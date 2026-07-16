Inflacja bazowa w Polsce wyniosła 3 proc. Wynik zgodny z prognozami

Inflacja bazowa CPI w Polsce w czerwcu wyniosła 3 proc. w ujęciu rocznym. To dokładnie tyle ile oczekiwali uczestnicy rynku i o 0,1 p.p. mniej niż miesiąc wcześniej.

Bardzo wysoki wzrost cen paliw z przełomu pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku powodował obawy o przeniesienie się tych wzrostów na ceny wielu innych produktów przez rosnące koszty energii potrzebnej do ich wytworzenia. Dzisiaj widać już, że te obawy nie były uzasadnione. Inflacja bazowa, choć trochę powyżej celu inflacyjnego NBP, to cały czas znajduje się w zasięgu dopuszczalnego odchylenia, co wraz z innymi odczytami makroekonomicznymi z ostatnich tygodni z pewnością będzie wzmacniało argumenty gołębiej części RPP.