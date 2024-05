Memowe akcje znów szaleją? Powrót do 2021 roku na chwilę był bliski, ale rzeczywistość okazała się inna

Miniony tydzień przyniósł duże wahania cen akcji memicznych. Na chwilę można było nawet przenieść się w czasie do 2021 roku, czyli największej odnotowanej gorączki na meme stocks. Czasy się jednak zmieniły – akcje najpierw mocno zdrożały, a potem spadły, mimo wszystko kończąc tydzień na niewielkim wzroście.

„Akcje memiczne” narodziły się w zdominowanym przez pandemię 2021 roku. To właśnie wtedy, odizolowani w domach w wyniku globalnych lockdownów, inwestorzy indywidualni zaczęli udzielać się w społeczności r/WallStreetBets na Reddit. W roku 2021, grupa liczyła około 9 mln członków (teraz jest to już nawet 14 mln), których cześć postanowiła zrobić na złość dużym inwestorom instytucjonalnym. Instytucje grały na spadki wybranych spółek, ocenianych jako nierokujące sukcesu (tzw. krótkie pozycje). Duże fundusze hedgingowe posiadały znaczące pozycje obstawiające spadki cen akcji – od Gamestop do AMC. Inwestorzy indywidualni pokazali swoją siłę kupując i podbijając cenę tych aktywów, wywołując przy tym duże straty tych funduszy.

Akcje Gamestop na początku 2021 były notowane na poziomie około 3,5 dolara, a już miesiąc później, cena na chwilę przekroczyła 1000 dolarów. Inne akcje memiczne także zaliczyły wzrosty, wynoszące ponad 1000 proc. Potem jednak, gorączka opadała – na koniec 2021 roku jedna akcja Gamestop kosztowała 37 dolarów, na koniec 2022 roku – 18 dolarów, a na początku maja tego roku, niewiele powyżej 10 dolarów. W tym czasie, zlikwidowano nawet fundusz ETF oparty o akcje memiczne z powodu braku zainteresowania.

W tym miejscu pojawił się nowy wpis na platformie X, pochodzący uczestnika grupy r/WallStreetBets Keitha Gilla, występującego pod pseudonimem @RoaringKitty. Wcześniej jego konto pozostawało nieaktywne, dlatego wpis zwrócił uwagę społeczności. Przedstawiał on grafikę, na której osoba grająca na konsoli przechyla się do przodu, sugerując, że napotkała trudniejszego przeciwnika lub wyzwanie. Ten wpis stał się sygnałem do ponownego zakupu akcji memicznych przez inwestorów. We wtorek, akcje Gamestop sięgnęły nawet poziomu 65 dolarów. Potem jednak cena zaczęła spadać, kończąc tydzień na poziomie około 22 dolarów.

Można żatem powiedzieć, że na chwile przniesliśmy się w czasie do 2021 roku. Wszystko jednak szybko się skończyło, choć ostatecznie, akcje zakończyły miniony tydzień wzrostami. Dlaczego oceniamy, że powrót do gorączki akcji memicznych podobnej do tej sprzed 3 lat jest obecnie mało prawdopodobny?

Co prawda inwestorzy indywidualni są dziś nawet jeszcze ważniejsi na rynku niż w 2021 roku (grupa r/WallStreetBets wzrosła z 9 do 14 mln uczestników), to jednak mają za sobą więcej doświadczenia. Od 2021 roku, ceny akcji memicznych systematycznie szły w dół. Koszyk akcji memicznych stworzony przez eToro spadł w tym czasie o ponad 2/3, a wybrane akcje straciły jeszcze bardziej.

Istotny jest także kontekst: skończyła się pandemia, mocno zmniejszyły się dodatkowe oszczędności na rachunkach inwestorów, wynikające z sytuacji. Do tego, wskaźniki nastrojów inwestorów są niższe, stopy procentowe – znacznie wyższe. Krótkie pozycje na akcjach, które w roku 2021 roku zadziałały na inwestorów jak płachta na byka, są znacznie mniejsze. To oznacza, że szanse na drugą gorączkę akcji memicznych są obecnie niewielkie. Nie można jednak wykluczyć, że inwestorzy indywidualni nie powiedzieli jeszcze w tej kwestii ostatniego słowa.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce