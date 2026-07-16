Grupa ROBYG w I półroczu 2026 r. zakontraktowała 1280 lokali, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz podpisał ponad 1250 umów przedwstępnych i deweloperskich, notując wzrost o 31% r/r. Dodatkowo zawarto blisko 300 umów rezerwacyjnych (wzrost o 14% r/r), które wkrótce mają zostać sfinalizowane jako umowy deweloperskie. W analizowanym okresie Grupa przekazała klientom około 620 lokali, co oznacza wzrost o 33% r/r. Tylko w drugim kwartale ROBYG zakontraktował 660 lokali, czyli o 27% więcej r/r, podpisał ponad 600 umów przedwstępnych i deweloperskich (wzrost o 6% r/r) oraz przekazał 335 lokali, co oznacza wzrost o 18% r/r. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ROBYG zakontraktował ponad 2 800 mieszkań. Spółka, która na początku lipca z sukcesem zadebiutowała na GPW w Warszawie, dąży do osiągnięcia kontraktacji około 2.800-3.000 lokali w perspektywie krótkoterminowej (w 2026 r.) oraz około 3.800 – 4.000 lokali rocznie w bliskim terminie.

W I półroczu 2026 r. Grupa rozpoczęła realizację nowych inwestycji oraz wprowadziła do sprzedaży kolejne etapy istniejących projektów, oferując łącznie blisko 800 nowych mieszkań i lokali usługowych. Oferta została rozszerzona m.in. o inwestycje Villa Viva we Wrocławiu, Pas Startowy na gdańskiej Zaspie, Dobre Miejsce przy ul. Puckiej 120 w Gdyni, kolejny etap inwestycji Początek Piątkowo w Poznaniu oraz nową pulę apartamentów w ramach inwestycji Nowa Wałowa w Śródmieściu Gdańska, realizowanej w standardzie ROBYG Grand Selection.

– Jeszcze przed debiutem na GPW regularnie prezentowaliśmy zarówno wyniki finansowe, jak i sprzedażowe, pokazując naszym klientom i partnerom, że ROBYG działa w sposób transparentny i przewidywalny. Obecność na giełdzie rozszerza tę odpowiedzialność również na nowych akcjonariuszy, którzy zaufali naszej strategii. W trakcie IPO przedstawiliśmy konkretne założenia rozwoju w średnim i długim terminie i konsekwentnie się ich trzymamy. Kluczowe pozostają dla nas dalszy wzrost skali działalności, selektywne powiększanie banku ziemi oraz utrzymanie dyscypliny inwestycyjnej. Niezmiennie stawiamy na jakość, nowoczesne rozwiązania i komfort życia mieszkańców. Wierzymy, że mamy potencjał, by sukcesywnie zwiększać nasz udział w rynku, z zachowaniem strategicznych kierunków rozwoju w najbardziej perspektywicznych aglomeracjach oraz segmencie średnim – komentuje Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG S.A.

Z początkiem lipca ROBYG S.A. z sukcesem zadebiutował na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wracając na polski rynek kapitałowy jako jedna z wiodących grup deweloperskich w kraju. Wartość Oferty Publicznej wyniosła 1,178 mld zł, natomiast łączne wpływy brutto z emisji nowych akcji serii B oraz akcji serii C objętych przez wybrane osoby pełniące kluczowe funkcje w Spółce wyniosły około 402 mln zł. Środki te mają wspierać dalszy rozwój działalności Grupy, w szczególności rozbudowę banku ziemi i realizację kolejnych projektów mieszkaniowych.

– Mamy precyzyjnie określone cele na 2026 r. i konsekwentnie realizujemy przyjęty plan sprzedażowy oraz operacyjny. W pierwszej połowie roku uruchamialiśmy nowe inwestycje, rozwijaliśmy ofertę na najważniejszych rynkach i przygotowywaliśmy kolejne etapy projektów. Stopniowo wkraczamy również na rynek krakowski, gdzie widzimy istotny potencjał rozwoju. Liczymy na dobre drugie półrocze, wspierane przez poczynione przez nas wcześniej inwestycje w bank ziemi oraz uruchomione nowe projekty. Jako jeden z wiodących deweloperów w Polsce chcemy nadal dostarczać klientom wysokiej jakości lokale w dobrze zaprojektowanych i atrakcyjnie zlokalizowanych inwestycjach – mówi Eyal Keltsh, Prezes Zarządu ROBYG S.A.– powiedział Eyal Keltsh, prezes Zarządu ROBYG.