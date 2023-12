Prawo zamówień publicznych w 2024 roku. Co nas czeka?

W 2024 roku polski rynek zamówień publicznych doświadczy istotnych zmian, które będą miały znaczący wpływ na sposób, w jaki przedsiębiorstwa i instytucje publiczne przeprowadzają transakcje. Wynikają one z nowych regulacji prawnych oraz aktualizacji progów unijnych i kursu złotego do euro. Co dokładnie nas czeka i w jakich aspektach zmieni się prawo zamówień publicznych?

Nowe progi unijne i kurs złotego – co trzeba wiedzieć?

Informacje dotyczące nowych progów unijnych oraz równowartości złotówki i euro pojawiły się 6 grudnia 2023 roku w Monitorze Polskim. Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Kancelaria JDP-LAW.pl świadczy usługi doradztwa prawnego również w zakresie nowych regulacji. Mogą z nich skorzystać podmioty będące zarówno wykonawcami, jak i zamawiającymi.

Nowe progi unijne określają wartość, powyżej której zamówienia publiczne muszą być przetargowane zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Aktualizacje są konieczne, bowiem wartości progów muszą być dostosowane do zmieniających się warunków ekonomicznych i kursu walutowego. Średni kurs złotego w stosunku do euro na 2024 rok ustalono na poziomie 4,6371. Ta wartość będzie stanowić podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Jest to zatem kluczowa informacja dla wszystkich instytucji i firm uczestniczących w transakcjach, ponieważ wpływa na przeliczanie wartości zamówień z euro na złotówki. Jak zmieni się prawo zamówień publicznych w kolejnym roku i jak wyglądają aktualne progi unijne?

Jeśli chodzi o tak zwane “zamówienia klasyczne” na roboty budowlane, które są udzielane przez zamawiających publicznych, próg wynosi 5 538 000 euro, co stanowi równowartość 25 680 260 zł.

W przypadku “zamówień klasycznych” na dostawy i usługi lub w przypadku organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, zaliczanych do sektora finansów publicznych (z pewnymi wyłączeniami), próg wynosi 143 000 euro. Jest to równowartość kwoty 663 105 zł.

Prawo zamówień publicznych dotyczy także zamawiających publicznych innych niż określeni we wcześniejszym punkcie. Próg zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów wynosi w ich przypadku 221 000 euro, czyli 1 024 799 zł.

Próg dla zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi udzielane przez zamawiających publicznych wynosi 750 000 euro, czyli 3 477 825 zł.

Wyżej opisane progi zostały określone w art. 4 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje o kolejnych zmianach można znaleźć także w art. 13 i art. 15. Odnoszą się one do zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy oraz do tak zwanych zamówień sektorowych. Progi zaktualizowano również w art. 8 dyrektywy 2009/81/WE.

W jaki sposób nowe prawo zamówień publicznych wpłynie na przedsiębiorstwa i instytucje?

Wprowadzone zmiany mają znaczący wpływ na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią znaczną część oferentów w postępowaniach krajowych. Nowe regulacje i progi unijne mogą otworzyć więcej możliwości dla MŚP, umożliwiając im bardziej konkurencyjne uczestnictwo w przetargach.

Aktualizacje mają bardzo ważny cel. Jest nim zwiększenie przejrzystości i efektywności w procesie zamówień publicznych. Poprzez dostosowanie progów unijnych i kursu walutowego, zamówienia stają się bardziej dostępne dla szerszego grona przedsiębiorstw, co może z kolei przyczynić się do zwiększenia konkurencji i poprawy jakości oferowanych przez nich usług i produktów.