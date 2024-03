Pracuj stylowo i komfortowo: wybierz fotel biurowy, który zadba o Twój kręgosłup

W pracy spędza się średnio osiem godzin dziennie, więc wygoda powinna być priorytetem. Uczucie komfortu sprawia, że można wykonywać swoje zawodowe obowiązki szybciej, łatwiej i lepiej. Ergonomiczne wyposażenie ma znaczenie dla efektywności pracy i zdrowia. Dowiedz się, jaki fotel do biura będzie przyjazny dla kręgosłupa i jednocześnie wniesie elegancki pierwiastek do aranżacji.

Ergonomiczny fotel do biura – co to znaczy?

Chyba każdy słyszał, że najlepszy fotel do biura, to taki, który jest ergonomiczny. Co kryje się pod tym pojęciem? Dopasowanie do indywidualnych potrzeb osoby, która z niego korzysta. W praktyce oznacza to, że wybierając mebel dla siebie, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Wybierasz fotel do biura? Zwróć uwagę na podstawowe kwestie!

Pierwszym elementem, który ma znaczenie podczas wybierania fotela do biura, jest regulacja wysokości. To drobiazg, który naprawdę wiele znaczy. Pozwala nie tylko dobrać fotel do biurka, ale do wzrostu u użytkownika – tak, aby nogi uginały się w kolanach pod kątem prostym, a stopy pozostawały oparte na posadzce. Pozycja taka odciąża stawy i zapewnia prawidłowe krążenie krwi.

Oprócz wysokości siedziska ważna jest też jego głębokość. Jak ją dopasować? Reguła mówi, że siedzisko fotela biurowego powinno podpierać około 2/3 powierzchni ud. To ważne nie tylko ze względu na układ krążenia, ale także kręgosłup. Dlaczego? Ponieważ prawidłowa pozycja dolnego odcinka stymuluje utrzymanie odpowiedniej postawy pleców.

A skoro o nich mowa, podpowiadamy, że fotel biurowy wygodny dla kręgosłupa powinien mieć odpowiednio wyprofilowane oparcie, aby wspierać lędźwie i niwelować napięcie mięśniowe, o które nietrudno po wielu godzinach spędzonych przy biurku. Jeszcze większy komfort zapewni wariant z regulowanym kątem odchylenia oparcia i zagłówkiem z regulacją wysokości. Jeśli chcesz, by czas spędzony na pracy upłynął Ci pod znakiem komfortu, wybierz ergonomiczny, wygodny i stylowy fotel biurowy z Agaty.

Detale, które mają duże znaczenie

Wybierając fotel do biura, zwróć uwagę na podłokietniki. To obowiązkowe elementy, jeśli siedzisz przy biurku przez wiele godzin. Dlaczego? Po pierwsze podłokietniki odciążają stawy łokciowe i barkowe, zapobiegając zwyrodnieniom. Po drugie – chociaż być może trudno w to uwierzyć – motywują do utrzymania wyprostowanych pleców. Sprawdzają się nie tylko podczas intensywnej pracy, ale także w trakcie przerw.

Na koniec wspomnijmy o prozaicznej kwestii, czyli ruchomości fotela. Jeśli Twoje zawodowe obowiązki wymagają częstego wstawania z miejsca, najbardziej słuszną opcją będzie obrotowy fotel biurowy na kółkach. Dzięki niemu cicho i bez obciążania lędźwi odsuniesz się od blatu lub sięgniesz po przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki.

Fotel biurowy dopasowany do aranżacji

Kiedy wiesz już, jaki fotel wybrać, aby zapewnić sobie wygodę w pracy, pozostaje kwestia designu. Proste modele wykonane z tkaniny i siatki mesh świetnie spiszą się w nowoczesnym biurze. Możesz postawić na ponadczasową i praktyczną czerń czy szarość albo wybrać nieco awangardowy, biały fotel biurowy. Jeśli natomiast Twój gabinet jest urządzony w klasycznym stylu, strzałem w dziesiątkę będzie wariant wykonany ze skóry ekologicznej, który podkreśli elegancki charakter przestrzeni.

Odpowiednio zaaranżowane miejsce pracy zapewnia komfort fizyczny i psychiczny. Pozwala lepiej skupić się na zadaniach i uwalnia pokłady kreatywności. Krótko mówiąc: sprawia, że pracujesz wydajniej i dzięki temu już na starcie pokonujesz konkurencję.

