Północna Izba Gospodarcza apeluje do Rządu RP: oczekujemy deklaracji, że nie będzie nigdy więcej lockdownów

– Oczekujemy od Rządu RP jasnego i czytelnego sygnału: lockdownu więcej nie będzie. Wiemy, że epidemia może być dynamiczna, ale lockdown to jest gospodarcze zło. Nie widzimy możliwości przetrwania kolejnych obostrzeń – mówi Prezes Hanna Mojsiuk. Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie z dużym niepokojem odbierają kolejne sygnały o tym, że nie jest wykluczone, że jesienią znowu powróci lockdown i obostrzenia. Za nami ogromnie ciężkie miesiące, które przedsiębiorcy przetrwali dzięki determinacji, poświęceniom i umiejętnemu prowadzeniu działalności w kryzysowym czasie. Wprowadzenie lockdownu jesienią spowodowałoby nie tylko kolejne problemy natury finansowej i ekonomicznej, ale i poważnie podważyłoby zaufanie do instytucji publicznych i rządowych, które zachęcają przedsiębiorców do poświęceń i do promocji szczepień. Kolejne zatrzymanie gospodarki według ekspertów Izby byłoby dowodem na to, że wcześniejsza praca poszła na marne.

Prezes Mojsiuk: przedsiębiorcy oczekują jasnych deklaracji, że nie ma powrotu do polityki twardych obostrzeń

Jak mówi Prezes Hanna Mojsiuk inspiracją do wystosowania apelu do Rządu RP są wypowiedzi polityków i ministrów, którzy nie odcinają się od sugestii, że obostrzenia jesienią mogą powrócić. W Europie pojawiają się kolejne warianty koronawirusa i w niektórych krajach widać już powroty obostrzeń. Z drugiej strony widzimy także, że wiele krajów odcina się od możliwości powrotu do blokady niektórych sektorów gospodarki.

– Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis powiedział, że w jego kraju lockdownu więcej nie będzie, bo nie wyobraża sobie, by chronić mniejszość, która nie chce się zaszczepić poświęcając komfort pracy i życia tych, którzy podjęli decyzje o zaszczepieniu. Oczekujemy od Rządu RP podobnej deklaracji. Byłby to sygnał dla niezaszczepionych, że nikt nie będzie dla ich nieodpowiedzialności poświęcać przedsiębiorców i ludzi, którzy chcą pracować, podróżować i wracać do tak oczekiwanej przez wszystkich normalności. Nie wyobrażam sobie powrotu do twardego lockdownu. Rozmawiam z przedsiębiorcami, dla wielu to wielomiesięczne zatrzymanie gospodarki to był prawdziwy koszmar. Jestem świadoma, że sytuacja makroekonomiczna Polski jest dobra, nikt jednak nie pyta jakim kosztem psychicznym dla przedsiębiorców – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Zdajemy sobie sprawę, że koronawirus może ewoluować i stawać się bardziej niebezpieczny. Nie zmienia to faktu, że uważamy, że lockdown to złe rozwiązanie. Przedsiębiorcy stracą wiarę w to, że ich zaangażowanie np. w promocję szczepień miało sens – dodaje Prezes Mojsiuk.

„Kolejny lockdown byłby sygnałem, że poświęcenia nie miały sensu”

Apel Północnej Izby Gospodarczy to efekt rozmów z przedsiębiorcami oraz ekspertami ekonomicznymi. – Nie możemy żyć w ciągłym strachu i niepewności czy jutro nie dosięgną nas skutki kolejnej wersji koronawirusa. Jako społeczeństwo ponieśliśmy ogromny wysiłek, nie tylko po to, żeby przyjmować bezrefleksyjnie zapowiedzi kolejnego lockdown-u gospodarki, tylko po to, żeby rząd mógł skutecznie zwalczać skutki pandemii w inny sposób, np. ograniczeniami dla niezaszczepionych. Był czas, żeby większość społeczeństwa się zaszczepiła, zatem nie wyobrażamy sobie kolejnego zamknięcia gospodarki z powodu niefrasobliwości lub odmiennych poglądów osób niezaszczepionych. Kolejny lockdown nie ma sensu, ani gospodarczego ani społecznego. Dla gospodarki mógłby być ciosem poniżej pasa, a dla społeczeństwa tylko złym sygnałem, że wysiłek dot. szczepień nie miał większego sensu – mówi Michał Wojtas, skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie w czasie pandemii koronawirusa aktywnie wspierała przedsiębiorców organizując panele doradcze z zakresu prawa, administracji, HR, optymalizacji czy restrukturyzacji. Przygotowaliśmy także kilkadziesiąt pism i stanowisk dotyczących sytuacji przedsiębiorców. Byliśmy także inicjatorem kampanii społecznej #ZegnamyPandemie, w którą zaangażowanych było kilkunastu przedsiębiorców z regionu.