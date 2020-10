Polki i Polacy odłożyli średnio 3200 zł na osobę dzięki sejfom Revolut w 2020 r.

Ponad 38 000 Polek i Polaków korzysta dziś z Revolut do odkładania pieniędzy, aktualnie na sejfach Vault przechowują 32 miliony zł w walucie narodowej (PLN), 8 milionów zł w walucie euro (EUR) i 1 milion zł w bitcoinach (BTC)

Klientki i klienci z Polski odkładają pieniądze w Revolut w ponad 30 różnych walutach, zarówno tradycyjnych jak i kryptowalutach, korzystają także z ekspozycji na złoto i srebro

Które kraje i miasta odkładają w sejfach Vault najwięcej środków „na czarną godzinę”?

Revolut z okazji przypadającego w sobotę Światowego Dnia Oszczędzania (31.10), zachęca klientki i klientów do oceny stanu posiadanych oszczędności. Revolut publikuje też dane o tym jak z sejfów Vault korzystają w tym roku Polki i Polacy i jakie waluty wybierają do przechowywania oszczędności.

Polki i Polacy odłożyli w sejfach Vault Revolut średnio 3200 zł na osobę w 2020 roku. Sejfy Vault to najprostszy sposób by jednorazowo, cyklicznie lub automatycznie odkładać pieniądze na później, lub na z góry upatrzone cele, wykorzystując do tego 30 wspieranych przez Revolut walut i kryptowalut. Środki zablokowane na sejfach Vault nie ulegają zmniejszeniu na skutek realizowanych płatności kartowych, ale mogą być w każdej chwili uwolnione dla potrzeb klienta jednym kliknięciem i wedle uznania przewalutowane.

Revolut obsługuje ponad 1 milion klientek i klientów w Polsce, ich grono od zeszłego roku powiększyło się dwukrotnie. Aktualnie ponad 38.000 Polek i Polaków posiada odłożone na aktywnych sejfach Vault środki o wartości 53 milionów zł. W ciągu bieżącego, 2020 roku, ponad 47 tysięcy klientek i klientów utworzyło łącznie ponad 80 tysięcy sejfów Vault – część z nich, po osiągnięciu celów oszczędnościowych, została rozwiązana i zamknięta.

Dominującą walutą, w której Polki i Polacy przechowują środki w sejfach Vault jest polski złoty (PLN), w tym momencie to ponad 32 miliony zł. Kolejną popularną walutą jest euro (EUR), klienci przechowują w niej ponad 8 milionów zł. Następnie, walutami wybieranymi do odkładania środków w sejfach Vault jest dolar amerykański (USD) i funt brytyjski (GBP), Polki i Polacy mają odłożoną w nich dziś, w obu przypadkach, równowartość 4 milionów zł. Jeśli chodzi o franka szwajcarskiego (CHF), tradycyjnie uznawanego za walutę chroniącą wartość, w sejfach Vault Polki i Polacy przechowują w nim nieco ponad 1 milion zł.

Polskie klientki i klienci Revolut odkładają środki w sejfach Vault także w walutach cyfrowych. Podobnie jak w przypadku franka szwajcarskiego (CHF), w przypadku kryptowaluty bitcoin (BTC) Polki i Polacy odłożyli w niej na sejfach Vault środki warte ponad 1 milion zł. Klientki i klienci Revolut, którzy do odkładania pieniędzy wybrali kryptowalutę ethereum (ETH) przechowują w niej obecnie 400 tysięcy zł, a w XRP (nazywanym też “Ripple”) w kwocie 130 tysięcy zł.

Prócz tego, wiele klientek i klientów trzyma wymienione waluty “luzem” na subkontach Revolut, nie są one jednak wtedy zablokowane przed bieżącymi wydatkami kartowymi. Na świecie klientki i klienci Revolut utworzyli ponad 4 miliony sejfów Vault, z czego obecnie aktywnie używana jest połowa. Klientki i klienci Revolut używają sejfów Vault przeważnie do odkładania pieniędzy na “czarną godzinę” lub na cele takie jak “wakacje”, “remont” i “święta”.

Jak Polska wypada względem innych rynków? Przy średniej kwocie na osobę odłożonej w tym roku w sejfach Vault na poziomie 3182 zł wyprzedzamy Węgrów (2642 zł) i nieco ustępujemy Rumunom (3320 zł). Na szczycie stawki plasują się Wielka Brytania (7628 zł), Francja (7085 zł) i Hiszpania (6679 zł). W przypadku średnich kwot zebranych na pojedynczym sejfie, rozstrzał jest podobny – najmniej Węgry (126 zł), najwięcej Francja (438 zł).

A jak wypadają miasta? W przypadku 10 europejskich stolic średnio najmniej, w przeliczeniu na pojedynczy sejf Vault, zbierają mieszkańcy Budapesztu, Bukaresztu i Warszawy (150 zł, 193 zł i 206 zł), a najwięcej mieszkańcy Berlina, Londynu i Zurychu (643 zł, 588 zł i 535 zł). W polskiej czołówce znajdują się Szczecin, Katowice i Łódź (233 zł, 232 zł i 215 zł), a stawkę zamykają Poznań, Wrocław i Lublin (145 zł, 147 zł i 156 zł).

***

*liczby szacunkowe, wg. kursów z 28 października 2020 roku, bazowa waluta GBP, wartość walut i kryptowalut podlega zmienności. *Światowy Dzień Oszczędzania (link): https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Oszcz%C4%99dzania