Praca w firmie produkcyjnej: dlaczego warto?

Stabilność zatrudnienia, możliwości rozwoju i liczne benefity – to tylko część z korzyści, z którymi może wiązać się zatrudnienie w firmach produkcyjnych. To m.in. właśnie ze względu na nie wiele osób decyduje się na zgłoszenie w tych miejscach swojej kandydatury. Jeśli zastanawiasz się, czy to praca dla ciebie, sprawdź, dlaczego warto wziąć ją pod uwagę – nie tylko na początku swojej ścieżki zawodowej.

Szerokie możliwości rozwoju

Wiele osób dopiero rozpoczynających swoją ścieżkę zawodową lub chcących zmienić jej kierunek ceni sobie to, że w firmach produkcyjnych często prowadzone są rekrutacje niewymagające wcześniejszego zatrudnienia na podobnym stanowisku czy certyfikatów potwierdzających posiadane umiejętności. Dlatego dobrze zawczasu dowiedzieć się, jakie możliwości rozwoju oferuje dane przedsiębiorstwo. Niektóre z nich proponują pakiet szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które przygotowują do pełnienia obowiązków na danym stanowisku lub kursy zapewniające uprawnienia np. do pracy na wózkach widłowych.

Choć od kandydata może nie być wymagane doświadczenie, ważne będą jednak chociażby jego zdolności manualne czy precyzja, a także otwartość na naukę. Warto, aby już od pierwszych dni potrafił czerpać z często wieloletniego doświadczenia nie tylko przełożonych, ale i kolegów „po fachu”. Spotkanie takich osób może być dla świeżo upieczonego pracownika również sygnałem wskazującym na to, że firma dba o swoją załogę, skoro niektórzy jej członkowie zdecydowali się na związanie z nią na dłużej.

Więcej niż pensja

Aspekt finansowy i satysfakcjonująca praca to bardzo ważne, ale nie jedyne motywatory do pracy w danej organizacji. Miasto Stargard i zlokalizowana w nim fabryka opon Bridgestone to przykład na to, że zatrudnienie w firmie produkcyjnej poza pensją, premiami czy bonami świątecznymi może wiązać się również z dodatkowymi benefitami i udogodnieniami. Dbając o swoich pracowników na różnych płaszczyznach, przedsiębiorstwo zapewnia im także m.in. pakiet opieki medycznej oraz sportowy. A przy sporcie będąc – Bridgestone pomaga też swojej załodze w rozwoju pasji również poprzez dofinansowywanie udziału w zawodach sportowych, np. maratonach. W związku z profilem działalności tego przedsiębiorstwa, dla zatrudnionych przewidziane są również opony na preferencyjnych warunkach, a ponadto dofinansowanie dojazdów do pracy, nawet do 350 zł brutto miesięcznie. Jest to spore udogodnienie dla osób, które podjęły pracę w Stargardzie, jednak mieszkają poza tym miastem.

Stabilność zatrudnienia

Możliwości rozwoju oraz liczne benefity to nie wszystkie zalety zatrudnienia w fabrykach. Przy towarzyszącym nam już od dłuższego czasu poczuciu niepewności w związku z pandemią, wiele osób za dużą korzyść obecnie uznaje również stabilność zatrudnienia. Umowę o pracę w Stargardzie proponuje chociażby wspomniana już fabryka Bridgestone. Poczucie bezpieczeństwa może dodatkowo wzmocnić to, że przedsiębiorstwo zapewnia także ubezpieczenie na życie oraz pracowniczy program emerytalny.

Praca w firmie produkcyjnej, choć wiąże się np. ze zmianowym trybem pracy, który może nie każdemu odpowiadać, daje sporo korzyści. Warto więc rozważyć ją zarówno, jeśli dopiero stawiasz swoje pierwsze kroki na rynku pracy, jak i wtedy, gdy np. myślisz o zmianie branży.