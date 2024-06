Narzędzia dla sprzedawców Allegro – zwiększ swoją sprzedaż

Jakie narzędzie dla sprzedawców Allegro wybrać w momencie, gdy najbardziej zależy Ci na podniesieniu wyników finansowych swojej firmy? Najlepiej takie, które służy do analizy danych i ułatwia podejmowanie kluczowych decyzji. Jak każdy CEO oraz manager dobrze wie, to właśnie analityka ma największy wpływ na zwiększanie rentowności. W tym kontekście szczególnie przydatnym narzędziem będzie AlleSpark – darmowa aplikacja, z którego korzysta już ponad 1,5 tysiąca osób.

Spis treści:

Czym jest AlleSpark?

Dzięki AlleSpark zmierzysz swoją sprzedaż jak CEO

Jaką wartość AlleSpark wniesie do Twojego biznesu?

Ile naprawdę kosztuje AlleSpark?

AlleSpark to narzędzie dla sprzedawców Allegro stworzone przez Pirk Spark – tegorocznego Allegro Ads Quality Championa, a więc najlepszą pod względem jakości agencję Allegro. Specjaliści z Pirk Spark mają udowodnioną skuteczność w zwiększaniu wyników liczbowych i procentowych swoich klientów, ponieważ opierają swoje działania na kompleksowej analizie danych. Jako prawdziwi eksperci w branży postanowili wesprzeć właścicieli sklepów Allegro, którzy kładą nacisk na twarde informacje i konkretne dane liczbowe, udostępniając im zaawansowane narzędzie analityczne całkowicie za darmo.

Narzędzie składa się z kilku modułów. Ciebie, jako CEO firmy, zainteresuje najbardziej “Rentowność” – funkcjonalność umożliwiająca podgląd bieżących kosztów i przychodów z Allegro w podziale na kilka przydatnych biznesowo widoków.

Rentowność biznesu to bez wątpienia najważniejsza dla Ciebie kwestia, jeśli jesteś managerem, CEO lub właścicielem firmy. Obliczanie różnych wskaźników, które mogą przybliżyć zyskowność konta Allegro, to jednak żmudne i czasochłonne zadanie. Dane liczbowe są bowiem rozbite w kilku różnych tabelach. I tu z pomocą przychodzą algorytmy AlleSpark, które automatycznie obliczają kluczowe parametry, dodając do nich również dokładne, bieżące wydatki z reklam Allegro Ads.

Co istotne, rentowność biznesu podejrzysz:

per całościowy stosunek k/p sklepu Allegro,

per poszczególne kategorie produktowe,

per każda pojedyncza aukcja.

Dodatkowym atutem narzędzia jest jego elastyczność pod względem przedziałów czasowych. Za jego pomocą, nie tylko obliczysz rentowność z ostatniego miesiąca, ale także o wiele węższych zakresów: tygodnia, a nawet dnia. Tym samym, zwiększysz swoją kontrolę nad sytuacją i zyskasz czas na wprowadzanie korekt do podejmowanych działań (w tym kampanii reklamowych).

Realistyczne prognozowanie sprzedaży

Raporty Allegro Rentowność generowane przez AlleSpark dają prawdziwy helicopter view we wszystkie koszty i przychody. Dzięki ich znajomości adekwatnie oszacujesz rentowność poszczególnych kategorii i produktów i, tym samym, wartość sprzedaży w kolejnych miesiącach.

Szybszy czas reakcji

AlleSpark, który daje nawet codzienny wgląd w statystyki Allegro Ads oraz rentowność, skróci Twój czas reagowania na każdą, nawet najmniejszą zmianę na rynku. Dzięki twardym danym podejmiesz trafne decyzje o zmianach ceny, wstrzymaniu kampanii reklamowych i/lub zrezygnowania z danego produktu.

Pełna kontrola

Jesteś wymagającym i skrupulatnym szefem? AlleSpark zaoferuje Ci to, czego potrzebujesz. Kompleksowy zestaw raportów zwiększy Twoją kontrolę nad firmą oraz działaniami Twoich pracowników.

Czas potrzebny do rozwijania biznesu

AlleSpark odciąży Ciebie i Twoich pracowników z konieczności manualnego przygotowywania raportów i obliczania rentowności. To, co do tej pory zajmowało wiele godzin i wiązało się z ryzykiem popełnienia błędu, zyskasz w zaledwie kilka sekund. Efekt? mnóstwo czasu, który możesz poświęcić na strategiczne zadania.

Ile naprawdę kosztuje AlleSpark?