Polscy producenci żywności roślinnej powołują organizację branżową

O interesy i dalszy rozwój branży produktów roślinnych zatroszczy się Polski Związek Producentów Żywności Roślinnej. Nowa organizacja branżowa będzie reprezentować wspólny głos przedsiębiorców skupionych wokół segmentu żywności roślinnej i inicjować rozwiązania na poziomie politycznym, prawnym i instytucjonalnym, które przyczynią się do zwiększenia udziału produkcji roślinnej w polskim i europejskim systemie żywnościowym.

Według GfK Polonia, polski rynek produktów roślinnych jest wart 1,5 mld zł, produkty bazujące na roślinach docierają już do 5,9 mln polskich gospodarstw domowych. Mimo skali i potencjału rozwoju firmy zajmujące się produkcją roślinnych alternatyw nie miały branżowej reprezentacji, a w debacie publicznej brakowało organizacji działającej w imieniu tego rozwijającego się segmentu branży spożywczej.

Wraz z dynamicznym rozwojem kategorii roślinnych produktów, potrzeba założenia organizacji skupiającej niezwykły potencjał tej branży, wybrzmiewała coraz głośniej pośród producentów tego typu wyrobów. Założenie PZPŻR to moment, w którym biznes łączy siły we wspólnym interesie, aby przyspieszyć zieloną transformację żywieniową w profesjonalnym stylu – zaznacza Rafał Czech, założyciel firmy Bezmięsny oraz członek zarządu Polskiego Związku Producentów Żywności Roślinnej.

Nowo powołana organizacja będzie inkluzywna. Dołączyć do niej mogą wszystkie firmy zajmujące się produkcją roślinnych alternatyw dla mięsa i nabiału. Już na etapie prac nad jej uruchomieniem przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele lokalnych marek, takich jak Dobra Kaloria, Roślinna Magda, Apollo Roślinny Qurczak czy Bezmięsny, jak i reprezentanci międzynarodowych firm jak Danone czy Upfield. W grono członków założycieli Związku wchodzą także podmioty z ekosystemu branży roślinnej: akcelerator start-upów Foodtech.ac i kampania RoślinnieJemy.

Ponieważ roślinny kierunek zmian w branży spożywczej jest kluczowy w dążeniu do zrównoważonego systemu żywnościowego, liderzy rynku produktów roślinnych powołali Polski Związek Producentów Żywności Roślinnej, by lepiej reprezentować interesy całej branży wobec organów państwowych i samorządowych, wspierać tworzenie norm żywieniowych oraz wytycznych w żywieniu publicznym. Do zadań nowej organizacji będzie nalezało również wspieranie zmian legislacyjnych w procesie komercjalizacji nowych technologii produkcji żywności pochodzenia roślinnego.

Biorąc pod uwagę dane pozyskane przez Biostat na zlecenie RoślinnieJemy, 52% Polaków poparłoby działania rządowe ku zwiększeniu inwestycji dla produkcji zamienników mięsa oraz nabiału opartych na roślinnych źródłach białka. To dodatkowo legitymizuje potrzebę powstania organizacji takiej jak Polski Związek Producentów Żywności Roślinnej i reprezentacji głosu roślinnych producentów w rozmowach z przedstawicielami władz – komentuje Maciej Otrębski, strategic partnership manager w RoślinnieJemy i członek zarządu PZPŻR.

Założyciele organizacji planują dokładne zbadanie wielkości polskiej branży roślinnej pod kątem wielkości obrotów, jak i poziomu zatrudnienia. W związku z tym, że w ostatnich latach w Polsce przybywa przedsiębiorstw skupionych w znacznym stopniu na produkcji roślinnej, jednym z tematów, którymi Związek jako organizacja branżowa zajmie się w pierwszej kolejności są działania na rzecz stworzenia nowego kodu PKD dla takich firm tj. producentów alternaty dla mięsa, nabiału, jajek itd. Uzyskanie dedykowanej klasyfikacji w PKD da możliwość bardziej regularnego, ale też jednoznacznego i dokładnego wskazania wielkości i potencjału branży roślinnej.

Powstanie Związku to milowy krok dla rozwoju branży i upowszechnienia produktów roślinnych. Mają one zdecydowanie niższy ślad środowiskowy w porównaniu z produktami odzwierzęcymi. Mamy nadzieję, że dzięki powstaniu Związku jako silna grupa marek przyczynimy się do zmiany nawyków żywieniowych Polaków i Polek w kierunku diet bardziej roślinnych. – podkreśla Paulina Kaczmarek, Head of Sustainability w Danone&Alpro i członkini zarządu Polskiego Związku Producentów Żywności Roślinnej.