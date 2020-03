Polacy coraz chętniej personalizują i zmieniają wygląd swoich aut. Hitem stało się zabezpieczanie lakieru folią ochronną

Prawie 9 na 10 kierowców przywiązuje wagę do wyglądu i estetyki swojego samochodu – wynika z sondażu SW Research „Czy pasja do motoryzacji ma płeć?” na zlecenie 3M. Mężczyźni bardziej dbają o stan lakieru, a kobiety poświęcają większą uwagę temu, aby samochód miał atrakcyjny kolor, i chętniej personalizują jego wnętrze. Coraz popularniejszą metodą, która pozwala zmienić wygląd auta, jest car wrapping, czyli oklejanie samochodu specjalną folią. Umożliwia to zabezpieczenie karoserii samochodu przed odpryskami i uszkodzeniami mechanicznymi. Takie rozwiązanie bierze pod uwagę już blisko 2/3 kierowców.

– Wygląd samochodu jest dla Polaków bardzo ważny, a właściciele aut chcą się wyróżniać. Typowe auto można odmienić, używając folii z ciekawymi nadrukami i projektami graficznymi. Wymagania klientów są w tym zakresie bardzo różne: niektórzy chcą bardzo delikatne stylizacje samochodu, inni wręcz życzą sobie mieć na nich dzieła sztuki. Mężczyźni chcą, żeby grafika auta była indywidualna, ciekawa i zwracała uwagę z dużej odległości. Z kolei kobiety zwracają większą uwagę na kolory, na to, aby grafika była dobrze dopracowana i oddawała ich styl – mówi agencji Newseria Biznes Michał Małachowski, projektant, BuyTheWrap.com.

Na wygląd i estetykę swojego samochodu zwraca uwagę 87 proc. kierowców. Tylko nieznacznie częściej są to kobiety (89 proc.) niż mężczyźni (85 proc.) – wynika z grudniowego sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie 3M. Kierowcy przywiązują największą wagę do tego, żeby ich samochód był czysty (69 proc.), a lakier w jak najlepszej kondycji (62 proc.). Na jego stan zdecydowanie częściej zwracają uwagę mężczyźni (66 proc. vs 57 proc. kobiet), którzy bardziej dbają też o to, żeby samochód wyróżniał się na drodze poprzez akcesoryjne felgi i opony. Z kolei kobiety poświęcają większą uwagę temu, aby samochód miał atrakcyjny kolor (32 proc. vs 26 proc. mężczyzn) i chętniej personalizują jego wnętrze.

Niezależnie od płci jedną z głównych motywacji w dbaniu o auto jest chęć wyrażenia swojego stylu i zainteresowań (dla 21 proc. kierowców). Nie bez znaczenia jest też chęć utrzymania samochodu w jak najlepszym stanie w celu ograniczenia utraty jego wartości (17 proc.).

– Kierowcy mocno personalizują projekty folii, chcą, aby były stworzone całkowicie pod nich. W przypadku mężczyzn z reguły projekt jest groźny, agresywny, natomiast dla kobiet – słodki, w ciepłych kolorach, często z motywem kwiatowym. Co istotne, wartość samochodu, który jest fajnie wystylizowany folią, wzrasta – przekonuje Michał Małachowski.

Popularną metodą, która pozwala odświeżyć albo spersonalizować wygląd samochodu, jest car wrapping. Polega ona na oklejeniu auta specjalną folią, aplikowaną bezpośrednio na lakier, dzięki czemu w trzy–pięć dni można całkowicie zmienić jego wygląd wedle własnego projektu. W ten sposób można zmienić kolor całego samochodu albo pojedynczych elementów, bo okleić można np. tylko lusterka, dach czy maskę.

– Jest to proces odwracalny i ogranicza nas tylko wyobraźnia. Można stworzyć własną grafikę, zmienić kolor czy zaakcentować stylistykę samochodu – mówi Rafał Żmuda, założyciel The Wrap Center, certyfikowany trener 3M.

Sondaż SW Research pokazuje, że ponad połowa kierowców (51 proc.) jest zainteresowana oklejeniem swojego samochodu kolorową folią. Wśród kobiet, które się na to decydują, preferowanym kolorem są odcienie czerwieni. Mężczyźni natomiast częściej wybierają czarny – zarówno połysk, jak i mat. Obie płcie chętnie wybierają też kolor chromowanego srebra oraz wyrazisty odcień żółtego.

– Niedawno wprowadziliśmy nową serię folii do zmiany koloru samochodu serii 2080. Wyróżnia się tym, że folie błyszczące mają dodatkowo zabezpieczającą warstwę ochronną. Po zakończonej aplikacji usuwamy warstwę ochronną z folii, wtedy mamy idealny połysk bez żadnego zarysowania. Dotychczas aplikatorzy mieli z tym duży problem, ponieważ folie błyszczące podczas aplikacji bardzo często rysowały się od rakli. Teraz tego problemu już nie ma. Dodatkowo folia ta jest dużo bardziej plastyczna niż poprzednie wersje, dużo łatwiej ją układać, ma też dłuższą gwarancję, do ośmiu lat – podkreśla Tomasz Turkiewicz, specjalista ds. rozwoju rynku w 3M.

Jak wynika z sondażu SW Research, dla kierowców, którzy rozważają oklejenie samochodu specjalną folią, liczą się przede wszystkim odporność na uszkodzenia mechaniczne (41 proc.) oraz czynniki atmosferyczne (37 proc.). Kobiety częściej wskazują na cechy związane z odpornością folii, jej łatwą aplikacją oraz na możliwość umieszczenia na niej dowolnej, nawet skomplikowanej grafiki. Oprócz zmiany koloru auta car wrapping pozwala też zabezpieczyć lakier bezbarwną folią ochronną PPF (Paint Protection Film). Takim rozwiązaniem zainteresowanych jest jeszcze więcej, bo 65 proc. kierowców.

– Najważniejszą funkcją folii ochronnej PPF jest funkcja samoregeneracji. Oznacza to, że pod wpływem temperatury znikają drobne rysy, które powstają od codziennego użytkowania – mówi Rafał Żmuda. – Jest to powłoka bezbarwna, więc pozostawia oryginalny kolor auta. Elementy zabezpieczone foliami ochronnymi PPF są praktycznie niewidoczne dla oka.

– Oklejanie samochodu za pomocą folii PPF jest w tej chwili najbardziej popularną formą zabezpieczania lakieru. To folia poliuretanowa, która daje nam 100 proc. gwarancji, że na lakierze nie powstaną żadnego rodzaju odpryski i zarysowania. Można nią okleić cały samochód albo elementy najbardziej narażone na uszkodzenia, czyli front samochodu, maskę, zderzak, błotniki, krawędzie drzwi, próg załadunkowy bagażnika czy wnęki klamek samochodowych – wymienia Tomasz Turkiewicz.

Jak podkreśla, folie do car wrappingu, które pojawiają się na rynku, są coraz bardziej zaawansowane i uwzględniają rozwiązania ułatwiające ich bezproblemową aplikację.