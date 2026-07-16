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Fundusze inwestycyjne z rekordowymi aktywami. Na koniec 2025 roku miały 488 mld zł

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Wartość aktywów zgromadzonych przez polskie fundusze inwestycyjne wzrosła na koniec 2025 roku do 488,1 mld zł, czyli o 14 proc. w skali roku. Jeszcze szybciej zwiększył się wynik z operacji, który osiągnął 47,7 mld zł wobec 20,8 mld zł rok wcześniej. Dane GUS pokazują jednocześnie wyraźny przepływ kapitału z funduszy zamkniętych do funduszy otwartych i specjalistycznych funduszy otwartych.

Fundusze inwestycyjne zamykają 2025 rok z aktywami wartymi 488 mld zł

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś dane, które pokazują, że 2025 rok był dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych jednym z najlepszych w historii. Wartość aktywów zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wzrosła do 488,1 mld zł, a wypracowany wynik z operacji przekroczył 47,7 mld zł – to ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Za wzrostem stoi przede wszystkim rekordowy wzrost wyceny posiadanych aktywów oraz odbudowa apetytu inwestorów na fundusze otwarte i specjalistyczne otwarte, kosztem funduszy zamkniętych.

488,1 mld zł

Aktywa ogółem funduszy inwestycyjnych na koniec 2025 r. (+14,0% r/r)

47,7 mld zł

Wynik z operacji w 2025 r. (wobec 20,8 mld zł w 2024 r.)

22,9 mld zł

Przychody z lokat w 2025 r. (+18,5% r/r)

Podstawowe dane funduszy inwestycyjnych (w mln zł)
Wyszczególnienie202420252024=100
Aktywa ogółem428 010,4488 132,4114,0
Przychody z lokat19 309,822 873,0118,5
Wynik z operacji20 760,747 702,6229,8

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2025 r.”, Departament Przedsiębiorstw, 16.07.2026 r.

Według stanu na 31 grudnia 2025 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 488 132,4 mln zł, czyli o 14,0 proc. więcej niż rok wcześniej. To już piąty z rzędu rok wzrostu tego rynku, choć tempo i kierunek zmian wyraźnie się różnicują w zależności od typu funduszu.

Aktywa funduszy inwestycyjnych

Wg typu funduszu, w mld zł, stan na koniec roku

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Fundusze zamknięte tracą pole na rzecz otwartych

Najważniejsza zmiana strukturalna 2025 roku rozegrała się nie w wartości aktywów ogółem, lecz w ich rozkładzie między poszczególne typy funduszy. Aktywa funduszy inwestycyjnych otwartych osiągnęły wartość 218 769,8 mln zł, co oznacza wzrost o 31,0 proc., a ich udział w aktywach ogółem zwiększył się z 39,0 proc. do 44,8 proc. Aktywa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 155 623,9 mln zł (wzrost o 38,2 proc.), a ich udział w aktywach ogółem wzrósł do 31,9 proc. wobec 26,3 proc. przed rokiem. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja funduszy inwestycyjnych zamkniętych – ich aktywa spadły do 113 738,7 mln zł, czyli o 23,3 proc., a udział tej grupy w rynku skurczył się z 34,7 proc. do 23,3 proc.

Udział poszczególnych typów funduszy w aktywach ogółem

Stan na 31 grudnia 2025 r.

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Kierunek tej zmiany nie jest przypadkowy. Fundusze otwarte i specjalistyczne otwarte odpowiadały w 2025 r. na rosnący popyt detaliczny na rozwiązania płynne i łatwo dostępne, podczas gdy rynek funduszy zamkniętych – historycznie wykorzystywanych też do optymalizacji podatkowej i strukturyzowania inwestycji – kurczy się już kolejny rok z rzędu, w dużej mierze pod wpływem zmian regulacyjnych i podatkowych wprowadzonych w poprzednich latach.

Bilans: coraz więcej aktywów notowanych na rynku aktywnym

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły lokaty notowane na rynku aktywnym. Ich wartość na koniec grudnia 2025 r. wyniosła 297 125,4 mln zł i była wyższa o 35,8 proc. w skali roku, a udział tej pozycji w aktywach ogółem zwiększył się do 60,9 proc. (wobec 51,1 proc. rok wcześniej). Drugą pod względem wielkości pozycją były lokaty nienotowane na aktywnym rynku – 166,5 mld zł, o 12,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Zobowiązania funduszy inwestycyjnych wzrosły do 37 255,0 mln zł (+5,8 proc.), a aktywa netto osiągnęły 450 877,3 mln zł, czyli o 14,8 proc. więcej niż na koniec 2024 r.

Wybrane pozycje z bilansu funduszy inwestycyjnych (w mln zł)
Wyszczególnienie202420252024=100
Aktywa ogółem428 010,4488 132,4114,0
  w tym: składniki lokat notowane na aktywnym rynku218 753,7297 125,4135,8
  składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku147 598,6166 478,6112,8
Zobowiązania35 227,537 255,0105,8
Aktywa netto392 782,9450 877,3114,8

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Struktura lokat: dług nadal rządzi, ale akcje rosną szybciej

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2025 r. wzrosła o 26,5 proc., do 462 805,0 mln zł. Dłużne papiery wartościowe pozostały największą pojedynczą kategorią i osiągnęły wartość 275 565,8 mln zł (wzrost o 30,8 proc.), a akcje zwiększyły się do 89 876,9 mln zł, czyli o 28,4 proc. Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania wyniosły 31 958,8 mln zł (+22,8 proc.), a wierzytelności ukształtowały się na poziomie 20 304,3 mln zł (+11,7 proc.). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 59,5 proc. i 19,4 proc., wobec 57,6 proc. i 19,1 proc. rok wcześniej – struktura portfeli funduszy nieznacznie przesunęła się więc w stronę akcji, choć obligacje wciąż zdecydowanie dominują.

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych

2024 vs 2025, w mln zł

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rachunek wyniku: rekordowe przeszacowanie wyceny lokat

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w 2025 r. wyniosły 22 873,0 mln zł, o 18,5 proc. więcej niż przed rokiem. Ich główną pozycją były przychody odsetkowe – 14 474,7 mln zł, czyli 63,3 proc. całości przychodów z lokat. Dywidendy i inne udziały w zyskach wyniosły 2 615,7 mln zł, wobec 2 388,4 mln zł rok wcześniej. Koszty funduszy inwestycyjnych wzrosły wyraźniej, bo aż o 42,4 proc., do 10 618,8 mln zł, w tym wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających wyniosły 5 077,4 mln zł (+21,7 proc.) – rosnące koszty to naturalna konsekwencja rosnącej bazy aktywów, od której naliczane są opłaty za zarządzanie.

Decydujący wpływ na wynik roku miała jednak inna pozycja: zrealizowany i niezrealizowany zysk z lokat wyniósł 35 411,6 mln zł, wobec 8 872,4 mln zł w 2024 r. – niemal czterokrotnie więcej. Złożyły się na to zarówno zrealizowany zysk ze zbycia lokat (14 232,5 mln zł, +49,1 proc.), jak i przede wszystkim wzrost niezrealizowanego zysku z wyceny lokat, który z ujemnego wyniku –675,1 mln zł w 2024 r. skoczył do 21 179,1 mln zł w 2025 r. W efekcie fundusze inwestycyjne wykazały w 2025 r. dodatni wynik z operacji w kwocie 47 702,6 mln zł, z czego na fundusze otwarte przypadło 18 884,0 mln zł, na specjalistyczne otwarte 16 300,4 mln zł, a na fundusze zamknięte 12 518,2 mln zł.

Wybrane pozycje z rachunku wyniku funduszy inwestycyjnych (w mln zł)
Wyszczególnienie202420252024=100
Przychody z lokat19 309,822 873,0118,5
  w tym: dywidendy i inne udziały w zyskach2 388,42 615,7109,5
  przychody odsetkowe11 266,114 474,7128,5
  dodatnie saldo różnic kursowych1 621,992,65,7
Koszty funduszu7 455,510 618,8142,4
  w tym wynagrodzenie dla towarzystwa4 172,35 077,4121,7
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)8 872,435 411,6399,1
  w tym: zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat9 547,414 232,5149,1
  wzrost/spadek niezrealizowanego zysku/straty z wyceny lokat−675,121 179,1x
Wynik z operacji20 760,747 702,6229,8

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. W przypadku cytowania danych GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

Perspektywa dwudziestu lat: rynek, który przetrwał trzy kryzysy

Na przestrzeni ostatnich siedemnastu lat wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych przechodziła przez wyraźne cykle koniunkturalne – od gwałtownego załamania w trakcie globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009, przez korektę roku 2018, po spadek wywołany podwyżkami stóp procentowych w 2022 r. Rok 2025 wyznacza dla tej serii historyczne maksimum.

Aktywa ogółem funduszy inwestycyjnych

2008–2025, w mld zł, dane półroczne

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Co to oznacza dla inwestorów i TFI

Dla towarzystw funduszy inwestycyjnych 2025 rok oznaczał przede wszystkim wzrost bazy aktywów, od której naliczane są opłaty za zarządzanie – stąd wyraźny, 21,7-procentowy wzrost wynagrodzeń dla TFI, do 5 077,4 mln zł. Dla inwestorów kluczowy jest jednak inny sygnał: prawie czterokrotny wzrost zrealizowanego i niezrealizowanego zysku z lokat pokazuje, że wynik 2025 r. w dużej mierze wynikał z odbicia wycen na rynkach akcji i obligacji, a nie wyłącznie z napływu nowego kapitału. To rozróżnienie ma znaczenie przy ocenie trwałości tegorocznych wyników – część z 47,7 mld zł wyniku z operacji to zyski papierowe, które mogą się częściowo odwrócić, jeśli koniunktura na rynkach finansowych się pogorszy. Przesunięcie aktywów z funduszy zamkniętych do otwartych i specjalistycznych otwartych sugeruje z kolei, że inwestorzy w 2025 r. premiowali płynność i przejrzystość kosztem struktur bardziej złożonych, typowych dla FIZ. Nie jest to rekomendacja kupna czy sprzedaży jednostek uczestnictwa – decyzje inwestycyjne każdorazowo wymagają analizy indywidualnej sytuacji i profilu ryzyka.

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