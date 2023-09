Press Glass zbuduje zakład produkcyjny w USA za 155 mln dolarów

Największy europejski producent szyb dla budownictwa rozwija działalność w Stanach Zjednoczonych. Podczas konferencji prasowej z udziałem władz stanowych i lokalnych, firma Press Glass ogłosiła plan budowy nowego zakładu produkcyjnego i nowoczesnej przestrzeni biurowej w Ridgeway, w stanie Wirginia. Wartość inwestycji, która stworzy ponad 330 nowych miejsc pracy, to 155 mln dolarów.

„Dzięki tej ekspansji Press Glass dokona największej pojedynczej inwestycji kapitałowej w historii hrabstwa Henry” – powiedział na konferencji prasowej gubernator stanu Wirginia Glenn Youngkin, którego nazwisko pojawia się od kilku miesięcy w dyskusjach na temat prawyborów prezydenckich w Partii Republikańskiej.

Założona w 1991 roku polska, prywatna firma Press Glass prowadzi działalność produkcyjną w USA od 2017 roku, kiedy przejęła amerykańską spółkę Glass Dynamics w Karolinie Północnej. W 2020 roku uruchomiona została nowa fabryka w Ridgeway, w stanie Wirginia.

Szyby produkowane przez Press Glass, polskiego narodowego czempiona, wykorzystywane są przy coraz większej liczbie inwestycji na amerykańskim rynku nieruchomości. Można zobaczyć je m.in. na nowojorskim Manhattanie, w tym na fasadzie jednego z najwyższych budynków w Nowym Jorku, 125 Greenwich Street, położonego obok One World Trade Center. Szyby z Press Glass wykorzystywane są w biurowcach, budynkach mieszkalnych, bibliotekach, muzeach, hotelach czy lotniskach w wielu częściach USA.

„Stany Zjednoczone to kraj ogromnych możliwości. Jeśli ktoś myśli o globalnej ekspansji biznesu to powinien być tu obecny. Kiedyś mówiło się wyłącznie o amerykańskich inwestycjach w Polsce. Po ponad 30 latach od udanej transformacji gospodarczej, wzroście wielu polskich firm na rynku krajowym i europejskim (w czym pomogło wejście do UE), mamy w końcu polskie, prywatne firmy, które inwestują na amerykańskim rynku. Press Glass zainwestował już 100 mln dolarów a do końca 2024 roku zamierzamy zainwestować łącznie ponad 250 mln ­– deklaruje właściciel i prezes zarządu Press Glass Holding Arkadiusz Muś.

Gubernator Glenn Youngkin zwrócił uwagę, że inwestycja polskiego przedsiębiorstwa to „utworzenie 335 nowych miejsc pracy, co oznacza ponad dwukrotne zwiększenie liczby pracowników w zakładzie w Wirginii. Pomoże to temu regionowi w dalszym ożywieniu gospodarczym i pokazuje odrodzenie się przemysłu w całej strefie Commonwealth Crossing”. „Pracownicy południowej Wirginii posiadają umiejętności i etykę pracy, które przynoszą korzyści producentom. Jesteśmy dumni, że Press Glass w dalszym ciągu się rozwija i ponownie inwestuje w swoją działalność w parku przemysłowym Commonwealth Crossing” – powiedziała stanowa Sekretarz Handlu Caren Merrick. Kierujący amerykańską częścią działalności Press Glass Maciej Migalski zwrócił uwagę podczas konferencji prasowej, że „po rozbudowie, fabryka w Ridgeway będzie jednym z największych i najbardziej zautomatyzowanych zakładów zajmujących się przetwarzaniem szkła do budownictwa w USA. Jednocześnie stworzymy nowe, wartościowe miejsca pracy”. Ta inwestycja to świetna wiadomość dla naszej gospodarki i z niecierpliwością czekam na ukończenie obiektu w najbliższej przyszłości – zadeklarował Howard Morgan Griffith, członek amerykańskiej Izby Reprezentantów.