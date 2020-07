Coca-Cola lepiej od oczekiwań. IBM mocno drożeje

Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe notowane w Stanach Zjednoczonych kontynuują wczorajsze wzrosty m.in. za sprawą lepszych wyników finansowych spółki IBM oraz nadziei na kolejną rządową pomoc dla gospodarki USA. Akcje IBM wzrosły w handlu przed sesją o ponad 5 proc. po tym, jak spółka zasygnalizowała większy popyt na usługi obliczeniowe w chmurze ze względu na to, że wielkie korporacje przyspieszyły z cyfryzacją pracy.

Do pozytywnego wyniku notowań na Wall Street przyczyniły się również obiecujące wczesne dane z badań trzech potencjalnych szczepionek przeciw COVID-19 oraz solidny wzrost cen opisywanych wcześniej spółek jak Amazon.com Inc i Microsoft Corp. Spośród głównych spółek naftowych Exxon Mobil Corp. i Chevron Corp. wzrosły odpowiednio o 2,2 proc. i 1,4 proc. w związku z perspektywą wyższego popytu na paliwa.

Choć w poniedziałek na Florydzie pojawiły się nowe infekcje, to w Kalifornii nastąpiła poprawa, a liczba zachorowań i hospitalizacji zaczęła się stabilizować po gwałtownym wzroście. Donald Trump powiedział również, że we wtorek wznowi regularne briefingi informacyjne dotyczące COVID-19.

Doradcy prezydenta Donalda Trumpa oraz Demokraci w Kongresie USA przygotowują się do omówienia kolejnych kroków, jako odpowiedź na kryzys wywołany pandemią. Republikanie w Kongresie mówią z kolei, że pracują nad ustawą wartą 1 bln USD. Również sentyment na rynkach akcji wspierają uzgodnienia płynące z Brukseli, gdzie decydenci zgodzili się na pakiet ratunkowy warty 750 mld euro.

W dalszej części dnia inwestorzy zapoznają się z kwartalnymi raportami dostawcy broni Lockheed Martin Corp. i producenta Marlboro Philip Morris International Inc. czy United Airlines. Tymczasem cena akcji Coca-Coli wzrosła o 1,1 proc. w handlu przed sesją po tym, jak spółka podała swoje wyniki finansowe w drugim kwartale. Jej zysk na akcję, mimo że spadł o 32 proc., to przebił oczekiwania. Spółka stwierdziła również, że jej całoroczne wyniki nie mogą być w tym momencie oszacowane ze względu na niepewność związaną z koronawirusem.

Wracając na chwilę do spółki Microsoft, firma Bernstein podniosła poziom ceny docelowej z 213 do 221 USD, pozostawiając rating lepszy od rynku. Średni poziom ceny docelowej dla MSFT na Wall Street to 219,32 USD, a zakres waha się o 180 do 260 USD.

