Praca w domu – 5 lukratywnych pomysłów na biznes

Marzysz o home office? Masz dosyć dojazdów do pracy, stania w korku i straty czasu?

Dochodowa praca w domu jest możliwa. W tym artykule przedstawiamy przykłady biznesów, które możesz rozwijać w domowym zaciszu.

Praca w domu — propozycje off i online

Nie da się ukryć, że szansę na home office daje dziś głownie internet. Chociaż na tym możliwości się nie kończą. Dlatego w naszym zestawieniu znajdą się także inne propozycje.

Copywriter

Co robi copywriter? Wbrew swojej nazwie, niczego nie kopiuje, ale tworzy unikalne teksty (do internetu i nie tylko). Czy piątka z języka polskiego to dobry start w tym zawodzie? Nie zawsze, ponieważ kreatywne i sprzedażowe pisanie nie ma nic wspólnego z wypracowaniem czy rozprawką. Żeby być dobrym copywriterem trzeba umieć sprzedawać słowami. A do tego znajomość interpunkcji i ortografii nie wystarczą. Zanim zaczniesz szukać pierwszych zleceń, zapoznaj się z podstawami marketingu i tzw. “języka korzyści”. Gdzie znajdziesz pierwszych klientów? Na grupach, na Facebooku lub na specjalnych platformach dla początkujących copywriterów. Możesz również wysłać swoje CV, a jeszcze lepiej przykłady tekstów, do agencji marketingowych, które szukają zdalnych copywriterów.

Zdalna asystentka/zdalny asystent

Zdalna asystentka wspiera przedsiębiorców w ich codziennych zadaniach. Takich, na które oni zazwyczaj nie mają czasu. Może to być zatem umawianie spotkań, pilnowanie kalendarza, tworzenie prezentacji, sprawozdań, a nawet odpisywanie na emaile, drobne prace na stronie internetowej czy tworzenie grafik. Wszystko zależy od rodzaju biznesu, ale w przypadku wirtualnej asystentki słowo klucz to z pewnością wielozadaniowość. Wirtualna asysta to stosunkowo nowa profesja, ale jak większość tego typu zawodów, zrodziła się jako odpowiedź na potrzeby rynku.

Call center w wersji home office

Jeszcze kilka lat temu cell center kojarzył się z zatłoczonym pomieszczeniem, wydzielonymi boksami i okropnym hałasem. Dziś tę samą pracę możesz wykonywać w domowym zaciszu, nie zdejmując nawet kapci. Pamiętaj jednak o tym, by nawiązać współpracę z rzetelną firma, która zapewni Ci odpowiedni sprzęt i przeszkolenie, a co najważniejsze — nie obarczy rachunkiem za przeprowadzone rozmowy.

Rękodzieło

Uwielbiasz szydełkować? A może kochasz rośliny? Wykorzystaj to i zmień swoją pasję w biznes. Rękodzieła są dziś w cenie. Podobnie lasy w słoiku, które cieszą się coraz większą popularnością. A marża na tego typu produktach może być naprawdę wysoka. Pamiętaj jednak, że wykonanie to nie wszystko, musisz mieć pomysł, jak dotrzeć do potencjalnych klientów.

Praca w domu — podsumowanie

Czy możesz prowadzić biznes w domu? Oczywiście! Co więcej, w większości przypadków, prowadzenie działalności gospodarczej, nie wyklucza ubezpieczenia mieszkania, jeżeli powierzchnia przeznaczona na jej prowadzenie nie przekracza 50% lokalu, a PKD nie znajduje się na liście wyłączeń.