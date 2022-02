Polski Ład a rozwój software house’ów – badanie SoDA

Nowe przepisy podatkowe, nazywane Polskim Ładem, weszły w życie wraz z początkiem roku. Według twórców reformy mają pomóc w odbudowie rodzimej gospodarki dotkniętej skutkami pandemii COVID-19. Jak wpływ wprowadzonych zmian na rozwój biznesu oceniają software house’y, czyli podmioty z jednej z kluczowych branż w dobie cyfryzacji i automatyzacji?

SoDA – Organizacja Pracodawców Usług IT, postanowiła zbadać nastroje panujące wśród firm członkowskich po miesiącu funkcjonowania w nowym systemie podatkowym. Jak wynika z raportu „Wpływ Polskiego Ładu na dalszy rozwój software house’ow” aż 85% ankietowanych negatywnie oceniła zmiany w przepisach. Zdaniem respondentów przełożą się one na wyhamowanie rozwoju ich przedsiębiorstwa (59%), a nawet zagrożą istnieniu biznesu (26%).

– To największa zmiana w prawie podatkowym od 30 lat i duże wyzwanie administracyjne oraz finansowe, zwłaszcza dla mniejszych podmiotów. Mnogość przepisów, niepewność co do ich stabilności i brak jednoznacznych interpretacji nie ułatwiają działania w nowym środowisku podatkowym, zwłaszcza software house’om bez własnego działu prawno-księgowego. Biorąc pod uwagę powyższe, można spodziewać się większych ruchów konsolidacyjnych na rynku – mówi Konrad Weiske, Wiceprezes SoDA. – Rozumiemy intencje stojące za wprowadzeniem Polskiego Ładu, jednak w naszej ocenie konsultacjom z organizacjami branżowymi powinno się poświęcić więcej czasu.

Według 78% zapytanych software house’ów nowy system podatkowy jest niekorzystny dla przynajmniej 1/5 ich pracowników, a 36% szacuje, że dotkną one prawie całe zespoły. Większość firm (59%) obawia się odpływu własnych zasobów na rzecz zagranicznych podmiotów, 16% mówi o zagrożeniu utraty w ten sposób nawet ponad 1/4 specjalistów.

– Już teraz w branży IT jest ogromna luka kadrowa, a doświadczonych specjalistów próbują przyciągnąć nie tylko polskie firmy, lecz także te zza granicy. Nie dziwi więc obawa, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu deficyt pracowników na rynku może się pogłębić – wyjaśnia Konrad Weiske.

Aby zapobiec odpływowi pracowników, ponad połowa badanych przedsiębiorstw będzie chciała zrekompensować im spadek wynagrodzeń netto. Wśród rozważanych form niwelowania negatywnych skutków Polskiego Ładu badani wymieniają: podwyżkę pensji, wypłatę premii, podwyższenie kosztów autorskich czy wprowadzenie dodatkowych benefitów w postaci np. wsparcia doradcy podatkowego. Część ankietowanych software house’ów zastanawia się również nad wprowadzeniem zmian w strukturze zatrudnienia, głównie zwiększeniem udziału umów B2B.

– O możliwość przejścia z umowy o pracę na własną działalność w celu skorzystania z ryczałtu pytają także pracownicy firm członkowskich. To właśnie ryczałt, który jest obecnie najkorzystniejszą formą opodatkowania dla osób z branży IT, budzi największe zainteresowanie podczas organizowanych przez nas webinariów o Polskim Ładzie – zwraca uwagę Marcelina Chojnacka, Public Advocacy Coordinator SoDA.

Ankietowani poproszeni zostali również o ocenę wpływu Polskiego Ładu na prowadzenie biznesu w perspektywie dwuletniej. Choć nadal dominowały głosy o negatywnym przełożeniu się zmian na funkcjonowanie firmy czy jej planów (69%), pojawiły się też te neutralne. 31% software house’ów stwierdziło, że nowe przepisy podatkowe będą miały istotny wpływ na rozwój ich przedsiębiorstw, jednak nie zagrażają istniejącym planom. Dla 7% znaczenie tych zmian będzie niewielkie lub żadne. Nie odnotowano odpowiedzi oceniających je pozytywnie.

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu br. przez Komitet Public Advocacy SoDA we współpracy z firmą konsultingową Valueships. Na pytania ankietowe zamknięte oraz częściowo otwarte odpowiadali przedstawiciele kadry zarządzającej poziomu C-level 58 firm członkowskich SoDA. Najważniejsze wyniki zebrane zostały w raporcie „Wpływ Polskiego Ładu na dalszy rozwój software house’ow”, dostępnym na stronie internetowej organizacji (www.sodapl.com/reports).