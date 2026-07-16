Marek Sawa, przyszły prezes Grupy Muszkieterów w Polsce
Marek Sawa, przyszły prezes Grupy Muszkieterów w Polsce
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Marek Sawa pokieruje Grupą Muszkieterów, Marcin Bałdys siecią Bricomarché

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Po zakończeniu trzyletniej kadencji Sławomira Czarneckiego na stanowisku prezesa Grupy Muszkieterów w Polsce funkcję tę obejmie Marek Sawa, obecny prezes sieci Bricomarché. Oficjalne przekazanie obowiązków nastąpi w grudniu bieżącego roku. Zostanie poprzedzone starannie zaplanowanym procesem sukcesji, którego celem jest zapewnienie ciągłości realizowanej strategii rozwoju Grupy w Polsce. Jednocześnie stanowisko prezesa Bricomarché obejmie Marcin Bałdys, aktualny członek zarządu tej sieci.

Kontynuacja strategii rozwoju Grupy Muszkieterów

Planowane zmiany wpisują się w konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju Grupy Muszkieterów w Polsce. Nowo powołani liderzy to doświadczeni przedsiębiorcy związani z organizacją odpowiednio od 2008 i 2014 roku. Łączą doświadczenie w prowadzeniu placówek Bricomarché ze znajomością modelu organizacyjnego Muszkieterów oraz funkcjonowania struktur zarządczych Grupy. Ich nominacje pokazują znaczenie modelu, w którym przedsiębiorcy współtworzą kierunek rozwoju całej organizacji.

Objęcie funkcji prezesa Grupy Muszkieterów w Polsce traktuję jako ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność. Moim zadaniem będzie płynne przejęcie obowiązków oraz dalsza realizacja kierunku rozwoju wypracowanego w ostatnich latach. Naszym priorytetem pozostaje dalsze wzmacnianie pozycji Grupy na krajowym rynku, rozwój sieci spożywczej Intermarché i sieci „dom i ogród” Bricomarché oraz wspieranie przedsiębiorców w codziennym prowadzeniu biznesu. Chcemy konsekwentnie budować nowoczesną, efektywną organizację, która odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów i rynkumówi Marek Sawa, przyszły prezes Grupy Muszkieterów w Polsce.

Marek Sawa obejmie odpowiedzialność za Grupę Muszkieterów w Polsce

Przyszły prezes Grupy Muszkieterów w Polsce jest związany z organizacją od 2008 roku. Razem z żoną Violettą prowadzi sklepy Bricomarché w Głogowie, Lubaniu oraz Lubinie. W ramach modelu biznesowego Grupy Muszkieterów aktywnie uczestniczył w rozwoju organizacji oraz pełnił kolejne funkcje w jej strukturach. Był między innymi członkiem zespołu w Unii Muszkieterów, która odpowiada za rekrutację i szkolenia przyszłych przedsiębiorców. W 2020 roku stanął na czele tego działu, a następnie nadzorował działania w zakresie komunikacji korporacyjnej. W lutym 2024 roku dołączył do Zarządu Grupy Muszkieterów w Polsce, a od sierpnia 2024 roku jako prezes Bricomarché odpowiada za budowanie i realizację strategii handlowej sieci w całym kraju. Z końcem tego roku obejmie funkcję prezesa Grupy Muszkieterów w Polsce. Marek Sawa jest również udziałowcem Grupy Muszkieterów i uczestniczy w corocznym Zgromadzeniu Wspólników, organizowanym we Francji.

Nowy prezes Bricomarché

Marcin Bałdys został członkiem Grupy Muszkieterów w 2013 roku. Wraz z małżonką Anetą prowadzi sklep Bricomarché w Pruszczu Gdańskim. W strukturach zarządczych Grupy pełnił między innymi funkcje związane z polityką handlową. W latach od 2019 do 2023 roku zarządzał Regionem Północ, a w kwietniu 2023 roku objął funkcję członka zarządu Bricomarché w Polsce. W bieżącym roku wszedł do grona udziałowców Grupy Muszkieterów w Europie. Pod koniec 2026 Marcin Bałdys stanie na czele sieci Bricomarché jako jej prezes.

Marcin Bałdys, przyszły prezes sieci Bricomarché
Marcin Bałdys, przyszły prezes sieci Bricomarché

Sieć Bricomarché ma ogromny potencjał rozwoju, który chcemy w pełni wykorzystać w kolejnych latach. Naszym celem jest umocnienie pozycji wśród czołowych sieci rynku DIY w Polsce poprzez ekspansję, rozwój oferty oraz doskonalenie standardów odpowiadających oczekiwaniom klientów. Nowa rola daje mi poczucie ogromnej satysfakcji, ale stanowi też wyzwanie, któremu postaram się sprostaćpodkreśla Marcin Bałdys, przyszły prezes sieci Bricomarché.

Stabilność i ciągłość zarządzania

Sławomir Czarnecki kieruje Grupą Muszkieterów w Polsce od września 2023 roku, a jego kadencja dobiegnie końca w grudniu bieżącego roku. To okres ważnych decyzji organizacyjnych, wdrażania strategicznych projektów oraz wzmacniania pozycji szyldów Intermarché i Bricomarché na polskim rynku oraz wewnątrz Grupy. W tym czasie organizacja przekroczyła próg 400 placówek w Polsce, rozwijała model współpracy z przedsiębiorcami i kontynuowała ekspansję obu sieci. Istotnym elementem tego etapu były także projekty wzmacniające zaplecze dalszego rozwoju, w tym inwestycje w logistykę i inauguracja dwóch centrów dystrybucyjnych, podpisanie sojuszu zakupowego z Auchan, wdrożenie systemu ERP w Bricomarché oraz rozwój cyfrowych kanałów sprzedaży. Najbliższe miesiące będą czasem płynnego przekazania obowiązków Markowi Sawie i Marcinowi Bałdysowi, którzy obejmą nowe funkcje w organizacji o ugruntowanej skali działania i jasno określonym kierunku dalszego rozwoju. Po zakończeniu kadencji Sławomir Czarnecki pozostanie związany z Grupą jako przedsiębiorca oraz będzie przygotowywał się do otwarcia kolejnego punktu sprzedaży Bricomarché wraz z istotną inwestycją w nieruchomość handlową, w której placówka będzie funkcjonować

– Pod koniec roku dobiegnie końca moja kadencja w roli prezesa zarządu Grupy Muszkieterów w Polsce, a tym samym bardzo intensywny okres, który wiązał się ze zmianami, wdrożeniem wielu strategicznych projektów, a przede wszystkim umocnieniem pozycji Bricomarché i Intermarché na polskim rynku. W związku z tym uznałem, że jest to najlepszy moment na to, aby oddać stery kraju w ręce następców, którzy będą kontynuować kurs na rozwój i wniosą inicjatywy, które zwiększą wartość Grupy na krajowym rynku retail – podsumowuje Sławomir Czarnecki, prezes Grupy Muszkieterów.

Zmiany w strukturach zarządczych zapewnią kontynuację obranej strategii i dalsze wzmacnianie pozycji Grupy jako jednej z największych organizacji zrzeszających niezależnych przedsiębiorców w Polsce.

Aktualna struktura kierownicza Grupy Muszkieterów w Polsce

Model biznesowy Grupy Muszkieterów opiera się na aktywnym udziale przedsiębiorców Intermarché i Bricomarché w zarządzaniu organizacją. Właściciele sklepów, poza prowadzeniem własnych placówek, pełnią funkcje w strukturach zarządczych Grupy oraz poszczególnych sieci. Za bieżące zarządzanie operacyjne odpowiadają dyrektorzy generalni i zarządzający.

Grupa Muszkieterów w Polsce

  • Sławomir Czarnecki, prezes Grupy Muszkieterów w Polsce
  • Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce

Intermarché w Polsce

  • Adrian Podziemski, prezes sieci Intermarché w Polsce
  • Paweł Wardziński, dyrektor generalny Intermarché w Polsce

Bricomarché w Polsce

  • Marek Sawa, prezes sieci Bricomarché w Polsce
  • Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna Bricomarché w Polsce

IMMO Muszkieterowie

  • Sebastian Matusiak, prezes IMMO Muszkieterowie w Polsce
  • Xavier Mouillard, dyrektor zarządzający IMMO Muszkieterowie Polska
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