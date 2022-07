Pogłębia się energetyczny koszmar Europy

KRYZYS: Ceny gazu ziemnego w Europie i Wielkiej Brytanii znów gwałtownie wzrosły, potwierdzając najgorsze obawy regionu dotyczące energii. Podsyca to ryzyko inflacji i recesji oraz powoduje osłabienie walut. Bezpośrednią przyczyną są cięcia w gazociągu Nord Stream, który zaspokaja większość potrzeb Europy. Jest on zamknięty z powodu konserwacji do 21 lipca, co budzi obawy, że może nie zostać ponownie otwarty. Niemcy przeszły na II poziom swojego planu awaryjnego, czyli tylko o jeden poziom niżej niż racjonowanie. Koncentrują się na próbie napełnienia magazynów gazowych przed zimowym skokiem popytu. Ten skok cenowy pozostawił w tyle amerykańskie ceny gazu i globalne ceny ropy, co dobitnie przypomina o lokalnym charakterze rynków gazowych. Zobacz @OilWorldWide.

EUROPA: Gaz ziemny zapewnia jedną czwartą całej energii w Europie. Udział Rosji spadł o połowę, do 20 proc. (w porównaniu z ubiegłym rokiem). A to z powodu gwałtownego wzrostu importu LNG z USA.. Wyższe ceny wzmocniły pozycję głównych europejskich dostawców gazu ziemnego, takich jak norweski Equinor (EQNR), podczas gdy do tej pory większość zintegrowanych przedsiębiorstw energetycznych i użyteczności publicznej była dobrze chroniona lub korzystała na tym zjawisku. Jednak wraz ze wzrostem cen rosną również koszty. Rządy wprowadzają podatki od nadzwyczajnych zysków oraz limity cen hurtowych, starając się w ten sposób uchronić konsumentów i sektory przemysłowe, będące największymi użytkownikami gazu. @EuropeEconomy.

USA: Gaz ziemny zapewnia 32 proc. energii w USA, a jego ceny (NATGAS, UNG), pod wpływem cen ropy, są o 20 proc. niższe od szczytów. Jednakże, ceny są dwukrotnie wyższe od średniej z 5 lat, wraz z solidnym popytem w USA w miesiącach letnich, kiedy ochłodzenie przyspiesza. Również międzynarodowe zapotrzebowanie na LNG jest wysokie, zwłaszcza z Azji, a najbardziej z Europy. Ma to wpływ na cały łańcuch dostaw, od firm wiertniczych – jak EQT Corp. (EQT), po rurociągi – jak Enterprise Product Partners (EPD) i eksporterów LNG – jak Cheniere (LNG).

Ben Laidler, strateg ds. globalnych rynków eToro