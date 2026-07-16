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Currency One i Exclusive Change uruchamiają platformę wymiany walut Konverz

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Currency One, operator serwisu Walutomat, nawiązał strategiczne partnerstwo z Exclusive Change — liderem stacjonarnej wymiany walut na Węgrzech. Efektem tej współpracy jest nowa na tamtejszym rynku marka Konverz — platforma umożliwiająca węgierskim klientom wymianę walut online i przelewy zagraniczne.

Nowy standard usług

Exclusive Change to marka o ugruntowanej pozycji na rynku węgierskim, znana klientom z rozbudowanej sieci kantorów stacjonarnych. Teraz, przy wsparciu i know-how zespołu Walutomatu, zaoferuje nowy standard usług — możliwość wymiany walut online. Decyzja o wejściu w kanał digital podyktowana jest zmieniającymi się potrzebami użytkowników, którzy oczekują szybkich, wygodnych i bezpiecznych rozwiązań internetowych.

Wybór Currency One na partnera technologicznego projektu nie jest przypadkowy. Polska firma, z ponad 16-letnim doświadczeniem, dostarcza sprawdzone rozwiązania, oferując partnerowi zarówno wsparcie technologiczne, jak i merytoryczne. Węgierska platforma, dostępna pod adresem Konverz.hu, wykorzystuje technologię Walutomatu jako swój silnik napędowy.

Start platformy

Platforma zakończyła etap testów Friends&Family i już oficjalnie dostępna jest dla wszystkich klientów.

To dla nas przełomowy moment. Po wielu miesiącach intensywnych ustaleń i prac deweloperskich, nasze rozwiązanie staje się „sercem” nowej marki na rynku węgierskim. Współpraca z liderem takim jak Exclusive Change potwierdza, że technologia wypracowana w Polsce ma potencjał międzynarodowy i może realnie zmieniać krajobraz finansowy w innych krajach regionu – mówi Miron Miesczak, Head of B2B & Partnerships w Currency One.

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