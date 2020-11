Więcej ofert pracy w okresie przedświątecznym w produkcji, handlu, logistyce

Tradycyjny wzrost popytu w okresie przedświątecznym i częściowe zniesienie obostrzeń związanych z pandemią skutkuje zwiększeniem liczby ofert pracy tymczasowej w produkcji, handlu i logistyce, wynika z danych Work Service. Po tygodniach oczekiwania pospiesznie wracają do zatrudnienia pracowników także sieci handlowe i hurtownie. Nadal wstrzymuje rekrutacje branża turystyczna, hotelarska i gastronomiczna.

– Tegoroczny okres przedświąteczny przynosi duże zmiany w zatrudnieniu do prac tymczasowych. Jest odzwierciedleniem zmienności sytuacji i dużej niepewności. Podczas gdy w niektórych branżach, np. w logistyce, sprzedaży internetowej czy produkcji widać wręcz wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, w innych sektorach możliwości znalezienia zajęcia są minimalne, by nie powiedzieć zerowe. Wynika to z obostrzeń związanych z pandemią – komentuje Iwona Szmitkowska, Wiceprezes Work Service.

Jak wynika z danych Work Service, na przestrzeni ostatnich tygodni wrosło – wręcz o ponad 10 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym – zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w produkcji, dostawie i sprzedaży produktów spożywczych. Zwiększyła się również produkcja kosmetyków, słodyczy, alkoholi i ten trend się utrzymuje. Nadal pracę mogą znaleźć operatorzy maszyn, operatorzy wózków widłowych, komisjonerzy.

Perspektywa gorączkowych przedświątecznych zakupów i częściowe zniesienie ograniczeń związanych z pandemią sprawia, że do zwiększenia liczby pracowników wróciła branża handlowa – sklepy stacjonarne, przede wszystkim spożywcze, hurtownie, centra handlowe w całym kraju. Powtórne otwarcie galerii handlowych 28 listopada oznacza zwiększenie zapotrzebowania na sprzedawców, kasjerów, pracowników porządkowych, ochroniarzy, sprzątaczek, osób wykładających towar i zajmujących się inwentaryzacją. Na liście rekrutowanych są też pakujący prezenty, brakuje natomiast ofert dla promotorów marek, hostess, animatorów zabaw i wydarzeń mikołajkowych.

– Branża handlowa przyspiesza, licząc jednocześnie na utrzymanie wysokiej sprzedaży online. Nadal pracę można znaleźć w e-commerce i branżach powiązanych z tym sektorem – wyjaśnia Iwona Szmitkowska, Wiceprezes Work Service.

10% proc. wzrost zatrudnienia w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowuje branża logistyczna obsługująca centra handlowe, firmy odzieżowe czy branżę spożywczą – to centra logistyczne i spedycyjne, operatorzy logistyczni, magazyny, firmy kurierskie i przewozowe. Poszukiwani są pakowacze, magazynierzy, operatorzy wózków widłowych, kierowcy, kurierzy, spedytorzy.

– Mamy też propozycje pracy w domu, m.in. dla osób, które zostały z dziećmi w wieku szkolnym. To np. oferty prowadzenia sklepu internetowego czy copywritingu – komentuje Iwona Szmitkowska.

Z powodu obostrzeń nie będą organizowane spotkania świąteczne w firmach czy restauracjach, co za tym idzie nie są prowadzone jak w latach ubiegłych rekrutacje w firmach obsługujących tego rodzaju wydarzenia. Pracownicy gastronomii często aplikują na oferty innych branż. W usługach – salonach kosmetycznych, fryzjerskich, SPA – nie oczekuje się wzrostu z uwagi na pandemię. To także różnica w stosunku do lat poprzednich.

– Branża hotelarska i restauracyjna cały czas w napięciu czeka na rozwój sytuacji i decyzje dotyczące skali zniesienia obostrzeń, możliwości wyjazdów fna Święta czy ferie. Jeżeli lokale gastronomiczne, hotele i pensjonaty zostaną otwarte choć w części, zapotrzebowanie na pracowników natychmiast wzrośnie – komentuje Iwona Szmitkowska, Wiceprezes Work Service.