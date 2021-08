Polacy na lokatach bankowych tracą rekordowe 4,7 proc.

Na rocznych lokatach bankowych, które zakończyły się w lipcu 2021 roku, ich posiadacze stracili prawie 4,7 proc. A to za sprawą wysokiej inflacji i bardzo niskiego oprocentowania depozytów. Jak dowodzi badanie Puls Inwestora Indywidualnego przeprowadzone przez eToro, z 12 przebadanych narodowości to Polacy najczęściej wskazują, że inflacja to zagrożenie dla ich portfela inwestycyjnego. To dobry moment na poszukiwanie alternatyw dla bankowych depozytów.

Jeśli w sierpniu 2020 roku założyliśmy w banku roczną lokatę z przeciętnym rynkowym oprocentowaniem 0,1 proc. (średnie oprocentowanie lokat 6-12 miesięcy według NBP) to po roku okazało się, że straciliśmy na niej aż 4,67 proc. – o tyle realnie spadła wartość naszych oszczędności. A to za sprawą rocznej inflacji, która na koniec lipca 2021 wyniosła 5 proc. r/r. To najwyższa realna strata na lokatach obserwowana od 15 lat. W poprzednich miesiącach straty były mniejsze, z powodu niższej inflacji, a także wyższego oprocentowania lokat, które od marca do sierpnia 2020 roku spadło z 1,2 proc. na 0,1 proc. Najbliższe miesiące przyniosą dalsze bolesne rozczarowania posiadaczy bankowych lokat, bo inflacja będzie utrzymywać się na podobnym poziomie, a średnie oprocentowanie bankowych rocznych depozytów waha się na poziomie zbliżonym do zera.

Inflacja Depozyt Realne Zakończona inwestycja Zakończona inwestycja 12M CPI r/r bankowy 1R* oprocentowanie lokat 12M w WIG20** w S&P500** lip.20 3,0% 1,5% -1,44% -22,35% 8,96% sie.20 2,9% 1,5% -1,32% -15,57% 19,50% wrz.20 3,2% 1,5% -1,62% -20,72% 13,53% paź.20 1,5% -1,57% -31,01% 7,27% 3,1% lis.20 3,0% 1,5% -1,47% -15,27% 15,08% gru.20 2,4% 1,5% -0,92% -8,63% 15,72% sty.21 2,6% 1,4% -1,16% -4,75% 15,15% lut.21 2,4% 1,2% -1,13% 4,62% 28,31%

mar.21 3,2% 0,8% -2,34% 30,10% 53,79% kwi.21 4,3% 0,4% -3,73% 26,74% 48,25% maj.21 4,7% 0,3% -4,24% 25,91% 36,43% cze.21 4,4% 0,2% -4,02% 26,32% 38,51% lip.21 5,0% 0,1% -4,67% 26,72% 34,37%

Źródło: GUS, NBP, GPW, eToro

*Depozyt roczny zakończony w ostatnim dniu wskazanego miesiąca, założony 12M wcześniej według średniej stopy depozytów tego typu raportowanej przez NBP

** 12M inwestycja w indeks zakończona w ostatnim dniu wskazanego miesiąca, bez uwzględnienia różnic kursowych

Polska ma drugą najwyższą inflację w Unii Europejskiej, nie dziwi zatem fakt, że Polacy najbardziej się jej obawiają. Według przeprowadzonego przez eToro badania Puls Inwestora Indywidualnego to właśnie Polacy w największym stopniu przewidują dalszy wzrost cen. Aż 50 proc. Polaków uważa, że w ciągu najbliższego roku czeka nas znaczący wzrost cen towarów i usług – jest to rekordowy odczyt, bo średnia dla 12 krajów to 30 proc. Kolejne 41 proc. Polaków uważa, że ten wzrost będzie mały. W sumie dalszy wzrost cen prognozuje aż 91 proc. Polaków, przy globalnej średniej wynoszącej 85 proc. (z przewagą odpowiedzi o małym wzroście). Warto podkreślić, że oczekiwania inflacyjne, to jeden z głównych powodów nakręcania spirali inflacyjnej. Osoby, które obawiają się dalszego spadku wartości pieniądza, dążą do tego, by jak najszybciej go wydać, a tym samym jeszcze wzmacniają inflację.

Jeśli porównamy lokaty bankowe z 12-miesięcznym inwestycjami na rynku kapitałowym (WIG20, S&P500), widzimy, że na tym drugich inwestorzy mieli znacznie większe możliwości zarobienia, ale też straty. Indeks amerykańskiej giełdy S&P500 w okresach rocznych kończących się od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. przyniósł od 7 proc. (10/2020) do ponad 53 proc. zysku (03/2021), a w żadnym okresie nie przyniósł straty (nie uwzględniliśmy tutaj różnic kursu walutowego USD/PLN). Inaczej było w przypadku indeksu WIG20, który straty przyniósł w 7 z 12 odczytów. Zyski w okresie ostatnich 12 miesięcy zaczął przynosić od marca 2021 r. Oczywiście to porównanie ma tylko charakter informacyjny, ponieważ inwestycje kapitałowe wiążą się ze znacznie wyższym ryzykiem i nie stanowią prostej alternatywy dla lokaty bankowej. Taką alternatywą mógłby być portfel inwestycyjny o kontrolowanym ryzyku, składający się z akcji oraz gotówki lub obligacji. Nie można jednak nie zauważyć, że rosnąca liczba inwestorów na rynku kapitałowym, to osoby zniechęcone do depozytów bankowych przez ich niskie oprocentowanie. A nadchodzące kolejne miesiące ze znaczącymi stratami na kończących się lokatach, mogą tylko ten trend wzmacniać.

Paweł Majtkowski, analityk eToro na polskim rynku