Ministerstwo Zdrowia myli priorytety. Kryzys w NFZ i kadrowy dramat w szpitalach ważniejsze od alkoholu na stacjach paliw i e-papierosów

Ministerstwo Zdrowia myli priorytety. Prezes Bulsa: „Od stacji benzynowych jest w tym momencie zdrowotna zapaść kadrowa i finansowy horror w NFZ”.

Nie ignorujemy tematu konieczności regulacji dotyczących powszechności sprzedaży i spożywania alkoholu. Regulacje dotyczące handlu napojami wysokoprocentowymi na stacjach paliw są konieczne i należy się nad tym pochylić, ale czy aby na pewno teraz? Czy to jest najważniejszy temat? Czy w sektorze ochrony zdrowia jest już tak dobrze, że możemy zajmować się sprawami, które owszem mają rezon medialny, ale czy są ważniejsze od innych? Jako prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie apeluję do Minister Izabeli Leszczyny, by zweryfikowała listę ministerialnych priorytetów i zamiast pytać specjalistów od PR zapytała lekarzy jakie są obecnie najważniejsze problemy sektora ochrony zdrowia – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Apel Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie jest odpowiedzią na ubiegłotygodniowe informacje medialne, w których pojawiła się sugestia, że temat unormowania sprzedaży alkoholu na stacjach paliw to temat, którym w najbliższym czasie zajmować się będzie Ministerstwo Zdrowia.

– Jesteśmy zwolennikami wszelkich regulacji dotyczących dobrostanu Polaków pod kątem uzależnień i walki ze zbyt szerokim i powszechnym dostępem do alkoholu. Jako Izba Lekarska zwracaliśmy uwagę na promocję alkoholu w Internecie czy nieetyczne naszym zdaniem reklamy alkoholu, szczególnie w czasie wakacji czy majówki. Ten temat jest nam bliski i uważamy, że w odpowiednim czasie powinien być zagadnieniem szeroko analizowanym – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Dlaczego teraz nie jest odpowiedni czas na takie prace?

– Jako lekarze jesteśmy zaniepokojeni, że Minister Zdrowia Izabela Leszczyna zajmuje się póki co bardzo „medialnymi” zagadnieniami, pozostawiając za sobą realne problemy systemu ochrony zdrowia. Jako Prezes Izby Lekarskiej jestem w stanie jednym tchem wymienić kilka jak nie kilkanaście zagadnień, którymi Ministerstwo Zdrowia powinno zająć się priorytetowo. Na tej liście nie ma prohibicji na stacjach paliw – mówi Michał Bulsa.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wskazuje sprawy o których w ostatnim czasie aktywnie dyskutują lekarze w Szczecinie.

– Brak jasnych zasad refundacji leków, represyjny system prawny szukający głównej winny w medykach, źle zorganizowany system powodujący powiększające się kolejki do lekarzy specjalistów, brak planu na zwiększenie liczby specjalistów w dziedzinach kluczowych takich jak psychiatria dziecięca, neurologia czy geriatria ale i brak pielęgniarek i gigantyczna luka kadrowa jaka nam grozi w tej specjalności. System ochrony zdrowia wymaga żmudnej pracy. Mamy pewne smutne refleksje, że w ostatnich miesiącach akcenty zostały położone nie na te tematy, które są dla systemu ochrony zdrowia najważniejsze – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecini

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie pozostaje do pełnej dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy gotowi do dialogu i do rozmów.