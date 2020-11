Budowlańcy mówią, że przez pandemię pracy jest mniej

Po pół roku trwania pandemii 64% firm budowlanych w Polsce poniosło straty finansowe. Skutki obostrzeń były dla nich odczuwalne, mimo że aż 59% z nich funkcjonowało bez większych zakłóceń w czasie trwania lockdownu – wynika z raportu Oferteo.pl. Trzy czwarte przedsiębiorców budowlanych sięgnęło po rządową pomoc, aby przetrwać trudny czas.

Kryzys gospodarczy a konkretne branże

Problemy przedsiębiorców związane z epidemią i wynikającymi z niej ograniczeniami odczuła niemal każda branża. W przypadku większości firm spowodowały one duże straty finansowe i utrudnienia w prowadzeniu biznesu. Najboleśniej kryzys dotknął przedsiębiorstwa oparte na turystyce, gastronomii i kulturze, ale wpłynął on również na inne sektory gospodarki. Oferteo.pl, największy polski portal łączący poszukujących usług budowlanych z ich dostawcami, postanowiło sprawdzić, jak przez pół roku – od marca do października – radziła sobie branża budowlana w Polsce.

Budowlanka działała w czasie lockdownu

Negatywny wpływ pandemii na sytuację finansową przedsiębiorstwa zadeklarowało ogółem aż 70% ich właścicieli. W przypadku wyłącznie firm budowlanych ten odsetek wyniósł 64%. Wygląda więc na to, że mimo iż prawie dwie trzecie branży budowlanej poniosło straty, to i tak została ona poszkodowana w mniejszym stopniu niż pozostałe. Taki stan rzeczy potwierdzają również sami właściciele firm budowlanych, z których 64% nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że ich branża została szczególnie dotknięta przez kryzys wywołany pandemią.

Warto przyjrzeć się też danym dotyczącym funkcjonowania podczas lockdownu. Wynika z nich, że specjaliści budowlani w większości pracowali wówczas normalnie – tak zadeklarowało aż 59% badanych. 38% firm kontynuowało działalność w ograniczonym zakresie, a zawiesiło ją tylko 3% respondentów.

Zwolnienia są ostatecznością

Jak pokazało badanie Oferteo.pl, do października tego roku 75% pracodawców udało się uniknąć zwolnień, choć część z nich je rozważała. Cięcia kadrowe planowało wówczas 9% badanych, a 16% przedsiębiorców miała je już za sobą.

Przez pierwsze pół roku trwania pandemii rząd wprowadził w życie kilka rodzajów wsparcia, które miały pomóc firmom w przetrwaniu ciężkiego okresu i utrzymaniu miejsc pracy. Po taką pomoc sięgnęło niemal trzy czwarte przedsiębiorstw budowlanych. Najwięcej, bo 54%, skorzystało ze zwolnienia z ZUS, 43% – z mikropożyczki, a 25% – ze świadczenia postojowego.

Brak zleceń i klientów

Mimo stosunkowo dobrej (w porównaniu do innych branży) sytuacji, przedsiębiorcy budowlani również muszą się mierzyć z problemami. Podobnie jak reszta właścicieli biznesów, wśród największych perturbacji najczęściej przytaczali oni zmniejszoną liczbę zleceń, rezygnację dotychczasowych klientów, a także brak środków na sfinansowanie bieżącej działalności.

Jeśli chodzi o największe wyzwania, jakie obecnie stoją przed firmami, to najczęściej wskazywano działanie w atmosferze niepewności wynikającej ze zmieniającej się sytuacji. Na drugim miejscu znalazło się pozyskanie nowych klientów, dalej – utrzymanie płynności finansowej. Wiele osób odpowiedziało także, że sporym utrudnieniem jest dla nich brak specjalistów na rynku pracy.

Metodologia badania

Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w październiku 2020 roku na grupie 374 przedsiębiorców działających w branży budowlanej.