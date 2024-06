Jak wybrać najlepszą agencję Allegro do współpracy?

Z punktu widzenia CEO agencja Allegro, która obsługuje firmę, musi być przede wszystkim godna zaufania. To znaczy, że powinna osiągać wysokie wyniki, zatrudniać wysokiej klasy specjalistów, którzy nie tylko słuchają tego, co się do nich mówi, ale także aktywnie starają się zrozumieć specyfikę danego biznesu i wyznaczone cele. Dobrze byłoby także, gdyby agencja Allegro dawała Ci poczucie kontroli, regularnie udostępniając raporty z przeprowadzonych działań. Jak jednak znaleźć takiego partnera do współpracy?

Gdzie szukać najlepszych agencji Allegro?

Marketplace Allegro doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących outsourcing sklepów Allegro. Chcąc ułatwić wybór swoim sprzedawcom, zapoczątkowało program Allegro Ads Partner. W tym przypadku reklamy Allegro Ads pełnią rolę papierka lakmusowego, który pozwala serwisowi ocenić jakość, doświadczenie i poziom wiedzy danej agencji. Firmy, które otrzymały od Allegro rekomendację i, tym samym, tytuł Allegro Ads Partnera, znajdziesz na oficjalnej stronie programu.

Program Allegro Ads Partner

Nie wszystkie agencje, które zobaczy na stronie Allegro Ads, są równie dobre. Warto wiedzieć, że program zakłada aż 3 poziomy członkostwa:

uczestnik programu – jest to firma, która dopiero zdobywa klientów i zaczyna inwestować w Allegro Ads,

Allegro Ads Partner – agencja, która posiada co najmniej 3 aktywnych klientów i wydaje na Allegro Ads minimum 100 000 zł na kwartał,

Allegro Ads Partner + – obsługuje przynajmniej 6 aktywnych klientów i w każdym kwartale wydaje na Allegro Ads minimum 400 000 zł.

Dodatkowo portal Allegro co roku wyszczególnia 3 najlepsze agencje, przyznając im dodatkowe tytuły:

Quality Champion – przysługuje agencji, która charakteryzuje się najwyższym wzrostem procentowym i liczbowym wyników nowych klientów rok do roku,

Growth Champion – dla agencji z największym procentowym i liczbowym wzrostem wydatków na reklamy rok do roku,

Education Champion – trafia do agencji, która może się pochwalić największą liczbą odbytych konferencji, webinarów, prelekcji oraz posiadaniem aktywnego kanału na YouTube.

Kogo zatem wybrać? Jeśli zależy Ci na rozwoju biznesu i wzroście zysków, najlepiej zdecydować się na Quality Championa, jest to bowiem agencja najlepsza z najlepszych. W tym roku tytuł ten otrzymała agencja Allegro Pirk Spark.

Allegro Ads Partner to nie wszystko, czyli na co jeszcze warto zwrócić uwagę

Dobrze, żeby agencja, z którą współpracujesz, posiadała oznaczenie Allegro Ads Partner. Aby jednak mieć pewność, że na pewno spełni Twoje oczekiwania, warto zwrócić uwagę na dodatkowe kwestie.

Już na początku współpracy upewnij się, że dostaniesz oficjalne szacunki wyników (np. informację, ile zarobisz dzięki danej strategii, ile pieniędzy powinieneś przeznaczyć na budżet reklamowy oraz jakiej sprzedaży w PLN możesz się spodziewać po dostosowaniu się do decyzji agencji). To pomoże Ci w późniejszym rozliczaniu z działań. Bardzo ważną kwestią jest raportowanie. Sprawdź, w jaki sposób dana agencja informuje swoich partnerów o wynikach. Regularny dostęp do informacji zwiększy Twoje poczucie kontroli, ponieważ będziesz wiedział, co dokładnie jest robione na Twoim koncie i w jaki sposób są wydawane Twoje pieniądze. Rozwój biznesu na Allegro nie jest możliwy, jeśli poprzestaje się tylko na Allegro Ads. W pewnym momencie może się okazać, że Twoje konto potrzebuje dodatkowych działań. Warto, aby wybrana agencja mogła Ci je zaoferować. Upewnij się, że potencjalny partner oferuje również takie usługi jak optymalizacja konta, przygotowanie identyfikacji wizualnej, obsługa sprzedaży oraz tworzenie ofert Allegro. Dobra agencja powinna równie zapewniać obsługę zespołu, a więc więcej niż jednego specjalistę. Jeśli zatrudnia grafika, copywritera oraz lidera, który nadzoruje wyniki, możesz jej zaufać. Dowiedz się, jak przebiega kontakt. Czy przedstawiciele danej agencji mogą się z Tobą spotykać i rozmawiać przynajmniej raz w miesiącu? To bardzo istotne, ponieważ podczas regularnych spotkań, możesz ich poinformować o brakach magazynowych, overstockach, zmianach marży itp. Sprawna wymiana informacji ma kluczowe znaczenie dla rozwijania biznesu, dlatego dostępność specjalistów, z którymi się współpracuje, jest niesamowicie ważna.

Dobra agencja Allegro to gwarancja sukcesu

Jeśli poświęcisz trochę czasu na research i będziesz postępować w zgodzie z tym poradnikiem, na pewno uda Ci się znaleźć najlepszą agencję Allegro dla siebie. Nie warto się spieszyć i oszczędzać. Nawiązanie współpracy z odpowiednią firmą, a więc taką, która może zaoferować Ci wyniki, sprawną komunikację i cały zespół specjalistów, z pewnością pomoże Ci w osiągnięciu sukcesu na platformie.