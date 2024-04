Rok 2023 rekordowy dla Grupy eSky: 3,3 mln klientów i 3,5 mld zł przychodów

Polski właściciel globalnej platformy podróży po raz pierwszy w swojej historii przekroczył pułap 3 mld zł w przychodach ze sprzedaży. I to od razu o blisko pół miliarda złotych. W 2023 roku Grupa eSky obsłużyła też więcej klientów i dokonanych przez nich rezerwacji, a w kategoriach sprzedaży najszybciej rozwinęła ofertę pakietów dynamicznych, bo aż o 71 proc. względem 2022 r.

Duży popyt na podróże zagraniczne sprawił, że w 2023 roku branża turystyczna przeżywała swój kolejny rozkwit. Światowa Organizacja Turystyki podaje, że globalnie ruch turystyczny w 2023 r. zwiększył się o jedną trzecią wobec tego z 2022 roku, choć wciąż odstaje o 12 proc. od rekordowego w turystyce 2019 roku . Pozytywny wpływ tego ożywienia odczuła również Grupa eSky, polski właściciel platformy podróży, który wyprzedza rynek i kolejny rok z rzędu chwali się wzrostem wolumenu sprzedaży. W zeszłym roku wzrosła ona o 19 proc. r/r do 3,5 mld zł.

Co istotne, w porównaniu z 2019 r. przychody spółki wzrosły o 32 proc., a to właśnie wtedy branża była w szczytowym momencie rozwoju. W ubiegłym roku z usług Grupy eSky skorzystało 3,3 mln klientów, czyli 15 proc. więcej niż w 2022. Z kolei łączna liczba rezerwacji zwiększyła się o 13 proc. r/r – do 2,2 mln.

— Wyniki te pokazują, że nieustannie pogłębiamy naszą penetrację na rynkach europejskich. Rosnące przychody to oprócz wzrostu sprzedaży efekt zarówno wyższych cen biletów lotniczych na rynku, jak i wprowadzenia oferty pakietów dynamicznych City Break i Wakacje. To właśnie ten produkt w najbliższych latach będzie motorem napędowym sprzedaży. Wymaga znacznie większego zaangażowania oraz innego podejścia niż loty, jednak widzimy w nim ogromny potencjał i jesteśmy zdania, że zmieni sposób, w jaki podróżują Polacy oraz mieszkańcy krajów Europy Środkowo-Wschodniej — twierdzi Łukasz Habaj, prezes zarządu Grupy eSky.

W zeszłym roku Europa Zachodnia odpowiadała za 40 proc. wszystkich przychodów firmy. Na następnym miejscu uplasował się region Europy Środkowo-Wschodnia z udziałem 34 proc., a tuż za nią Ameryka Łacińska – 17 proc. Z kolei sprzedaż w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone i Meksyk) wyniosła 8 proc. w analizowanym okresie, podczas gdy na państwa Afryki i Azji przypadł ok. 1 proc. przychodu uzyskanego w 2023 r.

Inwestycje technologię i marketing zwracają się po latach

Na przestrzeni lat firma intensywnie inwestowała w technologię i marketing, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zysku EBITDA, który w ubiegłym roku osiągnął poziom 81 mln zł ( 11 proc. r/r). Łukasz Habaj wyjaśnia, że jest to naturalny skutek wcześniejszych decyzji, które mają przyspieszyć realizację strategii firmy.

— W zeszłym roku dużo zainwestowaliśmy w rozwój technologiczny spółki, a także budowę i umocnienie marki eSky zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto sporo zasobów pochłonęło uzyskanie licencji ATOL na rynku brytyjskim, która jest tam wymogiem niezbędnym do tego, by uruchomić sprzedaż oferty Lot+Hotel na Wyspach. Trzymamy w ryzach kluczowe wskaźniki finansowe i nieustannie szukamy możliwości biznesowych, które jeszcze bardziej poprawią funkcjonowanie Grupy — tłumaczy prezes Grupy eSky.

Pakiety dynamiczne to potężny impuls do rozwoju

W swojej strategii na lata 2022-2027 spółka zakłada, że pozycję platformy podróży pierwszego wyboru w Europie zbuduje przede wszystkim na pakietach dynamicznych. Istotnym aspektem rozwoju tego produktu jest nawiązanie w kwietniu 2024 roku współpracy z największą w Europie linią lotniczą z segmentu low-cost – Ryanair. Firmy podpisały porozumienie, które zwiększy nie tylko sprzedaż lotów irlandzkiego przewoźnika w serwisach eSky, lecz także poszerzy ofertę produktów City Break i Wakacje za sprawą rozbudowanej siatki połączeń linii Ryanair.

Na poziomie całej Grupy sprzedaż produktu, który łączy loty i hotele w jednej rezerwacji, a dodatkowo jest objęty Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (TFG) oraz gwarancją najniższej ceny, poszybowała w górę o 71 proc. względem 2022 r. W dużej mierze to klienci z Europy Środkowo-Wschodniej najchętniej rezerwują podróże w opcji lot plus hotel, a ich sprzedaż w tym regionie zwiększyła się o 170 proc. r/r. Z kolei w Ameryce Łacińskiej i Europie Zachodniej – największych rynkach zbytu dla Grupy eSky poza CEE – dynamika ta wyniosła odpowiednio 14 proc. i 11 proc. w skali roku.

— Sukcesywnie zwiększamy udział oferty Lot+Hotel w przychodach Grupy, skupiając większość naszej uwagi na produktach City Break i Wakacje, które łączą w sobie elementy oferty tradycyjnych tour operatorów, jak i dają konsumentom nieograniczoną ofertę kierunków i miejsc noclegowych. Przewidujemy, że kolejne lata upłyną pod znakiem trzycyfrowego tempa rozwoju tego produktu. Z kolei do końca tego roku zamierzamy sprzedać ok. trzy razy więcej pakietów niż w 2023 r. — podkreśla Łukasz Habaj.

Wyniki lepsze od ubiegłorocznych osiągnęły także oferta lotnicza i usługi dodatkowe: w 2023 r. wolumeny sprzedaży biletów wzrosły o 20 proc., a produktów takich jak ubezpieczenia, odprawa online czy VIP assistance – o 2 proc.