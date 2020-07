Warren Buffett dokupuje akcje Bank of America

Perspektywa zaakceptowania i wdrożenia nowego pakietu stymulacyjnego dla amerykańskiej gospodarki podnosi indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Do tego pojawiają się dobre wyniki finansowe amerykańskich korporacji jak chociażby ostatnia publikacja Tesli.

Jak podaje Wall Street Journal Republikanie rozwiązali wczoraj nierozwiązane dotąd kwestie dotyczące piątego pakietu pomocy związanej z koronawirusem, który powinien otworzyć negocjacje z Demokratami w sprawie planu ratunkowego o wartości 1 biliona dolarów. Wracając do Tesli, amerykański producent samochodów dostarczył w drugim kwartale 2020 r. 90 891 samochodów, czyli tylko o 5 proc. mniej niż w analogicznym okresie w 2019 r. Analitycy spodziewali się obrotu na poziomie 5,37 mld dolarów wobec wyniku na poziomie 6,04 mld dolarów, podczas gdy zysk netto wyniósł 104 mln dolarów.

Sentymentu na Wall Street nie przyćmił również spór z Chinami. Waszyngton nakazał wczoraj Pekinowi zamknięcie swojego konsulatu w Houston w Teksasie, oskarżając Chiny o szpiegostwo. Według agencji Reuters, Francja wybrała swoją stronę w sporze między dwoma mocarstwami, decydując się na ograniczenie do pięciu, a nawet trzech lat okresu ważności zezwolenia na chiński sprzęt Huawei. Operatorzy nie będą instalować sprzętu przez tak krótkie okresy, co de facto utrzyma Huawei z dala od wyścigu technologicznego.

Z rynkowych ciekawostek wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta Berkshire Hathaway zakupił dodatkowe 33,9 mln akcji Bank of America wartych około 813 mln USD, według dokumentów opublikowanych wczoraj wieczorem. To powoduje, że udziały Buffeta w amerykańskim banku wzrosły do 982 mln akcji, czyli do nieco ponad 11 proc. całej spółki.

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.