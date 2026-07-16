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Inflacja bazowa niższa niż w maju. NBP podał nowe dane

ŹródłoNBP
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Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w czerwcu 2026 roku 3,0 proc. w ujęciu rocznym – poinformował Narodowy Bank Polski. Była tym samym o 0,1 pkt proc. niższa niż w maju. W tym samym okresie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli CPI, ukształtował się na poziomie 2,5 proc. rok do roku.

Wszystkie wskaźniki inflacji bazowej spadły

Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych, czyli cen podlegających bezpośredniej lub pośredniej kontroli państwa, wyniosła w czerwcu 2,1 proc. rok do roku. W maju wskaźnik ten znajdował się na poziomie 2,8 proc.

Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych obniżyła się z 3,3 proc. w maju do 2,8 proc. w czerwcu.

Najczęściej obserwowana przez ekonomistów inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,0 proc. rok do roku, wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej.

Do 2,8 proc., z 3,3 proc. w maju, spadła również tzw. 15-procentowa średnia obcięta. Wskaźnik ten eliminuje wpływ 15 proc. kategorii koszyka konsumpcyjnego charakteryzujących się najmniejszą oraz największą dynamiką cen.

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