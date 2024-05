Grupa Muszkieterów odnotowała 9% wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale 2024 r.

Grupa Muszkieterów osiągnęła w pierwszym kwartale 2024 r. łączny obrót w wysokości blisko 2,4 mld zł w ramach zrzeszonych sieci Intermarché i Bricomarché, odnotowując niemal 9 proc. wzrost rok do roku. Obie marki mają za sobą okres dynamicznych przyrostów sprzedaży i zwiększania skali oddziaływania.

Intermarché – solidne wzrosty sprzedaży i powrót do rozwoju

Dla Intermarché pierwsze miesiące tego roku były udane pod kątem handlowym, a także istotne w kontekście powrotu sieci do rozwoju. Od stycznia do marca włącznie obroty szyldu wyniosły blisko 1,6 mld złotych wraz ze stacjami paliw. To wynik, który przełożył się na 8,1-proc. wzrost like-for-like w ujęciu rok do roku dla sklepów Intermarché.

Marka wróciła na ścieżkę rozwoju uruchamiając dotychczas swoje trzy placówki w Zielonej Górze, kolebce Intermarché w Polsce. Otwarcia kolejnych placówek zaplanowane są w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku.

Pierwszy kwartał w przypadku Intermarché upłynął pod znakiem aktywnych działań promocyjnych. Sieć obniżyła regularne ceny 400 produktów, a pod koniec lutego sieć uruchomiła kampanię z marką MasterChef, który obejmował program lojalnościowy dla klientów oraz sponsoring programu MasterChef Junior. W połowie marca wystartowała druga edycja akcji Interpunkty, w ramach której konsumenci mogli odbierać wartościowe artykuły dzięki zgromadzonym punktom udzielanym za zrealizowane zakupy.

Intermarché, zgodnie z zapowiedziami, kontynuuje działania związane z „remodelingiem” sklepów do konceptu Power 2.0. W pierwszym kwartale tego roku nowy koncept wdrożono w kolejnych 3 sklepach, a do końca roku przekonceptowanie przejdzie kolejnych 20 punktów sprzedaży. W supermarketach Intermarché funkcjonuje obecnie blisko 400 kas samoobsługowych dostępnych w co drugiej placówce sieci.

Po okresie wahań stabilizuje się także rynek paliw. Stacje sieci Intermarché, która jest liderem w sektorze placówek przymarketowych, odnotowała wzrost sprzedanego litrażu na poziomie 14 proc. i planuie w tym roku uruchomienie nie mniej niż 5 kolejnych stacji.

Sieć pozyskała w tym czasie 2 nowych przedsiębiorców, a 3 rozpoczęło szkolenia uprawniające do uruchomienia swojego sklepu pod marką Intermarché. Równolegle 3 sklepy zmieniły właściciela w ramach transakcji sprzedaży między przedsiębiorcami, a zarządzanie 1 z supermarketów przeszło z rodziców na dzieci w ramach procesu sukcesji.

Bricomarché z rekordową liczbą otwarć i dwucyfrowym wzrostem obrotów

W pierwszym kwartale tego roku sieć znacząco zwiększyła dynamikę rozwoju – w ciągu zaledwie trzech miesięcy otworzyła ponad 40 proc. z zaplanowanych na ten rok sklepów. Na koniec kwietnia realizacja planu osiągnęła już poziom blisko 70 proc. dzięki otwarciu 17 nowych supermarketów. Tym samym i zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli sieci, Bricomarché przekroczyła symboliczny pułap 200 placówek na terenie całego kraju. Intensywna ekspansja przełożyła się na wzrost obrotów sieci. Od stycznia do marca br. włącznie wyniosły ponad 800 mln złotych, co przekłada się na 15-proc. wzrost rok do roku. Tym samym sieć potwierdza plan rozwoju w 2024 i swoje długoterminowe ambicje na polskim rynku DIY.

Istotnym elementem realizowanej strategii pozostawała w tym okresie akcja lojalnościowa „Skanujesz-zyskujesz”. W kwietniu br. zapewniła Bricomarché wyróżnienie w konkursie Loyalty Heroes na najlepsze działania lojalnościowe w Polsce, w kategorii The Best New/Relaunched Program. Przede wszystkim była jednak kluczowym i efektywnym narzędziem do nieustannego poszerzenia grona klientów przystępujących do specjalnego programu lojalnościowego sieci. W pierwszym kwartale 2024 roku liczba osób korzystających z Moje Bricomarché przekroczyła 750 000, plasując sieć jako jednego z liderów polskiej branży handlowej w efektywnym docieraniu z komunikacją produktową do klientów.

Bricomarché kontynuowało wspieranie lokalnych społeczności, cel wpisujący się w kluczowe wartości sieci. W marcu 2024 r. marka powróciła do programu „Nasz Nowy Dom” jako główny sponsor, wspierając kolejne polskie rodziny potrzebujące jak najszybszej poprawy warunków mieszkaniowych. Bricomarché rozpoczęło także współpracę z Bartoszem Ostałowskim, jedynym na świecie profesjonalnym kierowcą sportowym prowadzącym samochód wyłącznie stopami. Marka pomaga Bartoszowi w remoncie starej stolarni, która będzie siedzibą jego zespołu, dostarczając materiały budowlane i wykończeniowe. W wyremontowanym obiekcie znajdzie się m.in. warsztat do przygotowywania samochodów do motosportu.

Sieć pozyskała w tym czasie 5 nowych przedsiębiorców, a 5 kolejnych ukończyło szkolenia uprawniające do uruchomienia swojego sklepu pod marką Bricomarché. Równolegle 1 punkt sprzedaży zmienił właściciela w ramach transakcji sprzedaży między przedsiębiorcami.

Ambitne plany Muszkieterów na dalszą część 2024 roku

W 2024 roku Grupa Muszkieterów ma ambicję przekroczenia pułapu 11 mld zł obrotów. – W przypadku sieci Bricomarché dążymy do tego, aby stać się trzecim graczem branży DIY w Polsce. Planujemy uruchamiać co roku minimum 25 nowych supermarketów, co powinno, w połączeniu z ciągłą i silną dynamiką wzrostu LFL, bardzo mocno przybliżyć nas do realizacji tego celu – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce. – Jeżeli chodzi o Intermarché, po restrukturyzacji sieci i dalszej konsolidacji modelu biznesowego, wracamy do rozwoju i mamy ambicję stać się ulubionym supermarketem Polaków oraz liderem tego segmentu. W tym roku uruchomiliśmy pierwsze 3 placówki pod tym znakiem. Niezmiennie patrzymy z optymizmem na polski rynek retail, zamierzając aktywnie uczestniczyć w jego dalszym rozwoju, ale również konsolidacji – dodaje.