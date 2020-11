Praca na produkcji – gwarancja stabilnego zatrudnienia

Sytuacja gospodarcza na świecie w wyniku pandemii dynamicznie i znacząco się zmienia. W tej nowej rzeczywistości firmy radzą sobie w różny sposób – niektóre decydują się na reorganizację swojego modelu biznesowego, inne np. na zmianę struktury produkcji. Wiele z nich w obliczu kryzysu zmuszonych jest do zakończenia swojej działalność. Są jednak i takie przedsiębiorstwa, które utrzymują ciągłość funkcjonowania, zapewniając swoim pracownikom bezpieczne zatrudnienie.

Bezpieczeństwo zatrudnienia cenniejsze niż kiedykolwiek

W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej Polacy szczególnie cenią sobie stabilną sytuację firmy, w której pracują lub do której chcą aplikować. Z badania Randstad Award 2013 wynika, że to najważniejsza obecnie dla pracowników kwestia – wskazało ją aż 72% ankietowanych. Na drugim miejscu (70%) uplasowało się bezpieczeństwo zatrudnienia%. Obecnie na wysokość zarobków jako główny czynnik brany pod uwagę przy wyborze pracy wskazało 49%, podczas gdy jeszcze dwa lata temu był on dominujący. W związku z kryzysem widać więc zmianę priorytetów polskich pracowników.

Praca w Stargardzie lub Poznaniu

Potrzebę stabilności wśród członków swojej załogi – tych aktualnych oraz potencjalnych – dostrzegają też sami pracodawcy. Co więcej – decydują się realnie na nią odpowiadać. Obecnie w ofertach pracy często wśród czynników, dla których warto podjąć zatrudnienie w danej firmie, rekruterzy wskazują właśnie stabilność zatrudnienia. Nie jest to tendencja dostrzegalna jedynie w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w największych miastach jak Poznań czy Wrocław. Przykładem może być też np. praca w Stargardzie w fabryce opon Bridgestone, która zapewnia stałe zatrudnienie. Nie bez znaczenia jest tu ugruntowana od lat pozycja firmy. Przedsiębiorstwa – nie tylko te produkcyjne – które długo pracowały na swój rozwój i zdołały zgromadzić rezerwy finansowe mają często mniejszy problem z przetrwaniem trudniejszego gospodarczo czasu, a co za tym idzie – gwarantowaniem swoim pracownikom poczucia bezpieczeństwa. Tymczasem z kwietniowego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że co piąta firma nie ma rezerw finansowych, a najtrudniej jest przedsiębiorcom w branży usługowej, w mniejszym stopniu zaś ucierpiała produkcja.

Stabilna praca na produkcji?

Na to, że branża produkcyjna może być obecnie jednym z najlepszych wyborów wskazuje też lipcowa odsłona badania kondycji firm i pracowników przeprowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju i Polski Instytut Ekonomiczny. Wynika z niego, że 15% firm produkcyjnych myślało o zwiększeniu zatrudnienia w najbliższym czasie, podczas gdy np. 10% przedsiębiorstw z sektora usługowego planowało redukcję etatów. To dobra informacja dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę na produkcji. Fabryki oferując stabilne zatrudnienie przyczyniają się do zadowolenia oraz lojalności pracowników. To natomiast kwestie pomocne w niezachwianym utrzymywaniu ciągłości produkcji oraz niegenerowaniu dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją.

Choć kryzys związany z pandemią odbił się na funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, w Polsce działa sporo stabilnych firm produkcyjnych, np. praca w Stargardzie i Poznaniu oferowana jest między innymi przez fabrykę opon Bridgestone. W nieprzewidywanej sytuacji ekonomicznej stabilność to to, czego potrzebują zarówno pracownicy, jak i same przedsiębiorstwa.