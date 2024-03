Grupa Muszkieterów przekroczyła 10 mld zł obrotu w 2023 roku

Grupa Muszkieterów osiągnęła w 2023 r. łączny obrót w wysokości 10,3 mld zł w ramach zrzeszonych sieci Intermarché i Bricomarché, odnotowując wzrost na poziomie 7,4 proc. rok do roku bez uwzględnienia stacji paliw. Tym samym umocniła swoją pozycję jako kluczowego gracza na polskim rynku. Grupa ogłosiła również dalsze, ambitne plany na 2024 – ponad 30 nowych supermarketów obu sieci.

Bricomarché zwiększa udziały rynkowe

Sieć Bricomarché osiągnęła wzrost sprzedaży na poziomie 3,1 proc. na kurczącym się rynku, realizując obrót na poziomie 3,8 mld zł. Dzięki temu zwiększyła udział w rynku DIY aż o 0,86 proc. rok do roku. Liczba sklepów wzrosła o kolejne 8 supermarketów, w różnych regionach Polski. W roku 2023 marka skutecznie realizowała strategię rozwoju poprzez wprowadzanie zróżnicowanych projektów marketingowych oraz usług, zarówno dla klientów, jak i zrzeszonych przedsiębiorców.

Program lojalnościowy Bricomarché „Skanujesz – zyskujesz”, wprowadzony w drugim półroczu 2023 r. był kolejnym elementem nowej strategii Omnichannel, którą Bricomarché z powodzeniem wdraża już od ponad roku. Inicjatywa, dzięki której klienci zyskiwali dodatkowe bony na zakupy była również dodatkową możliwością oszczędzania, spójną z ideą i celem sieci, jakim jest zapewnianie klientom jak największej swobody w dokonywaniu zakupów, łatwego dostępu do oferty produktowej, promocji i nowości. Kluczowym projektem w zakresie strategii marketingowej było również podjęcie współpracy z nowym, 21. sezonem programu „Nasz nowy dom” – sieć pojawiła się w wielu odsłonach jako partner oferujący szeroki asortyment produktów do remontu, dekoracji wnętrz i ogrodu.

Sieć rozszerzyła również program udogodnień dla klientów o możliwość projektowania łazienki. Usługa wprowadzana w kolejnych sklepach pozwala, wspólnie z wykwalifikowanym pracownikiem Bricomarché, stworzyć wizualizację tej części mieszkania.

Marka weszła także w kolejną fazę transformacji informatycznej kontynuując wdrażanie programu SAP dla centrali zakupowej oraz sklepów.

– Dla Bricomarché miniony rok nie był łatwy z uwagi na makroekonomiczne i geopolityczne okoliczności. Konflikt za wschodnią granicą stale wpływał i wpływa na otoczenie, łańcuchy dostaw i dostępność materiałów. Z kolei wcześniej mieliśmy do czynienia z eksplozją zapotrzebowania na materiały budowlane i wyposażenia wnętrz, co było spowodowane pandemią. W trakcie jej trwania wielu właścicieli mieszkań decydowało się na remonty czy ich odnowienie. To wszystko spowodowało, że 2023 r. powitaliśmy całkiem niezłą kondycją naszych gospodarstw domowych, wysokimi stopami procentowymi, galopującą inflacją, a przez to spadającą siłą nabywczą. W efekcie przełożyło się to na malejącą liczbę udzielanych kredytów i mieszkań oddawanych do użytku, co oczywiście dotknęło branżę dom i ogród. Mimo trudnej sytuacji, sieć Bricomarché poradziła sobie całkiem dobrze na tle rynku. Odnotujemy wzrost przychodów, co jest szczególnie istotne, gdyż dochodzą do nas informacje, że wielu graczy rynkowych zakończy rok z regresją sprzedaży. Ten wzrost obrotów możemy uznać za sukces – mówi Jacek Paszke, Prezes Zarządu Bricomarché w Polsce.

Jak zapowiada sieć, rok 2024 przyniesie jeszcze większą dynamikę rozwoju – Bricomarché zapowiada 25 nowych otwarć, z czego kilkanaście placówek ma być uruchomionych już w pierwszym półroczu.

Skuteczna transformacja Intermarché

Sieć Intermarché, bez stacji paliw, zrealizowała wzrost sprzedaży na poziomie 11,5 proc. na stałej powierzchni (LfL). Łączny obrót zrealizowany przez Intermarché wraz z stacjami paliw w roku 2023 wyniósł 6,5 mld zł. Rok 2024 ma natomiast przynieść 10 otwarć nowych placówek, z czego pierwsze zostanie zrealizowane w Zielonej Górze już 7 marca br. Sieć będzie kontynuować wdrażanie konceptu Power w kolejnych punktach sprzedaży.

– Marka świetnie poradziła sobie w zaistniałej sytuacji. Odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży i dobrą rentowność centrali zakupowej oraz sklepów Intermarché. Nasz niezależny model współpracy sprawdził się w trudnych warunkach. Wiele działań, których celem było podnoszenie poziomu sprzedaży wypłynęło z inicjatywy właścicieli sklepów. Z kolei centrala zakupowa dążyła do tego, aby zapewnić przedsiębiorcom i ich klientom odpowiednią ofertę oraz wysoką jakość produktów. Z powodzeniem wprowadziliśmy programy lojalnościowe i akcje promocyjne – mówi Maciej Ćwikliński, Prezes Dyrekcji Handlowej Intermarché w Polsce.

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej, sieć wychodziła naprzeciw potrzebom klientów i poszerzyła ofertę promocji oraz programów rabatowych. Dzięki akcjom lojalnościowym przeprowadzonym na przestrzeni 2023 roku, takim jak „Interkasa”, czy „Interpunkty”, klienci otrzymali bony zakupowe o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W ramach trwającej transformacji technologicznej, we wszystkich supermarketach i na stacjach paliw na terenie całej Polski sieć wdrożyła nowy system kasowy, pozwalający na skuteczniejsze identyfikowanie indywidualnych potrzeb konsumentów. Trwa również stopniowe wdrażanie systemów kas samoobsługowych w sklepach Intermarché, które są dostępne już w 50 proc. placówek w Polsce. Sieć zainicjowała także działania oszczędnościowe, wśród których kluczową jest montaż instalacji fotowoltaicznych w sklepach.

W 2023 roku sieć Intermarché realizowała także nowo przyjętą strategię marek własnych – po dogłębnej analizie i rewizji portfolio dotychczasowych produktów, w sklepach zadebiutowała nowa, parasolowa marka „O la la!”, oferująca przystępne cenowo, wysokiej jakości artykuły spożywcze.

Ponadto, Intermarché kontynuuje rebranding przysklepowych stacji paliw – odnowione stacje nawiązują wizerunkiem do kolorystyki sieci. W celu przeprowadzenia skutecznej transformacji wizualnej, Intermarché wciąż oferuje atrakcyjne dofinansowania dla przedsiębiorców zainteresowanych przeprowadzeniem zmiany wizerunku własnej stacji paliw.

Projekty grupowe wzmacniają Muszkieterów

W minionym roku doszło do szeregu kluczowych zmian w centralnym zarządzie zrzeszonych spółek. Wraz z początkiem września, Sławomir Czarnecki stanął na czele Grupy Muszkieterów jako Prezes Zarządu ITM Polska, zastępując tym samym Davida de Bosschère’a. Stoi on na czele nowo powołanego Zarządu Grupy, w którego skład, zgodnie z unikatowym modelem partycypacyjnym Muszkieterów, weszło trzech właścicieli sklepów Intermarché oraz trzech właścicieli sklepów Bricomarché. Swoją pierwszą strategiczną decyzją powołał Macieja Ćwiklińskiego na stanowisko Prezesa Intermarché w Polsce, a także ustanowił nowy Zarząd Intermarché złożony wyłącznie z właścicieli sklepów.

Grupa Muszkieterów, w ramach opracowanej strategii rozwoju, dokonała decentralizacji logistyki dla dwóch swoich szyldów, Intermarché i Bricomarché. Do połowy 2023 roku usługi logistyczne dla obu sieci świadczyła jedna, centralnie zarządzana struktura w ramach całej Grupy. 1 czerwca 2023 roku obszar logistyki został rozdzielony i stał się integralną częścią centrali każdej z marek. Zmiana ta jest zgodna z długoterminową strategią Power, której głównym założeniem jest orientacja na klienta, a co za tym idzie konieczność dostosowania łańcucha dostaw do specyfiki każdego z szyldów.

Równocześnie, jeszcze w ubiegłym roku Grupa zakończyła przetarg na magazyn centralny – przedłużyła na 10 kolejnych lat umowę najmu GLP Poznań I Logistics Centre, gdzie korzysta z 82 tys. powierzchni magazynowej.

– Rok 2023 przeniósł kolejny, istotny wzrost naszych obrotów. Przekroczenie progu 10 mld zł jest ważnym i symbolicznym momentem, ale tylko etapem na drodze dalszego budowania masy krytycznej dla sieci Intermarché i Bricomarché, a tym samym całej Grupy w Polsce – ocenia Prezes Grupy Muszkieterów, Sławomir Czarnecki. – Wchodzimy w 2024 rok, w którym towarzyszyć nam będzie ogromna determinacja, aby zrealizować kolejne etapy naszego planu rozwoju.