Spowolnienia w europejskiej gospodarce ciąg dalszy

Odczyty PMI zarówno dla usług, jak i przemysłu dla strefy euro oraz jej największych gospodarek (Niemiec oraz Francji) rozczarowały i były wyraźnie poniżej oczekiwań rynku.

Dla strefy euro oraz Niemiec szczególnie negatywnie zaskoczył odczyt PMI dla przemysłu – odpowiednio 45,6 pkt (prognoza 48) oraz 43,4 pkt (prognoza 46,4). Trochę lepiej w stosunku do prognoz zaprezentowały się nastroje we francuskim przemyśle – 45,3 pkt (wobec prognozowanych 46,8). Oczywiście nie dość, że odczyty były wyraźnie gorsze od prognoz, to również zdecydowanie poniżej progu 50 punktów.

Odczyty PMI dla usług wyglądają zdecydowanie lepiej, chociaż również zanotowały wartości poniżej oczekiwań rynkowych. W strefie euro i Niemczech odczyty wyraźnie przekroczyły próg 50 punktów: odpowiednio 52,6 pkt (prognoza 53,5) i 53,5 pkt (prognoza 54,4). We Francji nastroje w usługach są gorsze, a odczyt kolejny miesiąc z rzędu plasuje się poniżej prognoz – 48,8 pkt (wobec prognozy 49,5).

Podsumowując zbiorczo dane PMI – obserwujemy ciąg dalszy spowolnienia w europejskiej gospodarce. A temu spowolnieniu w dalszym ciągu przewodzą Niemcy.

Szymon Gil, Doradca Inwestycyjny Michael / Ström Domu Maklerskiego