorów oznacza to rynek, na którym selektywność zastępuje wcześniejszą powściągliwość. Wnioski redakcji na podstawie danych Avison Young

Źródło danych: Avison Young, „Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w H1 2026″ (autor: Paulina Brzeszkiewicz-Kuczyńska, Research and Data Manager). Opracowanie własne na podstawie raportu Avison Young.