Powstał Klaster Technologii Kosmicznych

W piątek, 5 listopada 2021 r. podczas odbywającego się Kongresu 590 w podkarpackiej Jasionce 20 najważniejszych polskich przedsiębiorstw i instytucji rozwijających technologie kosmiczne powołało do życia Klaster Technologii Kosmicznych (KTK). Celem KTK jest współpraca przy tworzeniu, rozwoju i wdrażaniu technologii kosmicznych powstających w naszym kraju. Tak szeroka reprezentacja środowiska, od podmiotów naukowo-badawczych po firmy komercyjne sprawia, że w KTK zrzeszone są podmioty odpowiadające za ponad 85 procent potencjału sektora kosmicznego w Polsce.

Głównym zadaniem Klastra będzie rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru technik i technologii kosmicznych, co pozwoli skutecznie dostarczać na rynek elementy systemów satelitarnych oraz – w przyszłości – tworzyć w pełni funkcjonalne i rozbudowane systemy kosmiczne.

– Podstawą silnej Polski jest suwerenność. Suwerenność w każdej domenie – czy energetycznej, czy wojskowej czy cybernetycznej czy wreszcie kosmicznej. Musi ona być oparta na budowie i rozwoju własnych kompetencji. Dzięki KTK cały sektor może współdziałać, by jeszcze lepiej tworzyć polskie rozwiązania na potrzeby Polski, ale także na rynki zagraniczne – a dzięki temu budować ekspansję międzynarodową. Wiem, że dzisiejsze wydarzenie ma w tym kontekście doniosłą wartość, oto najważniejsi gracze polskiego sektora kosmicznego zaczynają działać wspólnie, tworząc mechanizm umożliwiający im połącznie ich potencjału – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Aż 20 firm zgodnie podpisały umowę Klastra Technologii Kosmicznych. Są wśród nich: Astri Polska, Astronika, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Creotech Instruments S.A., Energo-Tel, Exatel, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ITTI, KP Labs, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, PCO S.A., PIAP Space, Podkarpackie Centrum Innowacji, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Scanway, Sieć Badawcza Łukasiewicz (Centrum Łukasiewicz), Spaceforest, Thorium Space oraz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

– To kolejna inicjatywa jednocząca branżę kosmiczną, a jednocześnie budująca jej siłę. Zaledwie wczoraj odbyła się oficjalna inauguracja projektu konstelacji satelitarnej Piast, przedsięwzięcia bardzo przełomowego dla Polski, nad którym pracują specjaliści z najważniejszych polskich instytucji i firm z sektora kosmicznego. Podpisanie dokumentu powołującego Klaster Technologii Kosmicznych jest pójściem w kierunku już przez nas wytyczonym – mówi profesor Iwona Stanisławska, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W podobnym tonie wypowiada się dr hab. Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments S.A. – Branża kosmiczna opiera się na współpracy. Już za dwa lata, w 2023 roku planowane jest wyniesienie satelity EagleEye na orbitę okołoziemską, konstruowanego na potrzeby obronności kraju. Teraz, dzięki Klastrowi, będziemy mogli szerzej współpracować z innymi, czołowymi polskimi firmami, w tym z inicjatorem KTK firmą Exatel. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie korzyści dla całego polskiego sektora kosmicznego, a co za tym idzie również dla naszego kraju – mówi Grzegorz Brona.

Warto podkreślić, iż Klaster będzie dążył m.in. do zrealizowania zarysowanego w Krajowym Planie Odbudowy zaprojektowania i wyniesienia do 2026 roku polskiej konstelacji mikrosatelitów obserwacyjnych. Jest to ważne w budowaniu wizerunku Polski jako kraju aktywnie działającego w obszarze kosmicznym oraz zabezpiecza polskie interesy gospodarcze i militarne.