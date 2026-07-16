Grupa Murapol w pierwszym półroczu 2026 r. łącznie sprzedała 1569 lokali do klientów detalicznych. Na koniec czerwca 2026 r. w konkurencyjnej i dopasowanej do potrzeb rynku ofercie GK Murapol znajdowało się 4,05 tys. lokali w 15 miastach.

1330 umów deweloperskich i przedwstępnych podpisanych z klientami detalicznymi w 1H2026 r. oraz 239 opłaconych umów rezerwacyjnych po wyeliminowaniu rezygnacji na dzień 30.06.2026 r.

Szeroka i atrakcyjna oferta 4,05 tys. lokali w 15 miastach, dla klientów detalicznych na dzień 30.06.2026 r.

841 lokali w 12 miastach przekazanych klientom detalicznym w 1H2026 r .

Duży, zdywersyfikowany i regularnie odnawiany bank ziemi pod budowę ok. 19,15 tys. lokali na dzień 30.06.2026 r.

Rozbudowany portfel projektów w realizacji obejmujący blisko 7,5 tys. lokali na dzień 30.06.2026 r.

SPRZEDAŻ

Łączna sprzedaż do klientów detalicznych w 1H2026 roku, z uwzględnieniem opłaconych umów rezerwacyjnych i po wyeliminowaniu rezygnacji, wyniosła 1569. W tym, Spółka zawarła 1330 umów deweloperskich i przedwstępnych z klientami detalicznymi oraz posiadała 239 opłaconych umów rezerwacyjnych po wyeliminowaniu rezygnacji (na dzień 30.06.2026 r.).

PRZEKAZANIA

Klientom detalicznym przekazano w pierwszym półroczu 2026 r. klucze do 841 lokali.

WPROWADZENIA DO OFERTY

W pierwszym półroczu 2026 r. GK Murapol wprowadziła do oferty 1023 lokale zarówno w nowych inwestycjach, jak i kolejnych etapach projektów będących już w oferowaniu. Nowe zasoby zostały postawione do dyspozycji klientów w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Toruniu i Siewierzu.

Na dzień 30 czerwca 2026 r. oferta GK Murapol obejmowała 4051 lokali w 15 miastach.

LICZBA LOKALI W BUDOWIE

Na dzień 30 czerwca 2026 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 7489 lokali powstających w 99 budynkach realizowanych w ramach 24 projektów, w tym

w segmencie detalicznym – 6541 lokali, a w segmencie PRS – 948 lokali.

BANK ZIEMI

GK Murapol systematycznie odnawia i rozbudowuje aktywny bank ziemi. Na dzień 30 czerwca 2026 r. dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę ok. 19,15 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej netto ok. 808,8 tys. mkw. w 18 miastach.

– Pierwsze półrocze potwierdziło, że rynek mieszkaniowy pozostaje stabilny, choć nadal jest wymagający i w dużej mierze pozostaje rynkiem klienta. Wysoka podaż i szeroki wybór dostępnych mieszkań sprawiają, że nabywcy oczekują dziś nie tylko atrakcyjnej ceny, ale również wyższej jakości, funkcjonalności i dodatkowych udogodnień. Dlatego zwiększamy udział w naszej ofercie projektów z segmentu affordable premium. W nowych inwestycjach oferujemy więcej udogodnień takich jak tarasy widokowe, Murapol Gym czyli profesjonalną siłownię plenerową czy strefy rekreacji, które realnie podnoszą codzienny komfort lokatorów, ale wciąż oferując mieszkania w rozsądnej cenie. Dostarczamy klientom więcej wartości bez konieczności ponoszenia przez nich istotnie wyższych kosztów. Kierunek ten, zapoczątkowany kilka lat temu, stanie się standardem we wszystkich inwestycjach mieszkaniowych Grupy Murapol – więcej wygody w tej samej cenie. Jednocześnie, rozwijając bank ziemi, będziemy sukcesywnie wzmacniać swoją obecność w największych aglomeracjach, które dzięki skali rynku, infrastrukturze i potencjałowi rozwojowemu oferują atrakcyjne perspektywy długoterminowego wzrostu. To naturalny kierunek ewolucji naszej działalności, przy jednoczesnym utrzymaniu aktywności na rynkach regionalnych, na których od lat skutecznie budujemy swoją pozycję – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.

W ciągu ponad 25 lat działalności (do 30 czerwca 2026) GK Murapol zrealizowała 104 wieloetapowe inwestycje, w ramach których powstały 492 budynki obejmujące łącznie ponad 36,2 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej blisko 1,6 mln mkw.