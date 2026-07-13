Elektrownia gazowo-parowa CCGT Grudziądz po raz pierwszy przekazała energię do krajowego systemu elektroenergetycznego. Synchronizacja generatora z siecią jest jednym z najważniejszych etapów rozruchu inwestycji. Przed rozpoczęciem komercyjnej eksploatacji blok musi jednak przejść kolejne testy, w tym próby części parowej oraz pracy z mocą nominalną.

Pierwsza energia wyprodukowana w powstającej elektrowni gazowo-parowej CCGT Grudziądz popłynęła do krajowej sieci elektroenergetycznej. Nastąpiło to podczas synchronizacji generatora, poprzedzonej pierwszym zapłonem turbiny gazowej.

Osiągnięcie tego etapu oznacza, że najważniejsze układy technologiczne jednostki zostały przygotowane do rozpoczęcia prób eksploatacyjnych. Nie jest to jeszcze równoznaczne z uruchomieniem komercyjnej produkcji energii.

Po zakończeniu budowy i wszystkich testów elektrownia ma być w stanie wytwarzać ilość energii odpowiadającą zapotrzebowaniu około miliona gospodarstw domowych.

– Po pierwszej energii z farmy Baltic Power do krajowej sieci trafiła energia wyprodukowana w CCGT Grudziądz. To ważny etap inwestycji, która będzie wspierać bezpieczeństwo energetyczne Polski i zapewni stabilne dostawy energii dla około miliona gospodarstw domowych – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes ORLENU.

Elektrownię czekają kolejne testy

Pierwszy zapłon turbiny gazowej pozwala sprawdzić działanie podstawowych urządzeń i układów elektrowni. Następująca po nim synchronizacja polega na dostosowaniu parametrów generatora do parametrów krajowej sieci, między innymi częstotliwości i napięcia.

Dopiero po spełnieniu odpowiednich warunków technicznych możliwe jest bezpieczne wprowadzenie wyprodukowanej energii do systemu elektroenergetycznego.

Kolejnym etapem rozruchu CCGT Grudziądz będzie uruchomienie części parowej. W elektrowni tego typu gorące spaliny powstające podczas pracy turbiny gazowej są wykorzystywane do produkcji pary napędzającej dodatkową turbinę. Pozwala to zwiększyć sprawność całej jednostki.

Blok będzie również testowany podczas pracy z mocą nominalną. Próby mają potwierdzić jego parametry techniczne, dyspozycyjność, bezpieczeństwo oraz możliwość współpracy z krajowym systemem elektroenergetycznym.

Po pomyślnym zakończeniu testów jednostka będzie mogła przejść do fazy komercyjnej eksploatacji. ORLEN zakłada, że ma to nastąpić jeszcze w 2026 roku.

Jedna z największych inwestycji energetycznych ORLENU

Budowa elektrowni w Grudziądzu jest jednym z największych realizowanych obecnie przez Grupę ORLEN projektów energetycznych. W najbardziej intensywnym okresie na placu budowy pracowało blisko tysiąc osób.

Według danych spółki wykonawcy przepracowali przy inwestycji łącznie ponad 4 mln roboczogodzin. Do budowy elektrowni wykorzystano między innymi:

ponad 30 tys. metrów sześciennych betonu,

około 4 tys. ton stali zbrojeniowej,

6,5 tys. ton stali konstrukcyjnej,

około 500 ton rur,

blisko 900 kilometrów kabli.

Rozbudowane instalacje elektryczne, sterownicze i technologiczne mają odpowiadać za bezpieczne działanie głównych urządzeń oraz kontrolę procesów zachodzących w elektrowni.

Gazowe bloki mają stabilizować system

CCGT Grudziądz jest częścią programu budowy nowych bloków gazowo-parowych Grupy ORLEN. Jednostki tego rodzaju mają pełnić funkcję stabilizującą w systemie elektroenergetycznym, w którym rośnie udział źródeł zależnych od warunków pogodowych, takich jak elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne.

Bloki gazowe mogą relatywnie szybko zwiększać lub ograniczać produkcję, reagując na zmieniające się zapotrzebowanie oraz wahania generacji ze źródeł odnawialnych. Nadal są jednak źródłami wykorzystującymi paliwo kopalne i powodującymi emisję dwutlenku węgla, choć ich emisyjność jest niższa niż w przypadku konwencjonalnych bloków opalanych węglem.

Oprócz inwestycji w Grudziądzu Grupa ORLEN prowadzi rozruch bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. W Gdańsku trwa budowa kolejnej jednostki, rozpoczęto także prace związane z projektem CCGT Grudziądz II.

W Elektrociepłowni Siekierki prowadzone są natomiast działania dotyczące wyboru technologii gazowej oraz wykonawcy odpowiedzialnego za projektowanie, dostawy i budowę instalacji.

ORLEN planuje 4,3 GW mocy w jednostkach CCGT

Zgodnie ze strategią Grupy ORLEN do 2035 roku łączna moc zainstalowana należących do niej jednostek gazowo-parowych ma wzrosnąć do około 4,3 GW.

Realizacja tego programu ma zapewnić Grupie jeden z największych portfeli bloków CCGT w regionie. Jednostki będą wykorzystywane jako elastyczne źródła energii, uzupełniające produkcję z odnawialnych źródeł i zastępujące część wycofywanych bloków węglowych.

Przekazanie pierwszej energii z CCGT Grudziądz do sieci potwierdza postęp rozruchu, ale przed elektrownią pozostają jeszcze próby techniczne i odbiorowe. Ich wyniki zdecydują o terminie rozpoczęcia regularnej pracy bloku.