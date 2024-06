Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w pierwszych pięciu miesiącach 2024 r.

Komunikat GUS na temat budownictwa mieszkaniowego realizowanego w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku wskazuje, że produkcja firm deweloperskich wciąż decyduje o skali nowych mieszkań i domów budowanych w Polsce.

Z majowych danych GUS wynika, że skala budownictwa realizowanego w Polsce wyrażona w liczbie lokali mieszkalnych oddanych do użytku nadal utrzymuje się na niższym niż w 2023 roku poziomie (16% mniej mieszkań oddanych niż przed rokiem). Jednak, podczas gdy firmy deweloperskie zrealizowały w tym okresie zaledwie o 6% mniej lokali niż w 2023 roku, to inwestorzy indywidualni (przede wszystkim gospodarstwa domowe realizujące budowy na własne potrzeby) wybudowali aż o 29% mniej niż rok wcześniej. Warto zaznaczyć, że tak jak w przypadku inwestorów indywidualnych o słabszych tegorocznych wynikach zadecydowała wyraźnie niższa niż w poprzednich latach liczba mieszkań oddanych w styczniu, tak w przypadku firm deweloperskich- najniższe od trzech lat liczby mieszkań oddanych zarówno w styczniu jak i w dwóch ostatnich miesiącach.

Znacznie bardziej optymistycznie od liczby wybudowanych mieszkań prezentuje się w pierwszych pięciu miesiącach tego roku liczba pozwoleń uzyskanych na realizację nowych inwestycji. Na ponad 30% wzrost liczby pozwoleń od stycznia do maja złożyły się większe wolumeny zarówno w grupie deweloperów jak i inwestorów indywidualnych. Jednak skala wzrostu liczby pozwoleń wydanych firmom deweloperskim jest wyraźnie większa niż w pozostałych grupach. W efekcie wciąż ponad 71% pozwoleń na budowę wydanych w Polsce w ostatnich miesiącach to wnioski firm deweloperskich. Warto jednak zaznaczyć, że w porównaniu z analogicznymi okresami w 2021 i 2022 roku deweloperzy uzyskali w 2024 roku pozwolenia na mniejszą liczbę mieszkań, a wyniki majowe te różnice pogłębiły.

Podczas gdy majowe statystyki pozwoleń na budowę pozwalają na umiarkowanie optymistyczne prognozy dotyczące rozwoju w kolejnych miesiącach budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez firmy deweloperskie, to dane o rozpoczętych budowach wyraźnie chłodzą ten optymizm. Wprawdzie w porównaniu do 2023 roku zarówno deweloperzy jak i inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę większej liczby mieszkań, to jednak już drugi miesiąc z rzędu były to wolumeny mniejsze miesiąc do miesiąca. I choć statystyka tzw. mieszkań rozpoczętych od stycznia do maja bieżącego roku wskazuje na lepsze w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku wyniki w niemal wszystkich kategoriach inwestorów (tylko mieszkań komunalnych i społecznych – czynszowych rozpoczęto mniej niż przed rokiem), to wyniki te nie dają prawności że w tej kategorii rok 2024 będzie lepszy od 2023.

Także w kategorii „rozpoczynane budowy” decydujące znaczenie ma skala działalności firm deweloperskich. Ta grupa inwestorów w maju rozpoczęła budowę o 37% większej liczby mieszkań niż rok temu, ale jednocześnie tych rozpoczętych budów było o 5% mniej w kwietniu. Wyniki pierwszego kwartału 2024 pozwalały na prognozy, iż ożywienie po wyraźnie słabszym w wykonaniu deweloperów roku 2023 będzie z każdym kolejnym miesiącem coraz wyraźniejsze. Statystyki GUS z maja wskazują, że nie tylko strona popytowa rynku mieszkaniowego wstrzymuje się z decyzjami o finalizowaniu transakcji, ale również strona podażowa wstrzymuje się z decyzjami o rozpoczynaniu nowych inwestycji.

Katarzyna Kuniewicz, Dyrektorka badań rynku, Otodom Analytics