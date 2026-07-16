Adam Białachowski, prezes B-Act
Adam Białachowski, prezes B-Act
FIRMY
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B-Act z nowym kontraktem w sektorze ochrony zdrowia

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B-Act S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, wraz z konsorcjantem, spółką ZDI Sp. z o.o. podpisała umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym związanym z przebudową pomieszczeń budynku F dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Liderem konsorcjum jest ZDI Sp. z o.o., a B-Act pełni rolę Partnera Konsorcjum. Łączne wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji umowy wynosi ponad 1,3 mln zł brutto. To kolejny projekt spółki, który potwierdza kompetencje spółki w zarządzaniu inwestycjami o zróżnicowanym charakterze branżowym.

Inwestycja obejmuje przebudowę pomieszczeń budynku F na potrzeby Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni, która zapewni jeszcze lepsze warunki zarówno pacjentom i personelowi medycznemu. W ramach obowiązków konsorcjum będzie czuwać nad prawidłową realizacją robót, kontrolować ich zgodność z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz harmonogramem, a także dbać o jakość wykonywanych prac na każdym etapie inwestycji.

– To kolejny dowód na to, że B-Act z powodzeniem realizuje kontrakty nie tylko w obszarze infrastruktury drogowej czy morskiej, lecz również w sektorze ochrony zdrowia. W tym obszarze liczy się precyzja, odpowiedzialność i dbałość o najwyższe standardy jakości. Udział w projekcie dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego to potwierdzenie naszych kompleksowych kompetencji inżynierskich i umiejętności współpracy w konsorcjum przy realizacji zadań o zróżnicowanym charakterze. Cieszymy się, że nasze doświadczenie przyczyni się do poprawy warunków leczenia pacjentów i pracy personelu medycznego – mówi Adam Białachowski, prezes B-Act.

Umowa to kolejny element konsekwentnie budowanego, zdywersyfikowanego portfela zamówień B-Act. W ostatnich tygodniach spółka podpisała umowę o wartości ponad 35,6 mln zł brutto na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie odcinka S6 Police – Goleniów, obejmującego najdłuższy tunel drogowy w Polsce, a także kontrakt o wartości do ok. 24 mln zł brutto na nadzór inwestorski przy budowie dostępu lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu.

B-Act z powodzeniem łączy doświadczenie zdobyte przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych z kompetencjami w obszarze budownictwa użyteczności publicznej i ochrony zdrowia.

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