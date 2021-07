Podatek cukrowy uderza po kieszeni restauratorów? Nie, jeśli serwują ten rodzaj napojów

Badania rynku przeprowadzone przez Centrum Monitorowania Rynku wykazały, że Polacy kupują znacznie mniej napojów gazowanych niż w poprzednich latach. Jednym z powodów spadku sprzedaży jest wzrost cen słodkich napojów, wynikający z nałożenia na nie opłaty cukrowej. Istnieje jednak rodzaj napojów gazowanych, po który konsumenci sięgają częściej niż dotychczas.

Podatek cukrowy odbił się na sprzedaży napojów także w gastronomii?

Aż o 23 % spadła ilość sprzedanych w tym roku słodkich napojów. Wprowadzenie podatku cukrowego przyczyniło się do znacznego wzrostu cen. Za litr napoju w butelce trzeba zapłacić już około 4,44 zł! Czy obowiązek płacenia tej daniny uderzył we właścicieli gastronomii? Nie, jeśli zdecydowali się na wprowadzenie formy serwowania napojów z dyspensera. Napoje przygotowane na bazie syropu gastronomicznego, serwowane z nalewaka do napojów i oferowane w promocyjnej formie Dolewki cieszą się większym zainteresowaniem klientów niż dotychczas.

Napoje z dyspensera – sprawdzona nowość

Sposób serwowania napojów z syropu ma w gastronomii dość dobrze ugruntowaną pozycję. Takie rozwiązanie praktykują największe sieci gastronomiczne od lat, proponując swoim klientom napoje kultowych marek z dyspensera. Nowością jest jednak pojawienie się na rynku syropów gastronomicznych dostępnych dla każdzego punktu gastronomicznego. Dziś, aby serować napoje z nalewaka do napojów nie trzeba podpisywać żadnych umów zobowiązujących do współpracy z danym dostawcą. Odkąd na rynku pojawiła się marka HMDrinks serwowanie napojów z syropów stało się proste i wygodne. A przede wszystkim opłacalne.

Syrop gastronomiczny – tańsza alternatywa

Pomimo wprowadzenia opłaty cukrowej producent napojów HMDrinks odnotował zwiększone zainteresowanie syropami gastronomicznymi. Z czego wynika chęć poznania sposobu na serwowanie napojów z dyspensera i zastosowania go w swoim lokalu?

Syropy gastronomiczne pozwalają na przygotowanie napoju wysokiej jakości w niskiej cenie. HMDrinks oferuje 4 ulubione przez konsumentów smaki syropów, sprzedawane w 5-litrowych kartonach. Jeden karton pozwala na przygotowanie 37,5 litra napoju. Czyli dokładnie tyle, ile mieści się w 75 półlitrowych plastikowych butelkach! Cena za litr gotowego napoju z syropu to zaledwie 2,87 zł brutto. Jak widać podatek cukrowy opłacany przez producenta i uwzględniony w cenie nie wywindował jej tak, jak w przypadku gotowych napojów gazowanych.

Dodatkowe plusy korzystania z nalewaka do napojów

Poza korzyściami ekonomicznymi serowanie napojów na bazie syropu gastronomicznego ma wiele innych dodatkowych zalet.

Korzystanie z dyspensera

pozwala na usprawnienie pracy w lokalu,

minimalizuje ilość śmieci,

ułatwia utrzymanie porządku za barem , w magazynie i lodówce,

, w magazynie i lodówce, daje szansę wprowadzenia ulubionej przez konsumentów formy promocji Dolewki. Dolewka – klient płacąc za napój otrzymuje kubeczek, który samodzielnie napełnia napojem z dyspenserem tyle razy, ile ma ochotę – przyczynia się do zwiększenia sprzedaży napojów i posiłków, zwiększa obroty i ruch w interesie.

Poza tym nalewak do napojów daje możliwość pomnożenia zysków ze sprzedaży wody i szansę serwowania napojów sygnowanych własnym logo.

Sprzedaż napojów z syropu gastronomicznego- Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej

Serwowanie napojów z syropu to korzystna alternatywa dla sprzedaży gotowych napojów w butelkach. Właściciele gastronomii, którzy się na nią zdecydowali, trafili w samą dziesiątkę. Mimo podatku cukrowego, długotrwałego lockdownu i przedłużającej się zimy sprzedaż napojów z dyspensera ma się świetnie. A producent napojów HMDrinks prognozuje, że najlepsze jeszcze przed nią. W końcu wielkimi krokami zbliża upalne lato…