Powołano Komitet Transformacji Cyfrowej w Związku Cyfrowa Polska

Związek Cyfrowa Polska powołał nowy komitet zadaniowy ds. Transformacji Cyfrowej. Jego członkowie będą zajmować się kwestiami związanymi z wykorzystywaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w biznesie i administracji, m.in. szerzenia idei paperless.

Do Komitetu Transformacji Cyfrowej weszły cztery firmy członkowskie: Asseco, Samsung, HPE i Amazon. – Komitet ma na celu promowania cyfrowych narzędzi, które pomogą przedsiębiorcom oraz administracji publicznej cyfryzować procesy w organizacjach. Chcemy również pokazywać, jakie korzyści wynikają z cyfryzacji biznesu i administracji oraz doradzać, jak rozpocząć cyfrową transformację – mówi prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik. I dodaje: – Jeżeli chodzi o wdrażanie transformacji cyfrowej czy to w biznesie, czy w administracji, nie da się tego skutecznie zrobić bez konkretnych regulacji prawnych. Nowy komitet będzie mieć więc również za zadanie pokazywanie, gdzie i jak powinno zadziałać prawo, by cyfryzacja mogła odbywać się nie tylko na papierze, ale w realnym życiu.

Wśród legislacyjnych wyzwań, którymi zamierza zająć się komitet są m.in.: uregulowanie prawne pozwalające zaakceptować metodę wideoweryfikacji realizowaną w trybie automatycznym czy uznanie dokumentów opatrzonych podpisem własnoręcznym utrwalonym elektronicznie na równi z podpisanymi dokumentami papierowymi.

Komitet ds. Transformacji Cyfrowej chce się również zająć promowaniem idei paperless, budowaniem świadomości bezpieczeństwa procesów cyfrowych, podejmowaniem działań mających na celu edukowanie biznesu oraz młodych ludzi w zakresie rozwiązań cyfrowych.