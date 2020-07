Polkon pozyskał 2 mln zł z emisji akcji

Polkon, działający na dynamicznie rozwijającym się rynku producent modułowych kontenerów specjalnego przeznaczenia oraz mikro- i makro‑apartamentów z sukcesem zakończył emisję akcji. Spółka pozyskała od inwestorów 2 mln zł, w tym 0,8 mln w kampanii crowdinvestingu na platformie CrowdConnect.pl. Pozyskane środki spółka przeznaczy na usprawnienie systemu produkcyjnego, zakup dźwigu HDS i stworzenie działu projektowego oraz marketingowego. Polkon w tym roku chce zadebiutować na rynku NewConnect.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego z jak licznym zainteresowaniem inwestorów spotkała się nasza emisja akcji i kampania crowdinvestingu. Dzięki nim spełniliśmy zakładany cel i pozyskaliśmy łącznie 2 mln zł. Jest to dla nas bardzo ważne potwierdzenie tego, że inwestorzy wierzą w nasz biznes, a także w plany jego rozwoju. Otrzymane środki zamierzamy przeznaczyć na nowe inwestycje, które ulepszą proces produkcji oraz sprzedaży naszych kontenerów. Działamy w bardzo dynamicznie rozwijającej się branży, nieustająca modernizacja oraz wdrażanie nowych technologii produkcji to nieodłączne elementy naszego biznesu. – komentuje Grzegorz Koń, prezes Polkon.

Łącznie w dwóch transzach Polkon pozyskał od inwestorów 2 mln zł. Emisja spółki spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno w kampanii crowdinvestingu, w której pozyskała 0,8 mln zł, jak i w pierwszej transzy, skierowanej dla dużych inwestorów, którzy zainwestowali w spółkę 1,2 mln zł.

– Sukces emisji akcji w ramach kampanii crowdinvestingu to dla nas ważny krok w drodze na rynek NewConnect. Po sukcesie emisji przystępujemy do jej rejestracji oraz procesu wprowadzenia akcji na warszawską giełdę. Chcemy by ten proces skończył się jak najszybciej, na pewno w tym roku. – dodaje Grzegorz Koń.

Autoryzowanym Doradca spółki jest firma INC. Celem Polkon jest debiut na NewConnect w 2020 r.