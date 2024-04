Inwestorzy indywidualni zwracają się ku Europie

Europejskie Novo-Nordisk, Repsol i Rheinmetall znalazły się pośród firm zyskujących popularność wśród inwestorów

Popularność tematu sztucznej inteligencji nadal przyciąga inwestorów do liderów rynku – Nvidii, Super Micro Computer i ARM

Mattel odnotował największy spadek liczby inwestorów w ujęciu kwartalnym (-21 proc.) – widać, że efekt filmu „Barbie” zaczyna słabnąć

Inwestorzy indywidualni coraz częściej szukają okazji na europejskich giełdach, jednocześnie trzymając się mocno liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji i leków odchudzających, wynika z najnowszych kwartalnych danych giełdowych platformy inwestycyjno-handlowej eToro.

eToro przeanalizowało, które spółki odnotowały największą proporcjonalną zmianę popularności swoich akcji kwartał do kwartału (tabela 1), a także 10 najczęściej przetrzymywanych akcji na platformie (tabela 2).

Podczas gdy szczyt listy najczęściej posiadanych akcji pozostał niezmieniony, z Teslą, Amazonem i Apple na czele, w dalszej części rankingu sporo się zmieniło za sprawą NVIDIA. Lider rynku sztucznej inteligencji wspiął się z 7. na 4. miejsce w pierwszym kwartale, ponieważ cena akcji firmy kontynuowała niespotykane wzrosty, obecnie o ponad 230 proc. w ciągu ostatniego roku.

Dane pokazują również, że globalni użytkownicy eToro widzą w 2024 roku większy potencjał w akcjach europejskich, w przededniu szeroko oczekiwanej rotacji rynku z USA i spółek technologicznych w kierunku Europy i rynków wschodzących. Europejskie firmy na liście obejmują producenta leków odchudzających Novo-Nordisk, hiszpańską firmę energetyczną Repsol i niemieckiego giganta przemysłu obronnego Rheinmetall, przy czym ta ostatnia odnotowała w 2024 roku bardzo wysoki 80-procentowy wzrost cen akcji, a to w związku ze wzrostem wydatków wojskowych w wyniku ponieważ wydatki wojskowe rosną z powodu trwającego konfliktu Ukraina-Rosja.

Użytkownicy eToro nie wykazują jednak oznak rezygnacji z manii dotyczącej AI. Akcje Super Micro Computer, ARM Holdings i Palo Alto związane ze sztuczną inteligencją znalazły się na liście największych wzrostów w pierwszym kwartale, a liczba inwestorów posiadających te akcje wzrosła odpowiednio o 290 proc., 52 proc. i 144 proc. Na liście znalazła się również MicroStrategy Incorporated.

Komentując dane, analityk eToro Paweł Majtkowski powiedział: Pewne tematy nadal dominują na rynkach i jest to dobrze odzwierciedlone w aktywności użytkowników eToro w ostatnim kwartale. Akcje spółek opartych na sztucznej inteligencji wciąż przyciągają bardzo wielu nowych inwestorów, którzy są nagradzani zyskami z powodu szybkiego wdrażania jej praktycznych zastosowań. AI to nie tylko hype, ale także duże realne zyski. Co widzimy, wielkimi fanami AI pozostają także polscy inwestorzy. Producenci leków odchudzających Eli Lily i Novo-Nordisk także utrzymują wysoką popularność za sprawą eksplozji popytu na ich produkty.

Podczas gdy polscy inwestorzy na platformie eToro w większości skupiają się na rynku amerykańskim, globalnie widzimy wzrost popytu na akcje europejskie i spodziewamy się, utrzymania się tego trendu w 2024 r. Uwaga globalnych inwestorów przenosi się na tańsze i bardziej wrażliwe na koniunkturę i stopy procentowe akcje europejskie. Inwestorzy indywidualni wyraźnie nie chcą przegapić nadchodzącej rotacji i dodają te spółki do swoich portfeli.

Na drugim końcu inwestycyjnego spektrum, użytkownicy eToro zdawali się tracić cierpliwość do chińskich akcji, z Prosus (-18 proc.), głównym udziałowcem chińskiej firmy technologicznej Tencent, i Gaotu Techedu (-17 proc.), które znalazły się na liście największych spadków. Kolejną spółką, która odnotowała znaczny spadek w ujęciu kwartalnym, był Mattel (-21 proc.), co wskazuje, że słabnie efekt wywołany wielkim sukcesem filmu “Barbie”. Cena akcji spółki spadła o 10 proc. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W niektórych przypadkach, użytkownicy eToro postanowili realizować wypracowane zyski – Corbus Pharmaceuticals stracił 17 proc. posiadaczy po wzroście o 513 proc. od początku roku.

Paweł Majtkowski dodaje: Pomimo długo wyczekiwanego rajdu na rynkach wschodzących w 2024 r., chińskie akcje nadal wykazują słabość, dlatego niektórzy inwestorzy ograniczają swoje straty i dokonują relokacji aktywów. “Barbiemania”, która napędzała akcje Mattel, również zaczęła zanikać. Firma cieszyła się znacznym wzrostem cen akcji dzięki ogromnemu sukcesowi komercyjnemu filmu w zeszłym roku, ale ta dynamika nie utrzymała się, co wywołało reakcję inwestorów.

Tabela 1: Akcje odnotowały największy proporcjonalny wzrost i spadek liczby posiadaczy na platformie eToro kwartał do kwartału

Największe wzrosty liczby posiadaczy na eToro wśród inwestorów globalnie Największe spadki liczby posiadaczy na eToro wśród inwestorów globalnie Ranking Firma Procentowy wzrost liczby posiadaczy QoQ Firma Procentowy spadek liczby posiadaczy QoQ 1 Super Micro Computer 290% Mattel Inc -21% 2 Palo Alto Networks 144% Liberty Media Corp -18% 3 MicroStrategy Incorporated 78% Net Lease Office Properties -18% 4 Repsol 68% Atlanta Braves Holdings -18% 5 Rheinmetall AG 61% Prosus -18% 6 Broadcom Inc 55% Corbus Pharmaceuticals Holding -17% 7 Fisker Inc 54% Phinia Inc -17% 8 ARM Holdings 52% Gaotu Techedu Inc. -17% 9 Novo Nordisk 50% Lithium Americas Argentina -16% 10 Eli Lilly & Co 48% Sandoz Group -15%

Źródło: eToro

Tabela 2: Akcje najczęściej posiadane przez globalnych użytkowników eToro i ich pozycja w ostatnich dwóch kwartałach

Firma Ranking na koniec Q1 2024 Ranking na koniec Q4 2023 Tesla Motors 1 1 Amazon.com 2 2 Apple 3 3 NVIDIA Corporation 4 7 Nio 5 4 Microsoft 6 5 Meta 7 6 Alibaba 8 8 Alphabet 9 9 PayPal Holdings 10 10

Źródło: eToro