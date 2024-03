PZWLP wybrał nowe władze – Prezesem Zarządu po raz trzeci Robert Antczak

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), jedyna w Polsce organizacja branżowa skupiająca firmy wynajmu długoterminowego aut i wypożyczalnie samochodów (Rent a Car) wybrał w marcu nowe władze na kolejną dwuletnią kadencję. Na czele PZWLP, obejmując funkcję Prezesa Zarządu, po raz trzeci z rzędu stanął Robert Antczak, na co dzień Dyrektor Generalny Arval Polska. W skład nowego Zarządu PZWLP wchodzą ponadto Paweł Piórkowski, Prezes Hertz (Motorent sp. z o.o.), Daniel Trzaskowski, Prezes Carefleet, Piotr Wróbel, Dyrektor Handlowy Alphabet Polska oraz Tomasz Kapelko, Prezes 99rent.

Robert Antczak jest Dyrektorem Generalnym Arval Service Lease Polska od grudnia 2019 r., a z Grupą BNP Paribas jest związany od 2017 roku. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionu Rozwoju Biznesu i Organizacji w obszarze MŚP i Bankowości Korporacyjnej. Swoją karierę w bankowości rozpoczął w 2002 r. w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup). Od 2004 do 2009 r. pracował tam jako Dyrektor Departamentu Leasingu. W latach 2009-2013 był Dyrektorem Zarządzającym w Departamencie Bankowości Przedsiębiorstw w Kredyt Banku S.A. a w latach 2013-2017 Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Produktów w Pionie Biznesowo-Korporacyjnym w Santander Bank Polska S.A. i odpowiadał za Bankowość Transakcyjną, Sprzedaż Produktów Finansowania Handlu oraz Obsługę Działu Międzynarodowego.

W składzie nowego pięcioosobowego Zarządu PZWLP, poza Robertem Antczakiem, znaleźli się również Paweł Piórkowski (Członek Zarządu PZWLP), Prezes Hertz (Motorent sp. z o.o.), Daniel Trzaskowski (Członek Zarządu PZWLP), Prezes Carefleet, Piotr Wróbel (Członek Zarządu PZWLP), Dyrektor Handlowy Alphabet Polska oraz Tomasz Kapelko (Członek Zarządu PZWLP), Prezes 99rent.

Paweł Piórkowski funkcję Członka Zarządu PZWLP pełni nieprzerwanie od 2017 roku. Ukończył studia magisterskie na kierunku Inżynierii Komputerowej na Politechnice Warszawskiej. Od początku jego kariera zawodowa związana była z obszarami turystyki i wynajmu. Już w trakcie studiów zajmował się tworzeniem systemów zarządzania wynajmem apartamentów w firmie Old Town Apartments. Karierę kontynuował w Nivette Fleet Management, gdzie budował zespół rozwijający systemy informatyczne zarządzające flotą samochodową i wspierał rozwój spółki na wielu obszarach, co przyczyniło się do przejęcia w 2013 roku Orbis Transport (licencjobiorca Hertz). Od 2013 roku Paweł Piórkowski jest Prezesem Zarządu Hertz Polska (Motorent sp. z o.o., wcześniej Orbis Transport sp. z o.o.).

Daniel Trzaskowski sprawował już funkcję Członka Zarządu PZWLP w przeszłości, w latach 2014-2019. Karierę w branży motoryzacyjnej rozpoczął w 2001 roku na stanowisku doradcy serwisowego w Opel Nivette. Początkowo odpowiadał za obsługę klientów indywidualnych, a z czasem przeszedł do Centrum Obsługi Firm, gdzie opiekował się dużymi klientami flotowymi. W latach 2003-2008 rozwijał Dział Techniczny w Nivette Fleet Management (NFM). W latach 2008 – 2010 stworzył od podstaw Centrum Techniczne i prowadził Departament Car Fleet Management w ramach Bankowego Funduszu Leasingowego (obecnie PKO Leasing S.A.). Od 2010 roku był zawodowo związany z Volkswagen Financial Services, gdzie jako Dyrektor Biznesu Flotowego odpowiadał za sprzedaż flotową, Centrum Techniczne oraz remarketing. W latach 2021 – 2022 pełnił również funkcję Chief Digital Officera, gdzie odpowiadał między innymi za otwarcie oraz rozwój Volkswagen Financial Services STORE. W 2019 roku zdobył tytuł „Osobowości Flotowej” w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez magazyn Fleet. Daniel Trzaskowski jest również wykładowcą i członkiem rady programowej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. W 2019 zdobył tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych. Od maja 2023 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu w firmie Carefleet S.A.

Piotr Wróbel, na co dzień Dyrektor Handlowy Alphabet Polska, debiutuje w roli Członka Zarządu PZWLP. Jest związany z branżą Car Fleet Management (CFM) od samego początku swojej kariery zawodowej. W tym czasie zdobywał doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w strukturach handlowych m.in. takich firm jak Hertz Lease, Daimler Fleet Management Polska czy FCA Poland. Od 2015 roku był związany z LeasePlan Polska gdzie przez ostatnie 5 lat jako Commercial Director odpowiadał za cały pion handlowy. Od czerwca 2023 r. pełni obowiązki Chief Commercial Officer’a (CCO) w Alphabet Polska, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie całym obszarem handlowym firmy. Z wykształcenia prawnik z dyplomem International MBA z Warsaw University of Technology.

Tomasz Kapelko, Prezes Zarządu 99RENT Sp. z o.o., piąty w składzie nowo powołanego Zarządu PZWLP, również debiutuje we władzach organizacji. Z wykształcenia magister inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Z branżą motoryzacyjną związany jest od 2004 roku. Karierę zawodową rozpoczął w grupie Auto – Żoliborz, będącej dealerstwem marki Opel w ramach AVAG Holding SE. W 2009 roku dołączył do współzałożycieli i Zarządu startupu 99RENT Sp. z o.o., będąc odpowiedzialnym za obszar handlowy i marketingu, obecnie jednej z największych polskich firm

z branży Rent a Car. Od 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu 99RENT Sp. z o.o. oraz spółki Car Hire Poland Sp. z o.o., reprezentującej międzynarodową franczyzę Enterprise/National/Alamo

na lotniskowym rynku usług Rent a Car w całej Polsce. Współzałożyciel 99TRUCK Sp. z o.o., firmy obsługującej rynek wynajmu ciągników siodłowych wraz z naczepami dla branży ubezpieczeniowej oraz assistance w zakresie realizacji usług pojazdów zastępczych.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów istnieje już blisko 20 lat i obecnie jest jedną z najważniejszych organizacji rynku flotowego w Polsce oraz jedyną reprezentującą branżę wynajmu samochodów. W wynajmie długoterminowym znajduje się już co czwarty kupowany przez firmy w naszym kraju nowy samochód osobowy, w 2023 r. na potrzeby oferowanych usług wynajmu branża nabyła ponad 85 tys. nowych samochodów. Należy podkreślić, że większość z tych aut została zakupiona przez Członków PZWLP, firmy należące do naszej organizacji mają również coraz większy wpływ na rynek wtórny pojazdów, oferując na nim kilkadziesiąt tysięcy pokontraktowych aut używanych rocznie – mówi Robert Antczak, Prezes Zarządu PZWLP. – W związku z tym, w naturalny sposób nasza organizacja jest obecnie współodpowiedzialna za kształtowanie w Polsce nie tylko rynku flotowego, ale i całego rynku motoryzacyjnego. Nowo powołany Zarząd PZWLP składa się z bardzo doświadczonych ekspertów branży flotowej, zarówno w dziedzinie w wynajmu długoterminowego, jak i krótkoterminowego samochodów. Jesteśmy przekonani, że będzie skutecznie zarządzał organizacją w kontekście wyzwań jakie stoją obecnie przed całą branżą, a więc normalizacją rynku po kryzysie związanym z podażą nowych aut i wzrostem cen pojazdów, wdrażaniem elektromobilności i napędów alternatywnych, edukacją sektora małych przedsiębiorców i firm w zakresie nowych form finansowania pojazdów, czy też wdrażaniem rozwiązań opartych o digitalizację.

Poza Zarządem PZWLP, organizacja wybrała w marcu na kolejną dwuletnią kadencję także Komisję Rewizyjną. Jej skład pozostał niezmienny, swoją pracę w tym organie będą kontynuować Marcin Nivette, Prezes NFM, Dariusz Tucharz, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w mLeasing oraz Hubert Laszczyk, Prezes Express.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) istnieje od 2005 roku i działa na rzecz rozwoju oraz profesjonalizacji rynku flotowego w Polsce. Skupia największe i najważniejsze w Polsce firmy wynajmu długoterminowego samochodów oraz duże, sieciowe, polskie i międzynarodowe wypożyczalnie aut (Rent a Car). W ramach organizacji działa kilka eksperckich zespołów roboczych zajmujących się najbardziej istotnymi dla branży obszarami tematycznymi – jak np. regulacje prawne i podatkowe, tworzenie standardów branżowych czy rozwój oraz edukacja na temat elektromobilności we flotach. PZWLP jest członkiem zbiorowym Związku Polskiego Leasingu (ZPL), Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Organizacja współtworzy ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) uruchomione w 2017 roku jako pierwsze w Polsce, pełnowymiarowe podyplomowe studia flotowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Członkowie PZWLP są nabywcami ok. 40% wszystkich sprzedawanych do firm nowych samochodów w Polsce.