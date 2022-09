PragmaGO przejmuje ZCP Fandla Faktoring

PragmaGO przeprowadziła transakcję nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fandla Faktoring Sp. z o.o. To kolejne przejęcie, dzięki któremu PragmaGO realizuje strategię dynamicznego rozwoju na rynku faktoringu. PragmaGO przejmie od Fandla obsługę ok. 800 klientów, współpracę z partnerami biznesowymi, a także doświadczony zespół pracowników z obszaru sprzedaży i obsługi klientów, który już od września będzie funkcjonował jako warszawski oddział PragmaGO. Fandla Faktoring nie będzie już świadczyć usług finansowania MŚP, a jej aktualny portfel wierzytelności faktoringowych oraz zobowiązania nie są przedmiotem transakcji.

„Model sprzedażowy Fandla Faktoring jest spójny z założeniami naszej strategii online, która gwarantuje małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do wygodnego finansowania – wtedy, kiedy go potrzebują. Nabycie Fandla to inwestycja nie tylko w pozyskanie bazy klientów i partnerów biznesowych, ale też wypracowane know-how. W 25-letniej historii PragmaGO przy okazji kolejnych przejęć kilkukrotnie przeprowadzaliśmy transfer wiedzy, za każdym razem uzyskując efekt synergii i wartość dodaną dla całego biznesu. Nie mamy wątpliwości, że tak będzie i tym razem” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO.

Dotychczasowi klienci Fandla Faktoring otrzymają dostęp do szerokiego portfolio produktów online, jakie oferuje PragmaGO (faktoring, faktoring odwrotny, lekkie produkty pożyczkowe na pokrycie kosztów działalności, w tym podatków i ZUS). Będą mogli również korzystać z wyższych niż dotychczas limitów finansowania.

PragmaGO ma spore sukcesy związane z przejęciami w przeszłości. Spółka zainwestowała m.in. w start-up LeaseLink (doprowadzając go do pozycji lidera na rynku e-leasingu), spółkę technologiczną Mint Software (obecnie PragmaGO.tech tworzącą dedykowane rozwiązania IT tylko dla PragmaGO) oraz Brutto (dostarczającą finansowanie m.in. klientom platform do fakturowania).

“Naturalną ścieżką rozwoju każdego fintechu mikrofaktoringowego jest to, że ewoluuje wraz ze swoimi klientami. Klienci Fandla rosną dynamicznie i w związku z tym potrzebują coraz wyższych limitów finansowania i dostępu do zróżnicowanych produktów. Zdecydowaliśmy, że najlepszym sposobem na dostarczenie im niezbędnych usług jest rozwój w ramach PragmaGO – dużego partnera dysponującego środkami finansowymi i szeroką ofertą produktową dla MŚP” – mówi Tomasz Bogus, współzałożyciel i Prezes Zarządu Fandla Faktoring.