Marek Sawa pokieruje Grupą Muszkieterów, Marcin Bałdys siecią Bricomarché

Po zakończeniu trzyletniej kadencji Sławomira Czarneckiego na stanowisku prezesa Grupy Muszkieterów w Polsce funkcję tę obejmie Marek Sawa, obecny prezes sieci Bricomarché. Oficjalne przekazanie obowiązków nastąpi w grudniu bieżącego roku. Zostanie poprzedzone starannie zaplanowanym procesem sukcesji, którego celem jest zapewnienie ciągłości realizowanej strategii rozwoju Grupy w Polsce. Jednocześnie stanowisko prezesa Bricomarché obejmie Marcin Bałdys, aktualny członek zarządu tej sieci.

Kontynuacja strategii rozwoju Grupy Muszkieterów

Planowane zmiany wpisują się w konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju Grupy Muszkieterów w Polsce. Nowo powołani liderzy to doświadczeni przedsiębiorcy związani z organizacją odpowiednio od 2008 i 2014 roku. Łączą doświadczenie w prowadzeniu placówek Bricomarché ze znajomością modelu organizacyjnego Muszkieterów oraz funkcjonowania struktur zarządczych Grupy. Ich nominacje pokazują znaczenie modelu, w którym przedsiębiorcy współtworzą kierunek rozwoju całej organizacji.

– Objęcie funkcji prezesa Grupy Muszkieterów w Polsce traktuję jako ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność. Moim zadaniem będzie płynne przejęcie obowiązków oraz dalsza realizacja kierunku rozwoju wypracowanego w ostatnich latach. Naszym priorytetem pozostaje dalsze wzmacnianie pozycji Grupy na krajowym rynku, rozwój sieci spożywczej Intermarché i sieci „dom i ogród” Bricomarché oraz wspieranie przedsiębiorców w codziennym prowadzeniu biznesu. Chcemy konsekwentnie budować nowoczesną, efektywną organizację, która odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów i rynku – mówi Marek Sawa, przyszły prezes Grupy Muszkieterów w Polsce.

Marek Sawa obejmie odpowiedzialność za Grupę Muszkieterów w Polsce

Przyszły prezes Grupy Muszkieterów w Polsce jest związany z organizacją od 2008 roku. Razem z żoną Violettą prowadzi sklepy Bricomarché w Głogowie, Lubaniu oraz Lubinie. W ramach modelu biznesowego Grupy Muszkieterów aktywnie uczestniczył w rozwoju organizacji oraz pełnił kolejne funkcje w jej strukturach. Był między innymi członkiem zespołu w Unii Muszkieterów, która odpowiada za rekrutację i szkolenia przyszłych przedsiębiorców. W 2020 roku stanął na czele tego działu, a następnie nadzorował działania w zakresie komunikacji korporacyjnej. W lutym 2024 roku dołączył do Zarządu Grupy Muszkieterów w Polsce, a od sierpnia 2024 roku jako prezes Bricomarché odpowiada za budowanie i realizację strategii handlowej sieci w całym kraju. Z końcem tego roku obejmie funkcję prezesa Grupy Muszkieterów w Polsce. Marek Sawa jest również udziałowcem Grupy Muszkieterów i uczestniczy w corocznym Zgromadzeniu Wspólników, organizowanym we Francji.

Nowy prezes Bricomarché

Marcin Bałdys został członkiem Grupy Muszkieterów w 2013 roku. Wraz z małżonką Anetą prowadzi sklep Bricomarché w Pruszczu Gdańskim. W strukturach zarządczych Grupy pełnił między innymi funkcje związane z polityką handlową. W latach od 2019 do 2023 roku zarządzał Regionem Północ, a w kwietniu 2023 roku objął funkcję członka zarządu Bricomarché w Polsce. W bieżącym roku wszedł do grona udziałowców Grupy Muszkieterów w Europie. Pod koniec 2026 Marcin Bałdys stanie na czele sieci Bricomarché jako jej prezes.

– Sieć Bricomarché ma ogromny potencjał rozwoju, który chcemy w pełni wykorzystać w kolejnych latach. Naszym celem jest umocnienie pozycji wśród czołowych sieci rynku DIY w Polsce poprzez ekspansję, rozwój oferty oraz doskonalenie standardów odpowiadających oczekiwaniom klientów. Nowa rola daje mi poczucie ogromnej satysfakcji, ale stanowi też wyzwanie, któremu postaram się sprostać – podkreśla Marcin Bałdys, przyszły prezes sieci Bricomarché.

Stabilność i ciągłość zarządzania

Sławomir Czarnecki kieruje Grupą Muszkieterów w Polsce od września 2023 roku, a jego kadencja dobiegnie końca w grudniu bieżącego roku. To okres ważnych decyzji organizacyjnych, wdrażania strategicznych projektów oraz wzmacniania pozycji szyldów Intermarché i Bricomarché na polskim rynku oraz wewnątrz Grupy. W tym czasie organizacja przekroczyła próg 400 placówek w Polsce, rozwijała model współpracy z przedsiębiorcami i kontynuowała ekspansję obu sieci. Istotnym elementem tego etapu były także projekty wzmacniające zaplecze dalszego rozwoju, w tym inwestycje w logistykę i inauguracja dwóch centrów dystrybucyjnych, podpisanie sojuszu zakupowego z Auchan, wdrożenie systemu ERP w Bricomarché oraz rozwój cyfrowych kanałów sprzedaży. Najbliższe miesiące będą czasem płynnego przekazania obowiązków Markowi Sawie i Marcinowi Bałdysowi, którzy obejmą nowe funkcje w organizacji o ugruntowanej skali działania i jasno określonym kierunku dalszego rozwoju. Po zakończeniu kadencji Sławomir Czarnecki pozostanie związany z Grupą jako przedsiębiorca oraz będzie przygotowywał się do otwarcia kolejnego punktu sprzedaży Bricomarché wraz z istotną inwestycją w nieruchomość handlową, w której placówka będzie funkcjonować

– Pod koniec roku dobiegnie końca moja kadencja w roli prezesa zarządu Grupy Muszkieterów w Polsce, a tym samym bardzo intensywny okres, który wiązał się ze zmianami, wdrożeniem wielu strategicznych projektów, a przede wszystkim umocnieniem pozycji Bricomarché i Intermarché na polskim rynku. W związku z tym uznałem, że jest to najlepszy moment na to, aby oddać stery kraju w ręce następców, którzy będą kontynuować kurs na rozwój i wniosą inicjatywy, które zwiększą wartość Grupy na krajowym rynku retail – podsumowuje Sławomir Czarnecki, prezes Grupy Muszkieterów.

Zmiany w strukturach zarządczych zapewnią kontynuację obranej strategii i dalsze wzmacnianie pozycji Grupy jako jednej z największych organizacji zrzeszających niezależnych przedsiębiorców w Polsce.

Aktualna struktura kierownicza Grupy Muszkieterów w Polsce

Model biznesowy Grupy Muszkieterów opiera się na aktywnym udziale przedsiębiorców Intermarché i Bricomarché w zarządzaniu organizacją. Właściciele sklepów, poza prowadzeniem własnych placówek, pełnią funkcje w strukturach zarządczych Grupy oraz poszczególnych sieci. Za bieżące zarządzanie operacyjne odpowiadają dyrektorzy generalni i zarządzający.

Grupa Muszkieterów w Polsce

Sławomir Czarnecki, prezes Grupy Muszkieterów w Polsce

Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce

Intermarché w Polsce

Adrian Podziemski, prezes sieci Intermarché w Polsce

Paweł Wardziński, dyrektor generalny Intermarché w Polsce

Bricomarché w Polsce

Marek Sawa, prezes sieci Bricomarché w Polsce

Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna Bricomarché w Polsce

IMMO Muszkieterowie