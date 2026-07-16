Japoński koncern Seven & i Holdings, właściciel sieci sklepów 7-Eleven, prowadzi rozmowy dotyczące nabycia znaczącego pakietu akcji Grupy Żabka – największego operatora sklepów convenience w Polsce. Według japońskiego dziennika gospodarczego „Nikkei” negocjacje znajdują się w końcowej fazie, jednak żadna ze stron nie potwierdziła dotychczas oficjalnie zawarcia porozumienia.

Seven & i Holdings może kupić duży pakiet akcji Żabki

Według informacji opublikowanych przez „Nikkei” Seven & i Holdings rozważa zakup akcji Żabki znajdujących się obecnie w posiadaniu funduszy inwestycyjnych. Wartość potencjalnej inwestycji ma wynieść kilkaset miliardów jenów, czyli równowartość kilku miliardów dolarów.

Minister finansów Andrzej Domański poinformował podczas konferencji prasowej, że według jego wiedzy japoński koncern rozważa nabycie dwucyfrowego procentowo pakietu akcji Żabki. Oznaczałoby to wejście Seven & i do akcjonariatu polskiej spółki, a nie przejęcie nad nią pełnej kontroli.

Nie ujawniono dotychczas dokładnej liczby akcji objętych rozmowami, ich ceny ani informacji, którzy obecni akcjonariusze mieliby sprzedać swoje udziały. Negocjacje, nawet jeśli są zaawansowane, nadal mogą zakończyć się bez zawarcia ostatecznej umowy.

Status na 16 lipca 2026 roku: według „Nikkei” rozmowy znajdują się w końcowej fazie,

przedmiotem negocjacji ma być dwucyfrowy procentowo pakiet akcji Żabki,

wartość inwestycji szacowana jest na kilkaset miliardów jenów, czyli kilka miliardów dolarów,

Seven & i nie przedstawiło oficjalnego komentarza,

Żabka nie potwierdziła zawarcia żadnego porozumienia,

ostateczne warunki potencjalnej transakcji nie są znane.

Seven & i koncentruje się na segmencie convenience

Potencjalna inwestycja w Żabkę wpisywałaby się w realizowaną przez Seven & i strategię koncentracji na podstawowej działalności, czyli rozwoju sklepów convenience. Japoński koncern od kilku lat znajduje się pod presją inwestorów, którzy oczekują poprawy rentowności, uproszczenia struktury grupy oraz większego skupienia na działalności związanej z marką 7-Eleven.

Seven & i prowadzi sklepy 7-Eleven na wielu rynkach świata, przy czym największą skalę działalności osiąga w Japonii i Stanach Zjednoczonych. W ramach porządkowania portfela aktywów koncern uzgodnił sprzedaż działalności supermarketowej, obejmującej placówki działające pod odrębnymi markami, funduszowi private equity Bain Capital.

Wejście do akcjonariatu Żabki mogłoby być jednym z najważniejszych kroków japońskiej grupy na rynku europejskim oraz umożliwić jej zwiększenie obecności w Europie Środkowo-Wschodniej.

Żabka rozwija sieć w Polsce i Rumunii

Grupa Żabka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od października 2024 roku. Według aktualnych danych spółki jej ekosystem obejmuje ponad 13 tys. sklepów stacjonarnych. Zdecydowana większość placówek działa w Polsce w modelu franczyzowym.

Grupa rozwija także działalność w Rumunii pod marką Froo oraz inwestuje w usługi cyfrowe, dostawy produktów, logistykę, ofertę gastronomiczną i rozwiązania zwiększające wygodę codziennych zakupów.

W maju 2026 roku Żabka poinformowała o planowanej sukcesji na stanowisku prezesa. Tomasz Blicharski, obecnie odpowiedzialny w Grupie Żabka za strategię i rozwój, ma objąć funkcję CEO 1 stycznia 2027 roku, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody akcjonariuszy.

Blicharski wskazywał wcześniej 7-Eleven jako ważny punkt odniesienia dla rozwoju Żabki. Jego zdaniem europejski rynek sklepów convenience pozostaje rozdrobniony, co stwarza przestrzeń do budowy dużej, międzynarodowej sieci działającej w wielu krajach.

Reakcja rynku: Po publikacji doniesień „Nikkei” akcje Grupy Żabka wyraźnie zyskały na wartości. W trakcie sesji kurs rósł o ponad 10 proc., co wskazuje, że inwestorzy pozytywnie ocenili możliwość wejścia do akcjonariatu spółki globalnego partnera branżowego.

Co potencjalna transakcja może oznaczać dla Żabki?

Do czasu publikacji oficjalnego komunikatu przez którąkolwiek ze stron potencjalną transakcję należy traktować jako niesfinalizowaną. Kluczowe pytania dotyczą wielkości nabywanego pakietu, ceny akcji oraz wpływu nowego inwestora na dalszą strategię Grupy Żabka.

Nie wiadomo również, czy zaangażowanie Seven & i miałoby charakter wyłącznie kapitałowy, czy też obejmowałoby szerszą współpracę operacyjną. Możliwy transfer doświadczeń, technologii i know-how wypracowanych przez 7-Eleven mógłby wesprzeć Żabkę w rozwoju logistyki, oferty gastronomicznej, cyfryzacji sklepów i ekspansji zagranicznej.

Z perspektywy obecnych akcjonariuszy wejście rozpoznawalnego globalnego inwestora branżowego mogłoby zostać odebrane jako potwierdzenie atrakcyjności modelu biznesowego Żabki. Potencjalna inwestycja mogłaby również wzmocnić pozycję polskiej spółki w procesie dalszej konsolidacji europejskiego rynku convenience.

Na obecnym etapie nie ma jednak podstaw, aby przesądzać o zamknięciu transakcji, jej dokładnej wartości ani przyszłej roli Seven & i w zarządzaniu Grupą Żabka.

Źródła: „Nikkei” oraz Reuters, 16 lipca 2026 roku; informacje korporacyjne Grupy Żabka. Doniesienia o potencjalnej transakcji nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Seven & i Holdings ani Grupę Żabka.