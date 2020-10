Wsparcie pracodawców dla pracujących rodziców pilnie potrzebne

W poniedziałek, 26 października, uczniowie klas IV-VIII przeszli na nauczanie zdalne. Już od kilku tygodni jednak w wielu placówkach nauka odbywała się w tym trybie. Także dzieci z młodszych klas i przedszkoli zostawały w domu ze względu na punktowo zarządzaną kwarantannę. Wracamy do sytuacji z pierwszych miesięcy pandemii, kiedy większość rodziców stanęła przed koniecznością godzenia pracy z opieką nad dziećmi i organizacją zdalnej nauki. Właśnie ukazał się raport Well.hr pt. „Rodzina, ach rodzina”, w którym pracodawcy znajdą odpowiedź na pytanie, jak pomóc pracownikom. Partnerem raportu jest firma PwC.

Większość firm w Polsce zaczynała swoją przygodę z programami wellbeing od wspierania pracowników

w godzeniu ról zawodowych i rodzicielskich. Pandemia ponownie zwróciła uwagę pracodawców na ten problem. – Podczas lockdownu, gdy zamknięte zostały przedszkola i szkoły, pracodawcy nie mogli powiedzieć: „to nie nasza sprawa”. Od tego, czy ich pracownicy poradzą sobie z opieką nad dziećmi zależała ich praca. Dziś sytuacja się powtarza, a temat wspierania pracowników będących rodzicami staje się kluczową kwestią w wielu firmach. Zwłaszcza, że trudno nakreślić jakiś realny termin powrotu do normalności – mówi Joanna Kotzian, strateg well-beingu w Well.hr.

Z badania przeprowadzonego podczas pandemii przez Nationale Nederlanden wynika, że 39% rodziców w Polsce ma duże trudności z łączeniem pracy zdalnej i opieki nad dziećmi, 32% współdzieli sprzęt z dziećmi, 31% czuje się sfrustrowanych koniecznością zapewnienia opieki dziecku/dzieciom, 44% uważa, że nie ma kompetencji, by edukować zdalnie swoje dziecko, a 42% nie ma możliwości izolacji w czasie pracy zdalnej.[1] Eksperci Well.hr przeanalizowali doświadczenia pracodawców, którzy wspierają pracowników w godzeniu ról zawodowych i rodzicielskich. Efektem ich pracy jest raport, który zawiera podpowiedzi i inspiracje dla firm.

Czym zająć znudzone dzieci?

Na początku pandemii bardzo ważne było pozyskanie wiedzy na temat tego, jak zorganizować sobie pracę w towarzystwie dzieci. Wiele firm, np. Colliers International, prowadziło szkolenia online dla pracowników z tego zakresu. Podczas lockdownu kluczowe stało się zapewnienie znudzonym dzieciom zajęcia, które sprawi, że rodzice będą mogli skoncentrować się na pracy. Pracodawcy sięgali po różne formy wsparcia, głównie oparte o Internet. PwC przygotowało specjalną sekcję dla rodziców na stronie z komunikacją dotyczącą pandemii. Rodzice mogli tu znaleźć podpowiedzi dotyczące zajęć i wydarzeń online dla dzieci w różnym wieku. W Dniu Dziecka zorganizowano tematyczne zabawy online dla młodszych i starszych dzieci. Santander Bank postawił na newslettery i porady dotyczące tego, jak organizować pracę zdalną z dziećmi na pokładzie. W Banku uruchomiono również sesje czytania dzieciom książek przez pracowników, tzw. „Poczytajki”. Dodatkowo Fundacja Santander Bank Polska organizowała dla dzieci różne wydarzenia: przedstawienia teatralne, spotkania z iluzjonistą oraz spotkania z rysunkiem.

Firma Wedel zapewniła pracownikom i ich bliskim dostęp do rozrywki i różnych form rozwoju. Na platformie e-tutor prowadzone były lekcje angielskiego, firma udostępnia również kody do platform Player i Legimi. Pracownicy Wedla chętnie korzystali także z dostarczanych im podpowiedzi, jak w trakcie pandemii spędzać czas z dziećmi. BNP Paribas postawił na edukację – wolontariusze Banku w ramach programu Bakcyl, którego celem jest edukacja finansowa, prowadzili zdalne zajęcia dla dzieci. W kierunku edukacji poszła też GFT Group. Firma zorganizowała dla dzieci pracowników zajęcia programowania oraz naukę matematyki z wykorzystaniem klocków LEGO. Pracownicy otrzymywali także newslettery z ofertą online placówek kulturalnych – np. wirtualnych muzeów, projekcji filmowych, przedstawień teatralnych i koncertów. Firma Bosch zorganizowała przedszkole online, w którym animatorzy prowadzą warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 10 lat.

Niektórzy pracodawcy uruchamiali także sieci, w ramach których pracownicy wspierali się nawzajem np. przy odrabianiu lekcji z dziećmi i opiece nad nimi. Taka sieć działa m.in. w Credit Agricole.

Wsparcie mentalne

W dobie pandemii nie wszyscy rodzice radzą sobie z dodatkowymi obciążeniami i lękiem o siebie i bliskich. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają nasiloną potrzebę wsparcia mentalnego pracowników, dlatego organizują dla nich zajęcia mindfulness, szkolenia dotyczące radzenia sobie z lękiem o zdrowie i obejmują pracowników i ich rodziny wsparciem psychologicznym. Przykładowo, Wedel udostępnił pracownikom programy do medytacji na platformie Inspiro by Audioteka. Firma zaoferowała im także możliwość udziału w webinarach na temat dbania o wewnętrzny spokój, radzenia sobie z lękiem i niepokojem oraz wzmacniania odporności. Pracownicy firmy mają też możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego. W PKN ORLEN pracownicy i ich rodziny mogą liczyć na bezpłatne i anonimowe konsultacje psychologiczne w miejscu pracy w ramach funkcjonującej w strukturze firmy Pracowni Psychologii Pracy. Firma Ringer Axer Springer podczas pandemii przeniosła do sieci istniejący w niej Klub Rodzica i zaoferowała pracownikom wsparcie psychologa dziecięcego. Sporo uwagi poświęciła także indywidualnemu wspieraniu pracowników za pośrednictwem sesji mentoringowych, coachingowych i konsultacji psychologicznych.

Firmy, które nie mogą sobie pozwolić na takie konsultacje, udostępniają pracownikom listy z kontaktami do instytucji, które świadczą takie wsparcie nieodpłatnie.

Wcześniejsze doświadczenia pomagają

Z analizy Well.hr wynika, że w firmach, które miały wcześniej doświadczenia w pracy zdalnej pracownicy (w tym pracujący rodzice) szybciej adaptowali się do nowych warunków, np. większość pracujących w PwC rodziców było dobrze przygotowanych do pracy zdalnej i potrafiło elastycznie zarządzać swoim czasem, bo system ten był im już dobrze znany. Podobnie sytuacja wyglądała np. w BNP Paribas. Bank przed pandemią był pionierem wdrażania nowych modeli pracy w branży finansowej.

Z drugiej strony, firmy, które wcześniej wspierały swoich pracowników w godzeniu ról zawodowych i rodzicielskich w tracie pandemii, starały się znaleźć możliwość dostosowania tych form wsparcia do covidowych warunków, np. firma Bosch, która rok temu organizowała podczas wakacji półkolonie dla dzieci pracowników, w tym roku również zdecydowała się na ich organizację, tyle że w reżimie sanitarnym.

Wsparcie na czas covidu to nie jedyny temat poruszany przez ekspertów Well.hr w ich nowym raporcie. Raport pt. „Rodzina, ach rodzina” przynosi także odpowiedzi na pytanie, jak tworzyć w firmie warunki sprzyjające godzeniu różnych ról społecznych. Autorzy przyglądają się, jak zmienia się współczesna rodzina, jaki wpływ ma na nią środowisko pracy, analizują trendy i podpowiadają rozwiązania sprawdzone przez pracodawców reprezentujących różne branże i rodzaje działalności. Raport jest dostępny nieodpłatnie na stronie: www.well.hr.

[1] Rodzina przyszłości, Nationale Nederlanden 2020.