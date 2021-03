Pożyczka dla zadłużonych szansą na spełnienie marzeń

Pożyczki czy kredyty nierzadko ratują nas z opresji, gdy potrzebujemy sporej ilości pieniędzy, a nie mamy tak wysokich oszczędności. Niestety, aby dostać kredyt w banku należy spełnić cały szereg kryteriów. Jeśli w którymś momencie powinęła nam się noga i zostaliśmy z długami, o kredycie możemy jedynie pomarzyć. Na szczęście jest pewien ratunek.

Pożyczka, a kredyt- różnice

Kredyt jest usługą, z której korzystamy za pośrednictwem banku. To właśnie bank, po dokładnym sprawdzeniu naszej sytuacji finansowej i historii kredytowej, pożycza nam jakąś sumę pieniędzy na jakiś konkretny okres czasu. Jeżeli sytuacja finansowa i historia kredytową są w porządku, kredyt zostanie udzielony. Jeżeli jednak pojawiają się długi, jedyne, na co możemy liczyć to pożyczka.

Pożyczka także jest pożyczeniem jakiejś kwoty pieniędzy na jakiś czas, z tym, że nie jest ona udzielana przez bank, a przez instytucję finansową. Każda taka instytucja ma swoje własne kryteria przyznawania pożyczki, wiele firm deklaruje, że wystarczy tylko dowód osobisty. Jeśli chcesz dostać kredyt, musisz uzbroić się w cierpliwość, bo przed złożeniem ostatecznego wniosku, musisz dostarczyć do banku mnóstwo różnych dokumentów, oświadczeń o Twoich dochodach, zobowiązaniach itp. W przypadku pożyczki formalności jest o wiele mniej, a i kryteria przyznawania takiej pożyczki są o wiele łagodniejsze.

Pożyczka dla zadłużonych- czy to możliwe?

Okazuje się, że tak. Rozwiązaniem jest tutaj pożyczka długoterminowa, która może zostać zaciągnięta przez osobę zadłużoną. Charakterystyczne dla tego rodzaju pożyczki jest to, że spłaty poszczególnych rat są rozłożone na długi okres czasu. Dzięki temu, osoba zadłużona ma szansę na wyjście z długów i odciążenie finansowe.

Jeżeli długi są naprawdę duże, rozwiązaniem może okazać się pożyczka dla bardzo zadłużonych online. O taką pożyczkę mogą wnioskować także osoby bezrobotne, co nie byłoby możliwe w przypadku kredytu udzielanego przez bank.

Pożyczka dla zadłużonych w Eurocent

