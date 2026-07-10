Pierwszy prąd z Baltic Power popłynął do krajowej sieci. Historyczny moment dla polskiej energetyki

Energia elektryczna wyprodukowana przez pierwsze turbiny morskiej farmy wiatrowej Baltic Power trafiła do krajowej sieci elektroenergetycznej. Osiągnięcie etapu określanego jako First Power oznacza rozpoczęcie stopniowego uruchamiania pierwszej polskiej elektrowni wiatrowej na Bałtyku. Na morzu zainstalowano już 54 z planowanych 76 turbin, a zakończenie budowy farmy przewidziano na jesień 2026 roku.

Pierwszy prąd został wprowadzony do sieci po uruchomieniu i rozpoczęciu testów pierwszej turbiny. W kolejnych tygodniach procedurę rozruchową mają przechodzić następne urządzenia, dzięki czemu moc farmy będzie systematycznie rosła aż do osiągnięcia docelowego poziomu około 1,2 GW.

Baltic Power jest pierwszą morską farmą wiatrową budowaną na polskich wodach Bałtyku. Projekt realizują wspólnie ORLEN i kanadyjska spółka Northland Power.

ORLEN: to energia jutra

Zdaniem prezesa ORLENU Ireneusza Fąfary uruchomienie pierwszej produkcji energii pokazuje tempo realizacji jednej z największych inwestycji w historii polskiej energetyki.

– ORLEN realizuje największy w historii polskiej energetyki program inwestycyjny. Wydamy na niego łącznie nawet 380 mld zł. Po raz kolejny pokazujemy realne efekty naszych działań. Prace na morzu ruszyły na początku 2025 r., a już dziś pierwszy prąd trafił do sieci. To właśnie jest energia jutra – mówi Ireneusz Fąfara, prezes ORLENU.

Jak podkreśla, inwestycja ma nie tylko dostarczać energię elektryczną i wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kraju, lecz także przyczynić się do powstania nowego sektora polskiej gospodarki.

– Baltic Power to inwestycja, która będzie pracować przez dziesięciolecia – nie tylko dostarczy energię i wzmocni bezpieczeństwo, ale wesprze budowę nowego sektora polskiej gospodarki. Równolegle rozwijamy krajowy łańcuch dostaw i kompetencje, które pozostaną w Polsce długo po zakończeniu budowy tej farmy – dodaje prezes ORLENU.

Rozpoczyna się stopniowe uruchamianie farmy

Osiągnięcie etapu First Power oznacza, że pierwsza turbina została uruchomiona, przetestowana i rozpoczęła produkcję energii elektrycznej przekazywanej do krajowego systemu.

Nie oznacza to jednak zakończenia prac nad całą farmą. Kolejne turbiny będą stopniowo uruchamiane, a następnie poddawane testom technicznym i wydajnościowym. Energia produkowana przez prawidłowo działające urządzenia będzie już w czasie tego procesu przesyłana do sieci.

Równolegle sprawdzana jest cała infrastruktura przesyłowa i sterująca. Testy obejmują turbiny, morskie stacje elektroenergetyczne, kable wewnętrzne i eksportowe, lądową stację elektroenergetyczną oraz systemy odpowiadające za kontrolowanie pracy farmy.

Jest to pierwsza tego rodzaju operacja realizowana w polskim systemie elektroenergetycznym.

Budowa Baltic Power zaawansowana w ponad 80 procentach

Kampania instalacyjna Baltic Power jest zaawansowana w ponad 80 proc. Na morzu posadowiono dotychczas 54 turbiny z 76 zaplanowanych.

Zakończono już układanie wszystkich kabli wewnętrznych łączących poszczególne turbiny oraz kabli eksportowych, którymi energia jest przesyłana na ląd. Ich łączna długość wynosi około 350 km.

Gotowe są również obie morskie stacje elektroenergetyczne. Ich zadaniem jest odbieranie energii produkowanej przez turbiny, odpowiednie przetwarzanie parametrów prądu oraz przekazywanie go za pośrednictwem podmorskich przewodów do infrastruktury znajdującej się na lądzie.

Zakończono także budowę infrastruktury lądowej, w tym stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej w gminie Choczewo. Stamtąd energia będzie trafiała do krajowej sieci przesyłowej.

Na obszarze inwestycji działa obecnie kilkadziesiąt specjalistycznych jednostek pływających. Są wykorzystywane do montażu, testowania, kontroli i odbioru kolejnych elementów farmy.

Ponad 100 statków i 5,3 tys. zaangażowanych osób

W realizację projektu zaangażowano dotychczas ponad 100 statków oraz przeszło 5,3 tys. członków załóg i wykonawców. Budowa wymaga koordynacji prac instalacyjnych prowadzonych jednocześnie na morzu, na lądzie oraz w portach obsługujących inwestycję.

Od 2025 roku działa baza serwisowa Baltic Power w Łebie. Obecnie wspiera ona budowę, a po uruchomieniu farmy stanie się głównym zapleczem jej obsługi technicznej.

Baza ma funkcjonować przez około 30 lat, czyli przez planowany okres eksploatacji elektrowni. Z Łeby będą wypływały jednostki transportujące techników odpowiedzialnych za przeglądy, konserwację i naprawy turbin oraz pozostałej infrastruktury.

W bazie funkcjonuje również Morskie Centrum Koordynacyjne. Zarządza ono ruchem jednostek pracujących na obszarze inwestycji oraz odpowiada za koordynację operacji prowadzonych na morzu.

76 turbin o mocy 15 MW każda

Docelowo Baltic Power będzie składać się z 76 turbin wiatrowych o mocy 15 MW każda. Łączna moc farmy wyniesie około 1,2 GW.

Elektrownia ma produkować do 4 TWh energii elektrycznej rocznie. Odpowiada to około 3 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na prąd oraz rocznemu zużyciu energii przez ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.

Baltic Power zajmuje obszar około 130 km kw. Farma znajduje się około 23 km od brzegu, na wysokości Choczewa i Łeby.

W projekcie zastosowano jedne z największych dostępnych obecnie morskich turbin wiatrowych. Część ich kluczowych elementów powstała w Polsce. Dotyczy to między innymi gondoli, czyli znajdujących się na szczycie wieży konstrukcji zawierających podstawowe urządzenia służące do zamiany energii wiatru w energię elektryczną.

Produkcja energii ma ograniczyć emisję CO₂

Według założeń projektu energia wytwarzana przez Baltic Power pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 2,8 mln ton rocznie w porównaniu z produkcją takiej samej ilości energii w źródłach konwencjonalnych.

Farma ma również zwiększyć udział odnawialnych źródeł w krajowym miksie energetycznym i zmniejszyć zależność Polski od paliw kopalnych.

Znaczenie inwestycji nie ogranicza się jednak do samej produkcji energii. Realizacja Baltic Power wymagała rozwoju specjalistycznej infrastruktury portowej, zaplecza technicznego oraz kompetencji związanych z budową i obsługą morskich farm wiatrowych.

Doświadczenia zdobyte podczas budowy mogą być wykorzystywane przy realizacji kolejnych projektów offshore na polskim Bałtyku.

Przed farmą kolejne testy i postępowania administracyjne

Jednocześnie z uruchamianiem kolejnych turbin infrastruktura Baltic Power będzie poddawana inspekcjom i testom wydajnościowym. Sprawdzane będą między innymi parametry produkowanej energii, poprawność współpracy urządzeń oraz bezpieczeństwo całego systemu.

Inwestycja musi także uzyskać wymagane pozwolenia na użytkowanie i przejść proces certyfikacji prowadzony przez niezależnego audytora. Ze względu na pionierski charakter projektu będą to pierwsze tego rodzaju postępowania administracyjne realizowane w Polsce.

Po zakończeniu budowy i procedur odbiorowych ostatnim etapem będzie uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zakończenie budowy Baltic Power planowane jest na jesień 2026 roku. Do tego czasu kolejne turbiny mają być stopniowo uruchamiane, a ilość energii przekazywanej do krajowej sieci będzie rosła.