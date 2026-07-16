TSMC, największy na świecie kontraktowy producent półprzewodników, zanotował rekordowe wyniki w kwartale zakończonym 30 czerwca 2026 r. Przychody wzrosły o 36% rok do roku, do 1,270 bln dolarów tajwańskich (NT$), natomiast zysk netto zwiększył się o 77,4%, osiągając 706,6 mld NT$, czyli około 22 mld USD. Wynik był wyraźnie wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 632,6 mld NT$. Skala pozytywnego zaskoczenia wymaga jednak pewnego zastrzeżenia. Wynik netto został wsparty przez 63,2 mld NT$ zysku związanego ze sprzedażą i wyceną akcji Vanguard International Semiconductor. Jednocześnie podstawowa działalność spółki również pozostała bardzo mocna: zysk operacyjny wzrósł o 65,4%, a marża brutto osiągnęła rekordowe 67,7%, wobec 58,6% rok wcześniej.

Głównym motorem wzrostu pozostaje popyt na najbardziej zaawansowane układy wykorzystywane w centrach danych i systemach sztucznej inteligencji. Segment wysokowydajnych obliczeń, obejmujący między innymi zastosowania AI, odpowiadał już za 66% przychodów TSMC, wobec 60% rok wcześniej. Udział smartfonów spadł natomiast z 27 do 22%. Technologie 7-nanometrowe i bardziej zaawansowane wygenerowały 77% przychodów ze sprzedaży wafli. TSMC produkuje układy między innymi dla Nvidii i Apple. Zarząd podniósł prognozę nakładów inwestycyjnych na 2026 r. do 60–64 mld USD, z wcześniejszych 52–56 mld USD. Spółka oczekuje również, że jej całoroczne przychody w dolarach wzrosną o nieco ponad 40% Na trzeci kwartał prognozuje sprzedaż na poziomie 44,6–45,8 mld USD oraz marżę brutto w przedziale 65–67%.

Firma przyspiesza jednocześnie rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych. Po ogłoszeniu kolejnych 100 mld USD inwestycji łączna wartość zadeklarowanych projektów TSMC w USA wzrosła do około 265 mld USD. Rozbudowa zakładów w Arizonie ma odpowiadać na wieloletni popyt zgłaszany przez amerykańskich klientów, choć zagraniczne fabryki nadal obniżają średnią rentowność grupy w porównaniu z produkcją prowadzoną na Tajwanie.

Wyniki TSMC odzwierciedlają intensywną rozbudowę globalnej infrastruktury AI. Amazon, Microsoft, Alphabet i Meta mogą w 2026 r. przeznaczyć łącznie około 725 mld USD na wydatki kapitałowe, z których znaczna część dotyczy centrów danych, serwerów, procesorów, sieci i infrastruktury energetycznej. Kwoty tej nie należy jednak przedstawiać jako całkowitych światowych wydatków na AI. Rosnące zapotrzebowanie obejmuje nie tylko procesory i akceleratory AI, lecz także zaawansowane systemy pakowania oraz pamięci o wysokiej przepustowości. Prezes SK Hynix ocenia, że popyt na pamięci może przewyższać możliwości produkcyjne branży również po 2030 r., mimo planowanej rozbudowy mocy.

TSMC pozostaje jednym z głównych beneficjentów boomu AI. Spółka dysponuje przewagą technologiczną, wysokim wykorzystaniem mocy produkcyjnych oraz silną pozycją cenową w najbardziej zaawansowanych procesach technologicznych i pakowaniu chipów. Dodatkowym pozytywnym sygnałem jest wzrost nakładów inwestycyjnych oraz podwyższenie prognozy przychodów, wskazujące na dużą pewność zarządu co do trwałości popytu. Najważniejsze ryzyka dotyczą natomiast możliwości przeinwestowania przez największe firmy technologiczne, rosnącego finansowania centrów danych długiem oraz niepewnego tempa monetyzacji usług AI. Dla samego TSMC istotne pozostają również koszty rozbudowy zagranicznych zakładów, koncentracja przychodów na największych klientach, ryzyko geopolityczne związane z Tajwanem oraz wysoka wycena akcji sektora półprzewodników.

W krótkim terminie problemem TSMC nie jest brak zamówień, lecz zdolność do wystarczająco szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych. W dłuższej perspektywie kluczowe będzie to, czy przychody generowane przez usługi AI będą rosły wystarczająco szybko, aby uzasadnić skalę globalnych inwestycji w centra danych. Obecne wyniki potwierdzają siłę cyklu AI, ale nie eliminują ryzyka jego przyszłego schłodzenia ani ryzyka wynikającego z wysokich oczekiwań zawartych już w wycenach.