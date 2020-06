Polska Grupa Supermarketów o koncepcji Krajowej Grupy Spożywczej i tworzeniu polskiej sieci handlowej

Minister Ardanowski, w wywiadzie dla Naszego Dziennika, wskazał, że Państwo nie może pozostawić niewidzialnej ręce rynku decydowania o produkcji żywności i bezpieczeństwa żywnościowego. Polska Grupa Supermarketów, w świetle tych doniesień, zwraca uwagę, że rynek jest już częściowo uregulowany zarówno przez państwo, jak i podmioty na nim konkurujące.

Odnosząc się do słów szefa resortu rolnictwa, Polska Grupa Supermarketów zrzeszająca polskich przedsiębiorców drobnego handlu, zwraca uwagę, że nadmierne działania regulacyjne mogą dać rezultaty wprost przeciwne do oczekiwanych, osłabiając polską branżę handlową.

PGS zwraca uwagę, że konieczne jest przede wszystkim wsparcie dla licznych polskich przedsiębiorców działających w branży spożywczej, którzy na co dzień współpracują z rolnikami i polskimi dostawcami oferując ich produkty w swoich placówkach.

– Zgadzamy się, że rynku nie można pozostawić jego „niewidzialnej ręce” – mówi Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów. – Uważamy jednak, że konieczne jest całościowe spojrzenie na dane zagadnienie. Tworzenie konkurencji w postaci państwowej sieci handlowej może wesprzeć jeden obszar rynku, jednocześnie tworząc problemy gdzie indziej. Są inne mechanizmy regulacyjne, które mogą zadziałać bardziej kompleksowo.

Przedstawiciele Grupy podkreślają, że to właśnie PGS od wielu lat stara się wspierać polską branżę spożywczą dzięki bezpośredniej współpracy między przedsiębiorcami, lokalnymi dostawcami oraz rolnikami. Zadanie to jest o tyle trudne, że liczni handlowcy zrzeszeni w PGS muszą konkurować z potężnymi zagranicznymi sieciami. Nie zmienia to jednak faktu, że Polska Grupa Supermarketów stanowi coraz większą równowagę dla zagranicznych sieci, promując jednocześnie polskie marki i inwestując w rozwój własnych (O… Dobre. Pewne. Twoje!, Spiżarnia Dworska czy Włącz BIO), opartych o polskich dostawców żywności.