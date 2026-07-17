Netflix z dobrymi wynikami, ale prognozy rozczarowały inwestorów

Najnowsze wyniki Netflixa pokazują, że firma wchodzi w kolejny etap rozwoju. Wyniki za ostatni kwartał były dobre, jednak inwestorów rozczarowały prognozy na kolejne miesiące. Zarząd zapowiedział bardziej umiarkowany wzrost przychodów i nie zdecydował się podnieść celów dotyczących rentowności.

Wiele wskazuje na to, że Netflix woli obecnie inwestować w nowe treści, rozwój oferty reklamowej i całej platformy, zamiast koncentrować się na krótkoterminowej poprawie marż. Kluczowe będzie teraz to, czy inwestycje te przełożą się na dalszy wzrost, zwłaszcza że liczba nowych subskrybentów ma coraz mniejsze znaczenie w ocenie potencjału spółki.

Inwestorzy będą uważnie śledzić przede wszystkim rozwój biznesu reklamowego, ofertę transmisji na żywo, kolejne podwyżki cen oraz efekty strategii ograniczania współdzielenia kont. Przekonanie osób korzystających dotąd z cudzych haseł do wykupienia własnej subskrypcji może wesprzeć zarówno wzrost przychodów, jak i rentowność.

Pozytywnym sygnałem pozostają wysokie przepływy pieniężne i kontynuowany skup akcji własnych. Jednocześnie rynek będzie coraz uważniej oceniał, czy Netflix potrafi utrzymać zainteresowanie widzów i skłonić ich do większych wydatków na platformie.